Aktualisiert

+

+

Ich wär so gerne stationär… Bitteschön

(



Zeitgeist Literatur im Exil

Wenn Schreiben zum tödlichen Risiko wird

(

eb ) - Amazon Books ist in den USA die achtgrößte BuchhandelsketteZeitgeist Literatur im Exil sz ) - Was macht es mit Autoren, wenn ihre Werke in der Heimat zensiert und sie selbst zum Tode verurteilt werden? Fünf Schrifsteller aus Syrien, Iran, der Türkei, Kuba und Somalia erzählen vom Arbeiten unter Lebensgefahr.

Abb. Originalmanuskript von 1785: Maurice Heine Paris : Par S&C, aux dépens des bibliophiles souscripteurs, 1931. Edition)

." (12:00UhrDie neue Unlust am Lesen swr ) - Facebook, Twitter und Co. rauben den Menschen die Zeit zum Bücherlesen. Viele Deutsche greifen immer seltener zum Buch. Lesen schafft es nicht mehr in die Liste der häufigsten Freizeitbeschäftigungen. Eine Herausforderung nicht nur für die Buchverlage. meint Felicitas von LovenbergDas Buch als Kulturgut faz ) - In Zeiten der Bilderflut: Warum wir alles daransetzen müssen, das Buch zu stärken. Ein Gastbeitrag. dlfk ) - Was ist los auf dem Buchmarkt? Quer durch alle Genres und Verlage sinken die Umsätze. Zwischen 2011 und 2016 sind den Verlagen sechs Millionen Leser verloren gegangen. Was können die Verlage tun, um sie zurückzugewinnen? Das haben wir Verleger Jörg Sundermeier gefragt. dlfk ) - Vielleser leben vor allem in der Stadt, Wenigleser wohnen eher auf dem Land - das ist das Ergebnis einer Untersuchung im Auftrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Und auch Deutschlands Lese-Hotspot wurde dabei ausfindig gemacht. bb ) - Kein Roman verkaufte sich im vergangenen Jahr besser als "Die Geschichte der Bienen" von Maja Lunde - es ist nicht die einzige Überraschung, die der Bestsellerjahrgang 2017 zu bieten hat. boersenblatt.net zieht Bilanz, zeigt die Top25 in der Belletristik, im Sachbuch und bei Ratgebern. Als Extra: Verlage berichten über ihre Überraschungserfolge. sz ) - Russland manipuliert soziale Medien? Westliche Geheimdienste nutzen die gleichen Methoden. Mustafa Al-Bassam hat es selbst erlebt, als er Ziel einer britischen Undercover-Aktion wurde.(cw) - Die Public Cloud gewinnt in der Unternehmens-IT weiter an Bedeutung. Spezialisten wie AWS und Salesforce.com erzielen traumhafte Wachstumsraten, die etablierten Softwarehersteller drehen ihr Geschäftsmodell Richtung Cloud. dlfk ) - Kunstbücher und Künstlerbücher mit dem Schwerpunkt skandinavische Literatur: Seit 1986 führt Josef Kleinheinrich seinen Verlag . Seine zweisprachigen Bücher sind editorische Glanzleistungen, kleine Sensationen für Auge und Hand. ( Abb. Jon Fosses "Gedichte norwegisch / deutsch"Aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel & Radierungen von Olav Christopher Jenssen - Format 31,5 x 20 cm) Vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre PerlentaucherDie Autoren-Plattform zehnseiten.de fr ) - Emily Wilsons staunenswerte "Odyssee"-Übersetzung ins Englische : "" ( Klappentext " ( Bücherschau ) - stand ) - "Vivam - Ich werde leben", so beschließt Publius Ovidius Naso seine "Metamorphosen" - und er sollte recht behalten. Anlässlich seines 2000. Todestages wird allerlei Trubel um seine Person gemacht - "Sollte die Kunst zu lieben jemandem fremd sein, dies Gedicht les er und liebe gekonnt.""Skandalumwittert, als Kamasutra der Antike verschrien, als zynischer Dating-Ratgeber verkannt, als große Dichtung verehrt: Ovids Liebeskunst. - Schon dass er ein Buch über die Kunst der Verführung in der hehren Form eines "Lehrgedichts" schrieb, mag manchen Zeitgenossen empört haben. Ovid selbst gab an, die Liebeskunst habe zu seiner Verbannung aus Rom beigetragen - der sich bis zu seinem Tod nach der Pracht Roms zurücksehnende Dichter starb im Exil am Schwarzen Meer." ( klappentext faz ) - Über Jahrhunderte wechselte das Manuskript seinen Besitzer, jetzt hat der französische Staat es weiteren Versteigerungen entzogen. De Sades "Hundertzwanzig Tage von Sodom" werden nationales Kulturgut. ( dlfk-audio ) - Ein Gespräch mit Georg Klein" ( Klappentext "Eine der großen moralischen Erzählungen der europäischen Literatur." (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mee ) - Auch im neuen Jahr macht Donald Trump da weiter, wo er im alten aufhörte: bei markigen Tweets. Zu Jahresbeginn knöpfte sich Trump einmal mehr seinen Lieblingsgegner Kim Jong Un vor. An den nordkoreanischen Machthaber gerichtet, twitterte Trump: "Könnte jemand aus Kims aufgebrauchten und hungerndem Regime ihn bitte darüber informieren, dass auch ich über einen Atomwaffenknopf verfüge, aber meiner ist viel größer und stärker als seiner, und mein Knopf funktioniert!"(12.12.17) complex ) Twitter has long brimmed with overactive, abusive trolls, but for many, the harassment, abuse, and threats on the platform worsened and became more numerous during the 2016 presidential election. Indeed, President-elect Donald Trump's campaign was dominated by hateful speech and threats against vulnerable populations. Sadly, his supporters followed suit in real life as well as online. ( Image via Complex Original) dlfk ) - Trump lügt durchschnittlich fünfmal pro Tag sp ) - der US-Präsident hat die eigene Justiz zum Staatsfeind erklärt - allen voran das FBI. Grund für die beispiellose Eskalation: Der Russland-Sonderermittler kommt der Wahrheit offenbar immer näher.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dlfk ) - Fünfzig Jahre nach 1968 werfen wir einen Blick auf Werke aus dem ikonischen Jahr, ob sie vielleicht schon andeuteten, was 1968 im Rückblick sein würde: Der Historiker Janosch Steuwer hat für uns den Fernsehfilm "Mord in Frankfurt" angeschaut.Der Anfang des Romans Vater Goriot(dlfk) - Oft beginnen Balzacs Romane mit einer ausführlichen Schilderung der Orte, der Stadt, der Straße, des Hauses - wie bei einer Kamera, die ganz allmählich heranfährt; dann tritt man ein und es werden der Wohnraum und jede anwesende Figur beschrieben. welt ) - Das merkwürdige Frauenbild des genialen autors. Hundert Austern, zwölf Koteletts: Honoré de Balzac, dem großen französischen Schriftsteller, waren leibliche Versuchungen nicht fremd. Umso überraschender ist sein Frauenbild. Eine Aufklärung.