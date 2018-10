Hamburg

." ( faz ) - Hier sind einige Zahlen, die Auskunft darüber geben. Und uns zeigen, wer überhaupt die Leser sind. - Ferienzeit ist Lesezeit - und Zeit für den Bücherkauf. Der Anteil an Buchkäufen zum Verschenken bleibt eine Dunkelziffer, die durch die Dezemberzahlen nur angedeutet wird ... pw ) - Historical Fiction Is Hot in Europe - In Germany, Turning Point, the finale of Carmen Korn's Century Trilogy, a historical series about four women in the 20th century, topped the fiction bestseller list in September, and prolific mystery novelist Charlotte Link was in second with The Search, about a missing teen. sz ) - Freistaat will Kleinverlagspreis nur noch alle zwei Jahre vergeben bb ) - Wie der Gmeiner-Verlag heute bestätigt, ist am 16. September ein Brandanschlag auf das Wohnhaus seines Autors Matthias P. Gibert verübt worden; in seinem jüngsten Thriller hatte er die Aktivitäten des türkischen Geheimdienstes in Deutschland thematisiert. Lesungen finden derzeit unter Polizeischutz statt. t-o ) - Egal, ob bei Pegida oder bei Höcke-Auftritten, russische Medien sind live dabei und übertragen die Botschaften der Rechten. Doch nun gibt es auch russische Kanäle für Linke und Ökos. Ihre Zentrale haben sie nicht in Moskau oder St. Petersburg, sondern in Berlin. faz ) Sein Roman "Blasse Helden" über das Moskau der neunziger Jahre machte uns das Russland von heute begreiflich. Nun zeigt sich der unbekannte Autor aus einer bekannten deutschen Schriftstellerfamilie. Eine Begegnung. Von Julia EnckeKolumne Macht taz ) - Reaktionen auf die Bayern-Wahl: Wer als Journalist Politik mit einer Seifenoper verwechselt, muss sich nicht wundern, wenn die Glaubwürdigkeit leidet.Macht die Wahrheit nicht alle steinreich? dwdl ) - Sie geben in der Zeitung und auf dem Frankfurt Parkett tolle Tipps, wie man sein Geld vermehren kann. Doch Hans Hoff fragt sich, weshalb Wirtschaftsredakteure überhaupt arbeiten müssen. Müssten Sie in Wahrheit nicht alle steinreich sein? nzz ) - Ein detaillierter Vergleich zwischen dem Original, Wollschlägers Übertragung und deren revidierter Fassung bietet eine Vielfalt von Einsichten - über den "Ulysses" selbst, über Sprache und Übersetzen. Ein Jammer, dass dieses Vergnügen nicht frei zugänglich ist.Angela Schader(n zz ) - Anfang Februar stand es fest: Die revidierte Ausgabe von Hans Wollschlägers Übertragung des "Ulysses" darf nicht erscheinen. Unterschiedliche Vorstellungen davon, was eine Übersetzung leisten soll, waren beim deutschen "Ulysses" von Anfang an im Spiel. Von Fritz Senn - nt ) Die deutschsprachige Erstaufführung von Iwan Wyrypajews neuem Stückam Thalia Theater"Endstation Sehnsucht" in Zürich nt ) Bastian Kraft zeigt Tennessee Williams am Schauspielhaus Zürich wieaus ferner cleaner Welt nt ) Dieter und Peer Ripberger machen das Tübinger Zimmertheater zum"Institut für theatrale Zukunftsforschung" nt ) Am Hamburger Thalia Theater inszeniert Jette Steckel mit Lust aufPathos das Ende einer Paarbeziehung frei nach Grillparzer nt ) Karin Beier inszeniert Shakespeares Blick in die Dunkelkammern desAlters am Schauspielhaus nt ) Sebastian Hartmann mischt Knut Hamsun mit Henrik Ibsen zu einemfiebrigen Bilderrausch am Deutschen Theater nt) Mit Komödien-Klipp-Klapp verabschiedet sich Martin Kušej alsRegisseur vom Münchner Residenztheater nt ) Robert Lehniger bringt indas neue Stück von Lutz Hübnerund Sarah Nemitz zur Uraufführung dlfk-Gespräch mit dem Autor Heinz Helle (11:34 Min)mehr in der Bücherschau dlf ) - Die jüngste Pressekonferenz des FC Bayerm habe gezeigt, dass die Bayern-Bosse eine Mauer vor den Journalisten aufbauen wollten, kommentiert Daniel Bouhs. Offensichtlich sei das Ziel gewesen, bei den Fans Stimmung zu machen - gegen einzelne Journalisten, mit amtlichem Fingerzeig. dlfk ) - "Jeder Mensch trägt die ganze Gestalt des Menschseins in sich"Sehr persönliche Ansichten und Einblicke gibt Michel de Montaigne (1533-1592) mit den "Essais". Im Alter von 38 Jahren zieht er sich in seinen berühmten Turm auf Schloss Montaigne zurück - alles andere als ein Rückzug aus der Welt. -