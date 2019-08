Interview

Umwelt-Heuchler

Greta Thunberg segelt nach New York

Bilder des Aufbruchs in eine neue Welt

Nationalpark Harz

Die Natur erobert sich den Brocken zurück

Polizei in der Kritik

Entfremdete Bürger in Uniform?

Gespräch mit dem scheidenden NABU-Präsidenten Olaf Tschimpke - Greta Thunberg segelt klimaneutral zum UN-Klimagipfel in New York. Damit demonstriere sie, dass wir alle lernen müssen, auf Bequemlichkeit zu verzichten, wenn wir die Gefährdung durch den Klimawandel abwenden wollen, erklärt Kulturwissenschaftler Macho. - 2019 jährt sich die Wiedereröffnung des Brockens im Harz zum 30. Mal. Zuvor hatte die Stasi den Berg zu Spionagezwecken genutzt. Heute macht zwar der Borkenkäfer dem Gelände zu schaffen - aber der Wald zeigt sich widerständig: Der Jungwuchs grünt. - Polizeigewalt, Rassismusvorwürfe, rechte Netzwerke: Das Image der bürgernahen Polizei bröckelt, beobachtet der Sozialforscher Nils Zurawski. Er fordert eine moderne, vertrauenswürdige Polizei, die ihre Fehler transparent reflektiert. Ein Kommentar von Nils Zurawski

Tegernseer Weg ohne Porsche

Abb. (c) Lüdde



Dies geschah auch an einem 15. August - u. a.

(jour21) - Geburt von Napoleon - Geburt von Gottlieb Duttweiler - Der Panama-Kanal wird eingeweiht - Die Alliierten landen in Südfrankreich - Hirohito verkündet Japans Kapitulation - Woodstock-Festival

... und das akustische Kalenderblatt

Bayern 2 + DeutschlandRadio Kultur + Deutsche Welle + WDR



+ Gedicht des Tages

von der lyrikzeitung

Benjamin Neukirchs (1665 - 1729 )

Auf unverständige Poeten

Hast du, Lysander, Witz, so folge meinem Rat:

Der ist der klügste Mann, der nichts geschrieben hat.

Laß einen Kirchenschwan Bär, Schaf und Rinder reimen,

Laß einen Bavius von Heldenthaten träumen,

Vertrag im Madrigal hirschfeldischen Verstand,

Erheb den Schäferton von Kärnth und Bayerland,

Und wenn ein Nordenhals mit rauher Kehle knastert,

So sprich, daß er den Weg zum Musenberge pflastert,

Und daß er doch dabei mehr süße Lieblichkeit

Als Hofmannswaldau kaum und Opitz ausgestreut.

Gieb alles willig zu und laß die blinden Schützen

Um ihren Lorbeerkranz mit eignem Lobe blitzen;

Inzwischen tröste dich bei deiner klugen Pein

Mit griechischer Vernunft und sittlichem Latein

Und trachte den Verstand der Alten zu ergründen,

So wirst du, was du suchst und was uns mangelt, finden.

Denn geh und werde klug und setze dich zur Ruh'

Und sieh der Kinderlust mit Männeraugen zu,

So hast du, wenn du willst, bei täglich neuen Sachen

Papiere zum Toback und Zeug genug zum Lachen.

Doch wo das Dichtersalz dich in den Adern jückt

Und dich ein böser Geist aus deinem Zirkel rückt,

Der dich im Sprunge will zum Flötenritter schlagen,

So fang es endlich an mit halber Furcht zu wagen,

Versammle, wo du kannst, der Jugend alten Graus

Und pflanze Stück auf Stück und mach' ein Buch daraus;

Denn stirb, so glaubt die Welt, daß mehr mit dir verdorben,

Als am Homer Athen, Rom am Virgil gestorben.

Schau, dieses ist der Weg, der dir bisher gefehlt

Und dennoch deinen Geist auch nicht zu Tode quält.

Schieb andern Müh' und Schweiß in ihren Jammerbusen;

Ein ausgeführtes Werk ist nur für Bettelmusen,

Und der hat wahrlich mehr als mancher Fürst gethan,

Der seinen Unverstand mit Kunst verbergen kann

Das ganze Gedicht hier



Das Zitat des Tages

lieferte ub.hsu-hh.de



bildblog.de (6vor9) + boersenblatt.net (bb) + br-online.de (br) +buchmarkt (bm) + buchmesse.de (bme) + buch-pr.de (bpr) + buchreport.de (brp) + changeX.de (ch)+ chip.de (chp) + cicero.de (ci) + culturmag.de (cm) +computerwoche.de (cw) + derstandard.at(stand) + dradio.de (dr) + dw-world.de (dw) + faz.net (faz) +focus.de (fo) + fr-aktuell.de (fr) + goethe-institut.de(goe) + golem.de (go) +heise.de (he) + heute.de (zdf) + horizont.net (ho) + kress.de+ literaturcafe.de (lc) + literaturkritik.de(ltk) + manager-magazin(mm) + meedia.de (mee) + nachtkritik.de (nt) + netzkritik.de (nk) + new-business.de (nb) + newsroom.de (nr) + perlentaucher.de (pt) + politik-digital.de (pd) + presseportal.de (ots) + pressetext.de (pte) +qantara.de(qan) + satt.org (satt) + spiegel.de (sp) +stern (st) + sueddeutsche.de (sz) + tagesschau.de (ard) + tagesspiegel.de (tag) + tageszeitung.de (taz)+ telepolis.de (tp) + textintern.de (tx) + titel-kulturmagazin.net (tm) + umblaetterer.de (um) + welt.de



