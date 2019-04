+++ ... und im Fernsehen +++

Aslı Erdogan

(3sat-video) - Lange saß die Schriftstellerin in der Türkei im Gefängnis. Nun lebt Aslı Erdogan in Frankfurt/Main und schreibt das erste Mal über ihre Erfahrungen in Haft.







"aspekte"-Beitrag: Don Winslow

(zdf-video) - Sein Roman "Jahre des Jägers" ist eine aktuelle, bedrückende und hoch spannende Analyse der heutigen US-Gesellschaft im Würgegriff der "Opioid-Epidemie".







Kinderbuchmesse Bologna

(3sat-video) - Welche Geschichten brauchen unsere Kinder? Im Fokus der Messe in Bologna steht 2019 die Illustratoren-Szene. Gastland ist die Schweiz.







"Another Day of Life"

(3sat-video) - Ryszard Kapuscinski war eine Reporterlegende. In seinem Roman "Another Day of Life" beschreibt er seine Zeit als Reporter in Angola 1975. Der gleichnamige Animationsfilm kommt nun ins Kino.











Do, 11.4.19 - 23.15 Uhr

SWR Fernsehen

Denis Scheck im Gespräch mit

Herta Müller und Peter Wohlleben

+ TV-Literatursendungen

buchzeit (3sat)

buecherjournal (ndr) -

das-literarische-quartett (zdf)

druckfrisch (daserste)

erLesehn (orf) - Jeden zweiten Dienstag 20.15 Uhr (Wh Mi-Na, Do- & Freitag Mi)

frau-tv (wdr)

froehlich-lesen (mdr)

lesenswert (swr)

literaturclub (srf) - Dienstags (neunmal jährlich)



+ Bücher im Radio ...

Buchkritiken von Deutschlandfunk & Deutschland Kultur in der täglichen Perlentaucher-Bücherschau ab 14.00 Uhr



Hörtipp für Sonntag 7.4. | 17.05 Uhr

SWR2 Lesenswert Magazin

Redaktion und Moderation: Anja Höfer

- Johan Harstad: "Max, Mischa und die TET-Offensive" (Rezension: Insa Wilke) - mehr in der Bücherschau

+ Amitava Kumar: "Am Beispiel des Affen" (Gespräch mit Ursula März)

+ Carolin Callies: "Schatullen und Bredouillen" Gedichte (Rezension: Pascal Fischer)

+ Verleihung des Huchel-Preises an Thilo Krause: "Was wir reden, wenn es gewittert" (Gespräch mit Frank Hertweck)

+ Daniel Defoe: "Robinson Crusoe" (Rezension: Eberhard Falcke)



30 Kritiker. 10 Bücher. 1 Liste

Aus der Jury diskutieren die Literaturkritiker

Sigrid Löffler, Eberhard Falcke und Julia Schröder

die SWR Bestenliste April 2019

- mehr in der Bücherschau

