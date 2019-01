+

+

+

+

" (Aktualisiert: 13:45 Uhr faz ) - Die Urheberrechtsreform der EU droht zu scheitern. Die Mitgliedsstaaten können sich nicht auf eine Position einigen. Wie es weitergeht, ist offen. Der groß angekündigte Protest auf der Straße gegen die Reform fällt indes winzig aus. stat ) - Die verkaufte Auflage der überregionalen Tageszeitungen ist auf 2,45 Millionen Exemplare geschrumpft - das sind 7,1 Prozent weniger als im vierten Quartal 2017. Aber während es für die meisten Blätter eher ein gemächlicher Abstieg ist, schrumpft die Bild im Galopp. Gegenüber dem Vorquartal ist die verkaufte Auflage der Boulevardzeitung (inkl. B.Z. und Fussballbild) um rund 101.000 Exemplare zurückgegangen. mee ) - Die deutschen Lokal- und Regionalzeitungen haben auch im vierten Quartal 2018 viele Käufer und Abonnenten eingebüßt. Unter den 82 größten Titeln gibt es ohne Sondereffekte nur einen Gewinner: den Tagesspiegel aus Berlin, der erneut durch ein massives Plus bei den ePaper-Abos zulegt. Viele große Verlierer kommen hingegen aus NRW: Das Spitzentrio büßte 5% bis 6% ein, der Express Köln/Bonn sogar dramatische 16,8%. meee ) - Ein Satz, der die zentrale Aussage eines Artikels zusammenfasst: Mit dem sogenannten "Küchenzuruf" schlagen Journalisten für gewöhnlich ein Thema vor. Der Twitter-Account @ROB0TIUS führt das ad absurdum - und verschickt vermeintliche Reportage-Ideen im Stil des ehemaligen Spiegel Fake-Reporters Claas Relotius. t-o ) - "Werk ohne Autor" von Florian Henckel von Donnersmarck ist gleich zwei Mal für den Oscar nominiert: in der Sparten "nicht-englischsprachiger Film" und "beste Kamera". Das gab die Oscar-Akademie am Dienstag bekann monopo ) - Er fühlt sich vom Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck hintergangen: Das Künstlerdrama "Werk ohne Autor" missbrauche seine Biografie piqd ) - Wussten Sie, dass es seit 1976 einen Medien- und Kommunikationsbericht der Bundesregierung gibt? Damals forderte der Bundestag die Bundesregierung dazu auf, alle vier Jahre einen Medienbericht zu erstellen. So richtig regelmäßig ist der Report dann nicht erschienen, der bislang letzte ist auf das Jahr 2008 datiert, als die sozialen Netzwerke - zumindest hierzulande - noch ganz am Anfang standen. taz ) - Bremens AfD lässt die taz nicht auf ihre Pressekonferenz. Der Grund: Die Zeitung sei "eine Institution im Kampf gegen rechts". haz ) - An einer Schule in Sachsen wird immer noch Lehrmaterial verwendet, in dem Menschen in Rassen eingeteilt werden. Eltern machten darauf aufmerksam - Sachsens Bildungsminister verweist auf die Zulassungsfreiheit und schiebt die Verantwortung ab. faz ) - Bildschirme und bedrucktes Papier sind als Lesemedien nicht gleichwertig: Mehr als 130 Leseforscher aus ganz Europa haben eine Erklärung zur Zukunft des Lesens im Zeitalter der Digitalisierung unterzeichnet. sp ) - in München fand bis heute die Technologiekonferenz DLD statt, eine Art verpflichtender Fahnenappell der deutschen Digitalszene. Ausrichter ist der Hubert-Burda-Verlag, der sich neben seinen Medienmarken wie "Bunte", "Focus" oder "TV Schlau" ein stattliches Internetimperium von Xing über Jameda bis zu HolidayCheck geschaffen hat. Offenbar scheinen sich auch Plattformgründer und Social-Arbeiter nach einem altmodischen Beisammensein zu sehnen; anders ist der Erfolg des DLD oder seines US-Pendants TED schwer zu erklären. sp ) - Im Zusammenhang mit der Datenschutz-Grundverordnung wurde Google eine vergleichsweise hohe Geldstrafe aufgebrummt. Frankreichs Datenschutzbehörde CNIL wirft dem Unternehmen mangelnde Transparenz vor. sp ) - Er hatte über Menschenrechte berichtet und war bereits in ein Schutzprogramm aufgenommen worden - nun ist der Journalist Rafael Murúa tot. zeit ) - Gestern wurden die Gewinner der Deutschen Krimipreise bekannt gegeben. Simone Buchholz bekommt für "Mexikoring" bereits ihren zweiten. Ihre Freude ist jedoch etwas getrübt. sz ) - Bastian Pastewka hat das nach Ansicht der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien verloren. Betroffen ist eine Folge der achten Staffel mit dem Titel "Das Lied von Hals und Nase". bgl ) - Irgendwann in den 70er Jahren hieß es, es gäbe einen neuen "Tierfilmer". Tierfilme waren damals im Fernsehen sehr beliebt - auch bei uns zu Hause. Es gab Heinz Sielmann und Professor Grzimek. Und dann kam ein gewisser Horst Stern mit seiner Sendung "Sterns Stunde". Die Stunde war, wie in der Schule, nur 45 Minuten. Ich weiss nicht mehr genau, welches die erste Sendung war, die ich gesehen habe, vermutlich seine "Bemerkungen über das Pferd". Von Gregor Keuschnig