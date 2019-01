+

(Die beste Zeit zum Telefonieren ist Email" (Frank Westphal von rivva : 12:00 Uhr hei ) - Deutsche nutzten Medien 2018 rund zehneinhalb Stunden täglich wie aus einer Studie des Verbands für private Medien Vaunet hervorgeht. mee ) - vor allem für Titel wie stern, Gala, kicker und Focus faz ) - Der Bundesgerichtshof soll zu dem Gedicht "Schmähkritik" urteilen, das Jan Böhmermann im ZDF über den türkischen Präsidenten Erdogan vorgetragen hatte. Gegen die zuletzt nicht zugelassene Revision legt sein Anwalt Beschwerde ein. bb ) - Verlage und Start-ups streiten um die Ausgestaltung des Leistungsschutzrechts. Die EU-Staaten finden keine einheitliche Position. Eine für Montag angesetzte Verhandlung wurde von EU-Rat, Kommission und Parlament kurzerhand abgeblasen. stgt ) - Und schon wieder hat die Republik eine Erregung: Seit einer Woche tobt ein Streit über den neuen Roman von Takis Würger. "Stella" ist das Buch der Stunde - nicht weil es so gut, sondern weil es so schlecht ist. Was läuft da eigentlich falsch? bb ) - Takis Würger mit "Stella" auf Platz 4 den Buchcharts 23.01.19mehr in der Bücherschau djv ) - Was war das wieder für ein packendes Handballspiel am gestrigen Abend. Die Begegnung machte Spaß, die Kommentatoren aber bereiteten eher Bauchschmerzen. jour ) - In unserer neuen Serie "Mein Blick auf den Journalismus" fragen wir die klugen Köpfe der Branche, wie wir den Journalismus besser machen. Teil 1: Daniel Drepper. Er ist Chefredakteur von BuzzFeed Deutschland und hat dort im vergangenen Jahr ein vierköpfiges Newsteam aufgebaut. Drepper glaubt, dass der deutsche Journalismus sehr viel besser sein könnte, wenn er sich die richtigen Fragen stellen würde. kress ) - Nach der Relotius-Affäre fordern einige das Ende der Reportage, die Verdammung von Schönschreibern und die Abschaffung von Journalisten-Preisen. Paul-Josef Raue schaut in seiner Kolumne zurück: Neu sind Vorwürfe nicht, dass Journalisten desinformieren und lügen. kress ) - Als sich in den vergangenen Wochen der mexikanische Wüstenstaub wieder langsam legte, den die Lügengeschichten des Reporters Claas Relotius aufgewirbelt hatten, musste ich daran denken, dass journalistischer Erfindergeist in der Redaktion des Spiegel eine gewisse Tradition hat - jedenfalls wenn es um unsere Lieblingsfremdsprache Englisch geht. dlfk ) - Im Feuilleton geht's gerade zu wie in einer Vorabendserie: Alle paar Tage muss über Lüge und Wahrheit beraten werden, kurz nach #Relotius im "Spiegel". Dazu streitet das Feuilleton über "Stella", das neue Buch von Takis Würger. Wir kümmern uns um den Kern dieser Debatten: das Geschichtenerzählen. zeit ) - Der Fall Claas Relotius zeigt die offene Flanke des Edelfederjournalismus: Die Medienbranche muss sich der Macht der narrativen Verführung bewusst werden.Ein Gastbeitrag von Bernhard Pörksen bgl ) - inzwischen mehren sich ja auch die üblichen Täterversteher wieder, die die Motivation überall suchen nur nicht mehr beim Verursacher. Da ist natürlich das Publikum oder sofort die "neoliberale" Wirtschaft, die Journalistenpreise und deren Juroren oder das interne Fehlermanagement des Spiegel. Herr Niggemeier stört der Stil des Aufklärungstextes von Herrn Fichtner, der, und das überrascht nun wirklich, im üblichen Spiegel-Jargon geschrieben sei. Ja wie denn auch sonst, möchte man hinterherrufen und noch einmal auf den Enzensberger-Text von 1957 hinweisen. Von Gregor Keuschnig nzz ) - Die Bedeutung der "Spiegel"-Affäre rund um den Fall Relotius geht über die individuelle Verfehlung eines Autors und die Gutgläubigkeit einer Redaktion hinaus. Es zeigt sich hier das Ausmass an Entfremdung zwischen Medienmachern und dem Publikum. sz ) - Der Streaming-Anbieter Netflix erhöht in den USA die Preise. Ein Blick auf die Geschäftszahlen zeigt, wie viel Geld das Unternehmen inzwischen für die Produktion von Serien und Filmen ausgibt. Netflix ist quasi gezwungen, weiter zu investieren, um sein Alleinstellungsmerkmal nicht zu verlieren - doch die Konkurrenz lauert schon sz ) - Im Januar dominieren Tipps zum Abnehmen die Cover der Frauenzeitschriften. Auf Laufstegen und in der Werbung ist zuletzt der Eindruck entstanden, Schlanksein sei nicht mehr das Wichtigste. Auch wenn sich einiges verändert hat, die Message bleibt: Alles am Körper soll gewollt und bewusst gemacht wirken. Zeitschriften transportieren jedoch auch das, was in der Popkultur vorherrscht.