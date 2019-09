Verlage gegen Google

"( mee ) - EuGH erklärt deutsches Leistungsschutzrecht für "nicht anwendbar" bb ) - Die Bundesregierung ist derzeit dabei, die EU-Richtlinie zum Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt in nationales Recht zu gießen. Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens hat der Börsenverein jetzt seine Stellungnahme abgegeben. Klare Empfehlung des Verbands: Statt eines Riesengesetzes lieber drei oder vier separate Pakete schnüren - und in jedem Fall die Regelung zur Verlegerbeteiligung vorziehen bb ) - Rund 44 Millionen Menschen in Deutschland hören Online-Audio-Inhalte - drei Millionen mehr als im Vorjahr. Das steht im Online-Audio-Monitor 2019. Grund dafür sind die hohe Verbreitung von Smartphones und höhere Datenvolumen. Auch die Zahl der Smart-Speaker-Nutzer hat sich seit 2018 mehr auf mehr als 7 Millionen verdoppelt. Wichtige Nachricht für die Buchbranche: Hörbücher und Podcasts werden immer regelmäßiger gehört. pte ) - Nach Berühmtheit suchende Täter rücken oft zu stark in den Fokus - Gefahr von Nachahmern sp ) - 9/11 ist die Einstiegsdroge vieler Verschwörungstheoretiker. Was mit Sinnsuche und Neugier beginnt, kann in einem bedenklichen Weltbild enden - auch wegen der Algorithmen von Diensten wie YouTube. np ) - Am Freitag feiert netzpolitik.org seinen 15. Geburtstag mit einer Konferenz in der Berliner Volksbühne und einer anschließenden Party im Mensch Meier. Auf der Konferenz zeigen wir die Klimashow vollehalle, außerdem gibt es abends eine kleine Gala der digitalen Zivilgesellschaft. Der Eintritt ist ab 19 Uhr frei. Von Markus Beckedahl ndr ) - Hundert Jahre Waldorfschule - in diesem Sinne wurde am 07. September in Stuttgart das hundertjährige Bestehen der Freien Waldorfschule Uhlandshöhe gefeiert. Die Veranstaltung moderieren sollte Esther Saoub, Nahost-Expertin in der Auslandsredaktion des Südwestrundfunk (SWR). Doch am Abend vor der Veranstaltung sagte sie die Moderation ab. Anlass dafür war eine öffentliche Debatte, bei der die Filmemacherin Saoub und der SWR in die Kritik geraten waren. dwdl ) - Die mögliche Verlegung des "Weltspiegels" auf einen früheren Sendeplatz sorgt für Unmut bei zahlreichen Redakteuren, die sich inzwischen an die ARD-Intendanten gewandt haben - mit prominenten Unterstützern. DWDL.de veröffentlicht die Briefe im Wortlaut... gue ) Zu Ernst Jünger "Gespräche im Weltstaat, Interviews und Dialoge 1929-1997""Jünger will schreiben und sprechen wie ein Klassiker, das ist überall zu spüren, doch nirgends wird er seinem eigenen Anspruch gerecht. Er bleibt ein in seinen Mitteln beschränkter Autor." Von Jürgen Nielsen-Sikora gue ) - "Bei jeder Ermittlung saugte sich Maigret wie ein Schwamm mit Menschen und Dingen voll, vielen Kleinigkeiten, die er unbewusst in sich aufnahm. Je brummiger er war, desto mehr hatte sich in ihm angesammelt." Von Lothar Struck