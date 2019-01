" ( dlf ) - Der Journalist Heribert Prantl ermahnt bei der Berichterstattung über Vorfälle wie in Amberg zu mehr Zurückhaltung. faz ) - Robert Menasse hat Walter Hallstein eine Rede in Auschwitz angedichtet. Jetzt wird diskutiert, ob der Schriftsteller wie geplant die Carl-Zuckmayer-Medaille erhalten soll. Der Buchpreisträger von 2017 reagiert. stand ) - Nation ist nicht Nationalismus - Die Friedenspreisträgerin meint, Nationalstaaten seien eine "optimale Betriebsgröße" - In der Rechtfertigung Robert Menasses erlebe sie "ein Stücke intellektueller Gewalt, wie ich sie von den 68ern kenne, die die Wahrheit immer auf ihrer Seite hatten", sagt Aleida Assmann in einem Interview in der "Welt am Sonntag" zum Umgang des österreichischen Schriftstellers mit der Causa rund um von ihm erfundene Zitate. Und kritisiert, dass Menasse Nation und Nationalismus gleichsetze. buzz ) - Offen ist im Moment auch die Frage, warum die AfD nicht Teil des Leaks ist. omr ) - ... welcher hat gezündet? brp ) - Michelle Obama beflügelt das Sachbuch, Bücher ohne Folie futur ) - Auf der CES ist Apple nicht vertreten, aber der Konzern konnte es sich nicht nehmen lassen, ein Werbeplakat prominent zu platzieren.