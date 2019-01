." ( turi2 ) - Gabor Steingart und Klaus Brinkbäumer, Paid Content und Persönlichkeits-Magazine - Peter Turi dekliniert im Gespräch mit turi2.de-Chef Markus Trantow und turi2.tv-Leiter Jens Twiehaus die großen Linien des Medienjahres 2018 durch und blickt auf die Trends 2019. Für Steingart prophezeit Turi eine helle Zukunft als Selfmade-Verleger mit einer treuen Gefolgschaft und vermarktbaren Zielgruppe. Das Scheitern von Klaus Brinkbäumer beim "Spiegel" versteht er so wenig wie der Ex-Chefredakteur selbst. fr ) - Die "Bild"-Zeitung wartet keine Gerichtsurteile ab, bedient sie mit der Dauerthese vom "Abschiebeirrsinn" doch lieber die Gemüter ihrer Leserschaft. dlfk ) - In seinem Kunstraum Esponja bietet der Künstler und Kurator Yusuf Etiman eine Nische für die schwul-lesbische Szene im brasilianischen Sao Paulo. Nach dem Machtantritt des Präsidenten Jair Bolsonaro sitzt der Schock gerade dort tief. dlfk ) - In China speichern und verarbeiten staatliche Behörden und private Firmen mehr persönliche Daten ihrer Bürger als irgendwo sonst. Das neue Datenzentrum des Landes entsteht in Guizhou: Big Data ist wirtschaftlicher Motor für die ehemals arme Provinz. mm ) - Apple hat die Umsatzerwartungen für das wichtige Weihnachtsgeschäft kassiert. Konzernchef Tim Cook macht dafür den US-chinesischen Handelsstreit mit verantwortlich. Doch die Probleme sind auch hausgemacht. Womöglich hat Apple trotz Warnzeichen seine abgehobene Preispolitik in China schlicht überreizt. dlf ) - Die Berichterstattung der Tagesschau in der ARD hat sich im vergangenen Jahr stark auf den Westen und den Nahen Osten konzentriert dlfk ) - Der bedeutendste Romancier Brandenburgs wird uns durch das Jahr 2019 begleiten - denn Ende Dezember ist Theodor Fontanes 200. Geburtstag. Mit digitalen Technologien versucht das Museum Neuruppin, neue Perspektiven auf sein Werk zu eröffnen. dlfk ) - Das Jahr 1929 hat zahlreiche Dichter, Philosophen, Maler, Architekten, Schauspieler, Musiker hervorgebracht. In einer Collage erinnert die Autorin Dagmar Just an Literaten dieses Jahrgangs, die 2019 ihren 90. Geburtstag feiern.