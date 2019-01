" ( turi2 ) - Google soll 2017 knapp 20 Mrd Euro durch legale Steuerschlupflöcher aus Europa herausgeschleust haben. Der Mutterkonzern Alphabet habe Einnahmen über die Niederlande auf die Bermudas transferiert. Das gehe aus Dokumenten der Niederländischen Handelskammer hervor. Auf den Bermudas fällt für Unternehmen keine Einkommensteuer an. futur ) - Das US-Unternehmen speichert jeden einzelnen Klick auf der Website und weiß, wann und wo man im Urlaub war.(fr) - Einem Medienbericht zufolge veröffentlichen Hacker Daten von Hunderten deutschen Politikern. Alle Parteien im Bundestag sind betroffen mit Ausnahme der AfD. Gespräch mit Marcelo Backesjetzt in Frankreich am montag in Deutschland - Gespräch mit Jürgen König und Andreas Isenschmid, Neue Zürcher Zeitung am SonntagRezensiert von Helmut Böttiger - mehr Über Kluge Lerner in der Bücherschau." ( Klappentext) turi2 ) - Das Westfalen-Blatt aus Bielefeld und die Unternehmensgruppe Aschendorff aus Münster, Herausgeber der Westfälischen Nachrichten, fusionieren. Beide Unternehmen führen ihre Medienaktivitäten unter dem gemeinsamen Dach der neuen Westfälischen Medien Holding AG zusammen. Dazu gehören die Tageszeitungen, aber auch Anzeigenblätter und Druckereien sowie Rundfunkbeteiligungen und das Reisebürogeschäft. An den Strukturen soll sich laut Pressemitteilung nichts ändern, beide Unternehmen würden als Tochtergesellschaften der neuen Holding weitergeführt. Das Kartellamt muss der Fusion noch zustimmen. dlfk-audio ) - Sie gilt als Grande Dame der deutschen Popmusik: Ulla Meinecke. Ihre sanfte, rauchige Stimme, ihre lyrischen, ironisch-reflektierenden Texte begeistern die Fans seit über 40 Jahren. Weniger bekannt ist, dass sie auch mal Udo Lindenbergs Sekretärin war.