In der huffpo.fr insistiert der Historiker Pascal Ory zwei Jahre nach der großen Demo in Paris: Der "Geist des 11. Januar" existiert. Das türkische Präsidialsystem, wie Erdogan es haben will, kennt keine Gewaltenteilung, schreibt Bülent Mumay in der FAZ. Die NZZ wünscht sich Roboter fürs Allzumenschliche. Die New York Times erklärt, warum die "Ethnopopulisten" um Trump Wladimir Putin so mögen.



ev ) -von Lorenz Meyer 6v9 ) - 1. O-Töne aus der Maschine? (blmplus)2. ZDF-Satire (spiegel)3. Unter Verdacht (zeit)4. "Lügenpresse" all'italiana (ejo)5. Nach Wutattacke im Interview (meedia)6. So schauen die Fans die Handball-WM (haz)Heute Abend wird dieeröffnet. Etwas beklommen verspürt diein Hamburg eine. Aufschlägt sichrecht tapfer durch den amerikanischen. Ebenfalls aufbeklagt die Regisseurin Julia von Hein dieöffentlich-rechtlichen Filmemachens. Dieblickt mitin Turin in ein wdr ) + ( dra ) für den 11. Januar 2017 dlf ) - Heute mit Stimmen zu Obamas Abschied und dem Machtwechsel in Washington. Kommentiert werden außerdem die Ausweitung der Fußball-Weltmeisterschaft und das Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Schwimmunterricht für Muslime. bb ) - Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird zum ersten Mal vom Verlag Matthes & Seitz Berlin in Kooperation mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) vergeben. Die Begründung der Jury hat es in sich. bb ) - Die Siegerinnen des zweiten Geisteswissenschaften International Nonfiction Translation Prize (GINT) stehen fest. Aus fast 100 Einsendungen wählte die Jury drei Preisträgerinnen: Emma Rault, Isabelle Chaize und Sharon Howe. bb ) -Im US-Buchhandel kauften die Leser im vergangenen Jahr rund 674 Millionen gedruckte Bücher (Stückzahl). Das waren 3,3 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie Nielsen BookScan ermittelt hat. Damit ist der Printabsatz im dritten Jahr in Folge gestiegen. bb ) - Das Schweizer Bundesamt für Kultur wird am 16. Februar in Bern an sieben Autoren die Schweizer Literaturpreise verleihen. Sie erhalten je 25.000 Franken (23.300 Euro) und individuelle Fördermaßnahmen. Eines der literarischen Werke kommt aus dem deutschen Verlag Das Wunderhorn: Annette Hugs Roman "Wilhelm Tell in Manila".erblickt dieinEssay über die Fotografie "Vertraute Dinge, fremde Dinge". Dielernt von, dass nach demschon immergegegessen wurde. Dieblättert verzaubert durch "Walt Disney Filmarchives", diemit einem klugen und vergnüglichen Prachtband würdigt. dra ) - Der Lesereisen-Marathon 2017 ist eröffnet: Einer der sich mit dem Lesen auf Reisen gut auskennt, ist David Wagner. Der Schriftsteller hat mit "Zimmer im Hotel" so etwas wie den Soundtrack zum Thema verfasst - mit dem er bald wieder auf Tour ist. - mehr in der Bücherschau