(mdr) - Die Kolumne wird von Montag bis Freitag am späten Vormittag vom MDR publiziert ...



Aus Kreisen, Gesichtserkennungs-Unstatistik, Publizistisches Einerlei

(6vor9) - Von Lorenz Meyer

1. Spiel mit den Informationen (deutschlandfunk)

2. Unstatistik des Monats (rwi-essen.de)

3. Zugeschlagen (taz.de)

4. Journalist im Gefängnis (mediummagazin.de)

5. Publizistische Vielfalt (de.ejo)

6. Gruselpresse (journalistenfilme)



Presseschauen im Hörfunk

Vom vom 31. Oktober 2018, 07:05 Uhr

(dlf) - Die Zeitungen beschäftigen sich vor allem mit der Frage, wie es nach der Rückzugsankündigung von Angela Merkel mit CDU und CSU weitergeht. Kommentiert wird außerdem der Mordprozess gegen den Krankenpfleger Niels H.

Die internationale Presseschau

(dlf) - ab 13.00 Uhr

Weitere Kulturnachrichten

(dra) für den 31.10.2017



Auszeichnung(en) für

"Archipel" von Inger-Maria Mahlke

(lc) - Nach dem Deutschen nun der Bayerische Buchpreis?





Hörfuk-Buchkritik

"Der neunzigste Geburtstag" von Günter de Bruyn

(dlfk-audio) - Rezensiert von Michael Opitz (6:23 min)

mehr in der Bücherschau







Hessen

Kulturministerin zeichnet innovative Buchhandlungen aus

(welt) - Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) wird heute den Deutschen Buchhandlungspreis 2018 vergeben. Mit der Auszeichnung werden kleinere, inhabergeführte Buchhandlungen geehrt, die ein anspruchsvolles Sortiment, kulturelles Veranstaltungsprogramm oder innovative Geschäftsmodelle haben. Es werden Gütesiegel in mehreren Kategorien verliehen, die drei besten erhalten je 25 000 Euro. Partner bei der Preisvergabe sind die Kurt-Wolff-Stiftung (Leipzig) und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels.



Bekanntgabe

Eva Menasse wird Mainzer Stadtschreiberin

(bb) - Die österreichische Schriftstellerin Eva Menasse wird Mainzer Stadtschreiberin des Jahres 2019 und ist damit die 35. Trägerin des von ZDF, 3sat und der Stadt Mainz vergebenen Literaturpreises.



"Im Gespräch" mit dem

Historiker Gerd Koenen: Vom Student zum Revoluzzer

(dlfk) - Er schmiss seine Doktorarbeit und entschied sich für ein Leben als Kommunist - trotz Berufsverbot. Heute blickt der Historiker Gerd Koenen mit einer gewissen Verwunderung auf seine Radikalisierung in den 1970er-Jahren zurück. - (Cover: Gerd Koenen: Die Farbe Rot. Ursprünge und Geschichte des Kommunismus - mehr in der Bücherschau)





Heimatlos und auf Distanz

Die Sächsische Dichterschule

(dlfk-audio) - Bericht von Gred Brendel (4:48 min)



Der Spion, der aus dem Lager kam

Stewart O'Nan: "Stadt der Geheimnisse"

(dlfk) - Holocaust-Überlebender Jossi Brand landet nach dem Krieg in Jerusalem. Als Taxifahrer hilft er zionistischen Untergrundkämpfern. "Stadt der Geheimnisse" ist ein düsterer Roman über den Kampf um Unabhängigkeit und die Sehnsucht nach Vergessen. - mehr über Stewart O'Nan in der Bücherschau



Hans-im-Glück-Preis verliehen

Goldene Kugel für Christina Erbertz

(bb) - Für ihren Jugendroman "Drei (fast) perfekte Wochen" (Beltz & Gelberg) hat Autorin Christina Erbertz in Limburg den mit 3.000 Euro und einer blattvergoldeten Kugel dotierten Hans-im-Glück-Preis verliehen bekommen.



Hall of Fame der Gedichte

"Spitzen" der deutschsprachigen Lyrik aus 20 Jahren

(dlfk-audio) - Gespräch mit dem Herausgeber, dem Lyriker Steffen Popp (11:40 min)

"Welche Gedichte aus der reichen, kaum mehr zu überblickenden Produktion der jüngeren und jüngsten Gegenwart hätte man gern immer zu Hand, um mit und in ihnen auf Expeditionen zu gehen, ästhetische Erfahrungen zu machen? Nur die eigensinnigsten, heftigsten, schönst-umwerfenden natürlich... ein Parlament sprachlicher Wundertiere, wie man es sich über Jahre zusammenstellt, zahllose Lesezeichen und Eselsohren, verstreut über Bibliotheken. Ein solches Plenum wollte ich einberufen, in möglichst kompakter Form versammeln; die poetischen Texte, die mich als Autor und Leser in den letzten zwanzig Jahren am stärksten beeindruckt, berührt und begeistert haben." (Klappentext)

Empfehlung von SWR-Bestenlisten-Jurymitglied Gregor Dotzauer für November 2018

(swr) - 15 Jahre nach der legendären Aufbruchsanthologie "Lyrik von jetzt" bildet "Spitzen" eine erste Bilanz der jüngeren deutschen Poesie. Herausgegeben von Steffen Popp, einem ihrer eigensinnigsten Köpfe, bietet dieses "Parlament sprachlicher Wundertiere" eine radikal subjektive Auswahl, die auch Väter wie Gerhard Falkner oder Mütter wie Elke Erb berücksichtigt. Das ist rauschhaft polyphon, abenteuerlich verspielt und intellektuell verwegen: Wer hier nicht fündig wird, ist für diese dichterische Gegenwart verloren



Bilderbücher-Katalog



Aus der Sammlung Rolf von Hoerschelmann

(auto) . Fitzebutze ... Siebenmeilenpferd ... Prutzelkopf ... Die schlafenden Bäume ... signiert und gewidmet ...







+++ Bücher im Fernsehen

Buchzeit, 7.10.18

"Mein Ein und Alles" von Gabriel Tallents

(3sat+video) - Ein 14-jähriges Mädchen wächst alleine mit seinem besitzergreifenden Vater in einer dschungelartigen Landschaft im Norden Kaliforniens auf. Fern ab von der Zivilisation, wild, immer eine Waffe zur Hand. Eine Heldin, die fasziniert und schockiert zugleich. Gabriel Tallents Roman stand nach seinem Erscheinen wochenlang auf der Bestsellerliste der New York Times.



"Verwirrnis" von Christoph Hein

(3sat+video) - Zuerst sind sie Schulfreunde, dann verlieben sie sich ineinander. Wie lebt sich homosexuelle Liebe in den 50er Jahren in Thüringen, in einem bildungsbürgerlichen, sehr katholischen Umfeld? Wie leben mit dem Gefühl von Scham und Sünde. Christoph Heins Roman zeichnet das Psychogramm einer verbotenen Liebe vor dem Hintergrund deutsch-deutscher Zeitgeschichte. - mehr in der Bücherschau



"Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" von Ottessa Moshfegh

(3sat+video) - Eine 26-jährige arbeitet in einer New Yorker Galerie, ist wohlhabend, ausgesprochen hübsch und führt ein Hochglanzleben. Und genau dem kehrt sie plötzlich den Rücken. Mit Hilfe einer Psychiaterin und Unmengen von Medikamenten begibt sie sich in den Winterschlaf. "Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" heißt der neue Roman vom Shooting Star am amerikanischen Literaturhimmel Ottessa Moshfegh.



Druckfrisch, 7.10.18

"Kriegslicht" von Michael Ondaatje

(3sat+video) - Ein Mann recherchiert in eigener Sache. Warum haben seine Eltern ihn und seine Schwester im London der 50er Jahre einfach so bei Fremden zurückgelassen. Warum haben sie gelogen? Wer waren all die merkwürdigen Menschen, die sich plötzlich um sie kümmerten? Michael Ondaatje, der Autor des englischen Patienten, entwirft in "Kriegslicht" eine Spionage- und Familiengeschichte vor dem Hintergrund des kalten Krieges.



Denis Scheck interviewt Michael Ondaatje

(ard) - Michael Ondaatjes neuer Roman ist eine Geschichte über das Leben der Menschen in schwierigen Zeiten, über Vertrauen, verborgene Liebe, Rätsel und Gewalt. Denis Scheck hat den Autor getroffen - mehr in der Bücherschau

Dörte Hansen "Mittagsstunde"

(ard) - Es ist ihr zweiter Roman nach dem Überraschungserfolg "Altes Land". Ohne Kitsch, ohne Klischees und auch ohne Pathos, dafür sehr genau beobachtet, kenntnisreich und liebevoll beschreibt Dörte Hansen eine Welt im Vergehen. - mehr hier







Denis Scheck empfiehlt Nora Krug: "Heimat"

(ard) - "Heimat" ist gleichermaßen Selbstvergewisserung und Ortsbestimmung wie moralischer Kompass. Kein Comic und keine Graphic Novel, auch kein Scrapbook oder Bildband, sondern ein kluges, visuell herrlich opulentes Bilderbuch für Erwachsene. - mehr hier



Druckfrisch Sachbuch

(ard) - Denis Scheck kommentiert die Top Ten Sachbuch - Was Kollegah, Thilo Sarrazin und Dirk Müller gemeinsam haben? Ihre Bücher stehen diesen Monat in der Bestsellerliste Sachbuch und werden von Denis Scheck kommentiert



SWR-Lesenswert Quartett, 26.09.2018

Lesenswert Quartett

Vier Literaturkritiker diskutieren über vier Bücher

Moderation: Denis Scheck

(swr) - Ijoma Mangold, Insa Wilke und Anne-Dore Krohn diskutieren über Bücher von Nora Krug, Nino Haratischwili, Michael Kleeberg und Michael Ondaatje.



TV Kritik

zdf-Das Literarische Quartett, 12.10.2018

Kannste nix falsch machen

(lc) - Die besprochenen Bücher:

Karen Duve: "Fräulein Nettes kurzer Sommer"

Richard "Powers: Die Wurzeln des Lebens"

Stephan Thome: "Gott der Barbaren"

David Foster Wallace: "Der Spaß an der Sache: Alle Essays"

Inger-Maria Mahlke: "Archipel"



+++ Besten+Bestseller-Listen

The 2018 Man Booker Prize (Shortlist)





The Man Booker Prize 2018

fürAnna Burns "Milkman"

"Who is That?"

Vor Verleihung des Man-Booker-Preises 2018

(dlfk- audio) - - Von Thomas Spickhofen (2:47 min)



+ Besten+Bestsellerlisten

In nur einem Satz erklärt

Die 20 wichtigsten Bücher

(welt) - Tausende neue Romane. Aber wer soll das bitte alles lesen? Wir hätten da ein paar Empfehlungen für den Bücherherbst - in jeweils nur einem Satz erklärt.



Buchcharts

Die aktuellen Bestsellerlisten, 31. Oktober 2018

Sebastian Fitzek zieht vorbei

(bb) - Sebastian Fitzek landet in der Belletristik seinen nächsten Nummer-eins-Hit, Volker Kutscher schafft den Sprung auf Platz 6 - und im Sachbuch zieht Florian Illies neue Kreise: Illies, demnächst Rowohlt-Verleger, steigt mit der Fortsetzung seines "1913"-Bestsellers auf Platz 9 ein.



Krimibestenliste

Unsere zehn besten Krimis im Oktober

(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur und F.A.S. präsentieren die besten Krimis des Monats: Darunter sieben Neueinsteiger wie André Georgis "Die letzte Terroristin" aus Deutschland und Jérôme Leroys "Die Verdunkelten" aus Frankreich.



Krimi der Woche

Killer-Teenager unterwegs im US-Hinterland

(tages) - "Dodgers", der Erstling des US-Autors Bill Beverly, ist eine berührende Coming-of-Age-Geschichte im Gewand eines spannenden Noir-Thrillers.







Sachbuchbestenliste

Die 10 besten Sachbücher im November























(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur, ZDF und "Die Zeit" präsentieren die stärksten Sachbücher des Monats. Gekürt werden die Titel von einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern.





SWR-Bestenliste November

zum Download



hr2-Hörbuchbestenliste

Die besten Hörbücher im Oktober

(hr2) - Im Oktober begeisterte die Jury eine Sammlung englischsprachiger Lyrik in O-Ton und deutscher Übersetzung. Bei den Kinder- und Jugendhörbüchern geht es um einen nur scheinbar lässigen Teenager - und um eine höfliche Ameise.



ORF-Bestenliste

(ORF) - Die zehn besten Literaturtitel im Oktober, auf Platz eins Bruder und Schwester Lenobel von Michael Köhlmeier: Märchen begegnet literarischem Großprojekt.



Shortlist

Österreichischen Buchpreis 2010

(bb) - Die Jury hat die fünf Titel für die Shortlist zum Österreichischen Buchpreis 2018 ausgewählt. Am 5. November wird auf der Preisverleihung im Rahmen der BUCH WIEN der Preisträger, die Preisträgerin bekannt gegeben.