"( pte ) - Untersuchung des MIT belegt: An Politik desinteressierte Menschen leichter zu überzeugen ndr ) -"Aus Anlass der aktuellen Berichterstattung in BUNTE weisen wir auf Folgendes hin" - so zum Beispiel beginnen sie, die "presserechtlichen Informationsschreiben". In ihnen bitten Anwälte Redaktionen davor, "von einer Übernahme dieser rechtswidrigen Berichterstattung unbedingt Abstand zu nehmen", was übersetzt nichts anderes heißt als: "Wenn Sie das schreiben, dann verklagen wir Sie." mee ) - Wie Medienanwälte Berichterstattung im Vorfeld zu beeinflussen versuchen frei ) - über den ersten Monat im neuen Europaparlament, Hinterzimmerdeals und die Notwendigkeit eines linkeren und grüneren Kurses unip ) - Während die Grünen Brandenburg als "Projekt" begreifen, fühlt sich die SPD hier "Zuhause". Während die FDP an die "Hebammen" denkt, nimmt die CDU den "Katastrophenschutz" ins Visier. Während die LINKE über "Senior(innen)" spricht, beschäftigt sich die AFD mit den "Altparteien". Und alle Parteien finden das "Land" "gut". - Was statistische Sprachanalysen der Wahlprogramme zur Landtagswahl in Brandenburg 2019 zu Tage fördern. sp ) - Bei Straftaten wird öfter die Herkunft der Täter genannt. Nur: Was sagt das aus? Die Idee einer herkunftsbedingten Kriminalitätsneigung ist völliger Quatsch - und der Umgang vieler Journalisten damit unprofessionell. bb ) - Beliebtheit der Podcasts legt zu: 26 Prozent der Bundesbürger hören aktuell solche − im vergangenen Jahr waren es 22 Prozent. Die Mehrheit bevorzugt dabei kurze Podcasts. Das hat eine Umfrage von Bitkom Research ergeben. nzz ) - Die Welt des österreichisch-ungarischen Autors Ödön von Horváth jenseits des Theaters zu inszenieren, ist ein kühnes Unterfangen. Dem deutschen Theatermuseum in München gelingt's. Ein Abenteuer entlang Lebkuchenherzen, Fleischhauereien und Helmut Qualtinger. faz ) - In Israel ist Max Brod heute viel populärer als dessen Freund Franz Kafka. Über Brods Nachlass ist lange gestritten worden. Jetzt ist klar: Er gehört nach Jerusalem. zeit ) - Als ich zur Schule ging, gab es keine schwarzen Schriftstellerinnen, von denen man uns erzählte. Dann kam "Toni" und wurde zum Vorbild für so viele Mädchen wie mich bb ) - In Zeiten, in denen der stationäre Spielwareneinzelhandel weniger Standorte besetzt, haben Buchhandlungen eine Chance, sich mit Spielen zu profilieren. Warum das gut passt, erläutert Michael Bartel. frei ) - Gehört sie deswegen jetzt zu den Bösen? Von Agatha Frischmuth mee ) - 197.000 neue Digital-Kunden konnte die "New York Times" ("NYT") im 2. Quartal dieses Jahres verbuchen. Insgesamt hat das US-Traditionshaus nun 4,7 Millionen Abonnenten. Allerdings ist der operative Gewinn leicht zurückgegangen, was CEO Mark Thompson mit Investitionen ins Abo-Geschäfts begründet.igenen TV-Sendung