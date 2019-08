." ( sp ) - Mehr als 130 Internetseiten sollen auf Anordnung eines Gerichts in der Türkei blockiert werden. Betroffen sind Künstler, regierungskritische Politiker und oppositionelle Nachrichtenseiten. sz ) - Aus einer vom Portal Bianet veröffentlichen Richteranordnung geht hervor, dass 136 Webadressen in der Türkei gesperrt werden sollen, darunter Social-Media-Konten von oppositionellen Politikern, Künstlern und linken Medien. Außerdem könnten bald auch Netflix-Inhalte zensiert werden - zum Beispiel, wenn alkoholische Getränke zu sehen sind. tgsp ) - Die Türkei wirft einem Deutschen "Terrorpropaganda" vor. Das Auswärtige Amt warnt, schon ein "Like" in den sozialen Medien könne für eine Festnahme ausreichen. (taz) - Ihre Frisur oder das Altern - Autorinnen werden oft auf Themen reduziert, die nichts mit ihrer Arbeit zu tun haben. Jetzt drehen sie den Spieß um. frei ) - Journalismus Der Investor KKR will sich bei Springer einkaufen. Wo bleibt da die Lieblingsmetapher der Medien? sp ) - Ein Politiker provoziert, Journalisten spitzen zu, Twitter explodiert: Was in dieser Woche wieder einmal zu beobachten war, folgt bestimmten Mustern. Hier der typische Ablauf einer Empörungswelle - nur wenig zugespitzt. Firefox-audio ) - Was zur Hölle ist eigentlich das Darknet? Marktplatz für Drogendealer und Waffenhändler? Kleinod für Whistleblower? Oder der letzter Zufluchtsort für echte Anonymität? Wo ist das überhaupt und wie kommt man da rein? Wir klären all diese Fragen in der neuesten Folge von aweb. lto ) - Während die Geschichte der NS-Juristen nach und nach aufgearbeitet wird, findet die Fachliteratur kaum Beachtung. Dabei wurden viele Verlage nach 1933 zum Sprachrohr der Nazis. Wie konnte das geschehen und was haben sie daraus gelernt? np ) - Die EU-Kommission stellt ihre Inhalte unter Creative-Commons-Lizenzen und unterstützt die Organisation bei der Übersetzung von Lizenztexten. Damit geht sie der Bundesregierung mit gutem Vorbild voraus. np ) - "Access for one, access for all": Unter diesem Motto will der Bundesdatenschutzbeauftragte in Zukunft Dokumente veröffentlichen, die jemand über eine Informationsfreiheitsanfrage erhalten hat. Ein guter Schritt, doch eigentlich sollte das Pflicht für alle sein. zeit ) - Nichts darf so unwidersprochen gehasst werden wie die E-Mail. Dabei gehört sie zum Besten, was uns je passiert ist. Das Problem sind nicht unsere Mails, sondern wir. Ein Kommentar von Hannes Schrader dlfk ) - Adorno gilt als Feind der Popmusik. Und das, obwohl er sich nur einmal dazu geäußert hat. Kulturwissenschaftler Thomas Hecken über ein hartes, aber begründetes Urteil