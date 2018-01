Aktualisiert

" (13:30Uhr dlf ) - Der Medienwissenschaftler kritisiert im Dlf-Interview die deutsche Medienpolitik wegen ihrer Kleinteiligkeit und konstatiert eine "Infantilisierung des Journalismus". Statt der Jugend hinterherzulaufen, sollten sich Journalisten besser auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. dlfk ) - Von Deniz Yücel über die Jamaika-Verhandlungen zu #MeToo: Hans von Trotha blickt zurück auf die Aufreger-Themen des Jahres 2017. Die Feuilletons waren in den vergangenen zwölf Monaten ziemlich politisch, lautet sein Resümee. Von Hans von Trotha dlfk ) - Die Bayern wollen sich nach dem Vorbild Kataloniens unabhängig erklären. Fußballer müssen bei der WM 2022 in Katar Bärte tragen. Und die Queen ist über den Besuch Trumps in Großbritannien gar nicht "amused". Unsere fiktive Kulturpresseschau für das Jahr 2018.Von Klaus Pokatzky cw ) - Mit einem durchdachten Ansatz, den nötigen Skills und der richtigen Taktik wird Data Analytics Sie zum Erfolg führen. Wir zeigen Ihnen was passiert, wenn Sie diese Voraussetzungen nicht erfüllen. dlfk ) - "Lügen in Zeiten des Krieges", "Schmidt", "Erinnerungen an eine Ehe": Louis Begley ist einer der großen amerikanischen Schriftsteller. Er überlebte den Krieg und die Schrecken des Holocaust. dlfk ) - Mit den Augen des römischen Schwellengottes Janus zum Beispiel. Oder mit denen von Johann Sebastian Bach und Claude Debussy. Oder auch mit denen von Marlene Dietrich. dlfk ) -Ein Einzelgänger, den auch zehn Jahre nach seinem Tod immer noch etwas Geheimnisvolles umweht: Wolfgang Hilbig wurde vom deutschen Literaturbetrieb zwar gefeiert und mit Preisen übersät - dennoch ist der Literaturautodidakt bis heute ein unpopulärer Autor geblieben. Die neue Biografie soll das nun ändern - Die Autoren-Plattform zehnseiten.de (d lfk ) - Putin als Ritter, Putin als Weihnachtsmann, Putin im Batman-Kostüm. Die Ausstellung "SuperPutin" im neuen, privaten "Ultra Modern Art Museum" in Moskau zeigt Werke, die den russischen Präsidenten als Helden verherrlichen. Ist das ernstgemeinte Propaganda oder ironische Kunst? mono ) - Die Berlin Biennale schlägt die Brücke nach Afrika, die Manifesta in Palermo erforscht das Zusammenleben, große Museen in Deutschland kratzen am eurozentrischen Kanon. Und wir? Planen schon mal für das perfekte Kunstjahr fr ) - Trumps früherer außenpolitischer Wahlkampfberater hat einem Medienbericht zufolge durch Äußerungen bei einem Trinkgelage die Russland-Ermittlungen ausgelöst. faz ) - Seit Tagen protestieren die Menschen in iranischen Städten; zunächst nur gegen die Wirtschafts- und Außenpolitik, inzwischen zunehmend gegen die gesamte Regierung. Teheran droht ihnen, Washington ermutigt sie. faz ) - "Trumps Tweets sind Gift für die Proteste in Iran" zeit ) - Der US-Präsident hat Pakistan vorgeworfen, nicht genug im Kampf gegen den Terror zu tun. Nun spekulieren US-Medien über den Anlass für Trumps Droh-Tweet. dlfk ) - Der Aufbau Verlag hat 70 Geschichten, davon 27 bislang unveröffentlicht, von Hans Fallada neu herausgebracht. Es sind Geschichten von Konflikten, Widersprüchen und unverhofftem Glück, die den geborenen Erzähler Fallada neu entdecken lassen. - dlfk ) - - ein Gespräch mit dem Autor Volker Weidermann -München 1918 war für viele Dichter ein utopischer Ort. Kurt Eisner, Gustav Mühsam, Ernst Toller und viele andere Schriftsteller glaubten, die Zeit für großartige und verrückte Ideen nutzen zu können. In "Träumer" blickt Volker Weidermann auf diese kurze Zeit der Utopie zurück.) - Richard David Precht ist der Popstar unter den deutschen Philosophen. Mit einfachen Weisheiten ist er zum Millionär geworden.Live-Aufzeichnung aus der Philharmonie Berlin dlfk ) - Einmal beginnt ein neues Jahr, einmal wird eine ganze Welt mit allem Drum und Dran neu geschaffen: das ist durchaus ein Unterschied. Doch die Analogie ist trotzdem reizvoll und bestimmt das Programm des ersten Berliner Konzerthöhepunkts 2018.