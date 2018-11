Medien-Watchblog

Presseschauen im Hörfunk

Vom vom 1. November 2018, 07:05 Uhr

(dlf) - Kommentiert werden der vom Bundeskabinett beschlossene Gesetzentwurf zu Verbesserungen bei der Organspende und die Debatte um den Mindestlohn. Im Mittelpunkt steht jedoch der frühere Unionsfraktionschef Merz, der sich gestern zu seiner Kandidatur für den CDU-Vorsitz geäußert hat.

Die internationale Presseschau

(dlf) - ab 13.00 Uhr

Weitere Kulturnachrichten

(dra) für den 1.11.2017



Auktion

Einstiger Skandalroman für über 63.000 Euro versteigert

(stand) - "Lady Chatterley's Lover"-Exemplar des Richters im Prozess von 1960 kam bei Sotheby's unter den Hammer



So geht's

Bücher kaufen und leihen ohne arm zu werden

(colibri) - Bücher sind schon eine schlimme Sache. Die Neuerscheinungen und Feuilleton-Lieblinge wollen ebenso gelesen werden wie all die ganzen Klassiker. Dazwischen dann noch schnell eine Guilty-Pleasure-Schnulze oder auch mal 'nen Comic geschoben. Jeder, dem dieser Teufelskreis bekannt vorkommt, weiß, wie sehr schon eine mittlere Lesesucht ins Geld gehen kann.



Marketing-Tipp für Belletristik-Autoren

Sechs kostenlose Geschenke für Ihre Fans

(self) - Nichts funktioniert so gut, Menschen zu einer Handlung zu motivieren, wie ein bisschen Bestechung. Keine Sorge - ich will Sie nicht zu illegalen Aktionen überreden. Aber wünschen Sie sich nicht auch manchmal, Ihre Leser würden Ihre Facebook-Fanseite liken, sich in Ihren Newsletter eintragen oder Ihren neuen Blog-Artikel teilen? Erfahrene Vermarkter wissen: außer großartigen Inhalten helfen kleine Geschenke erstaunlich gut - "Content Upgrades" oder "Lead Magnets" im Marketing-Deutsch.



Spekulation um neuen Amazon-Standort

Logistikzentrum bei Magdeburg geplant

(bb) - Amazon plant offenbar ein neues Logistikzentrum in Osterweddingen bei Magdeburg. Dies meldet die "Magdeburger Volksstimme" unter Berufung auf eigene Informationen. Der Online-Händler will an dem neuen Standort fast 2.200 Arbeitsplätze schaffen.



+++ Bücher im Fernsehen

Buchzeit, 7.10.18

"Mein Ein und Alles" von Gabriel Tallents

(3sat+video) - Ein 14-jähriges Mädchen wächst alleine mit seinem besitzergreifenden Vater in einer dschungelartigen Landschaft im Norden Kaliforniens auf. Fern ab von der Zivilisation, wild, immer eine Waffe zur Hand. Eine Heldin, die fasziniert und schockiert zugleich. Gabriel Tallents Roman stand nach seinem Erscheinen wochenlang auf der Bestsellerliste der New York Times.



"Verwirrnis" von Christoph Hein

(3sat+video) - Zuerst sind sie Schulfreunde, dann verlieben sie sich ineinander. Wie lebt sich homosexuelle Liebe in den 50er Jahren in Thüringen, in einem bildungsbürgerlichen, sehr katholischen Umfeld? Wie leben mit dem Gefühl von Scham und Sünde. Christoph Heins Roman zeichnet das Psychogramm einer verbotenen Liebe vor dem Hintergrund deutsch-deutscher Zeitgeschichte. - mehr in der Bücherschau



"Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" von Ottessa Moshfegh

(3sat+video) - Eine 26-jährige arbeitet in einer New Yorker Galerie, ist wohlhabend, ausgesprochen hübsch und führt ein Hochglanzleben. Und genau dem kehrt sie plötzlich den Rücken. Mit Hilfe einer Psychiaterin und Unmengen von Medikamenten begibt sie sich in den Winterschlaf. "Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" heißt der neue Roman vom Shooting Star am amerikanischen Literaturhimmel Ottessa Moshfegh.



Druckfrisch, 7.10.18

"Kriegslicht" von Michael Ondaatje

(3sat+video) - Ein Mann recherchiert in eigener Sache. Warum haben seine Eltern ihn und seine Schwester im London der 50er Jahre einfach so bei Fremden zurückgelassen. Warum haben sie gelogen? Wer waren all die merkwürdigen Menschen, die sich plötzlich um sie kümmerten? Michael Ondaatje, der Autor des englischen Patienten, entwirft in "Kriegslicht" eine Spionage- und Familiengeschichte vor dem Hintergrund des kalten Krieges.



Denis Scheck interviewt Michael Ondaatje

(ard) - Michael Ondaatjes neuer Roman ist eine Geschichte über das Leben der Menschen in schwierigen Zeiten, über Vertrauen, verborgene Liebe, Rätsel und Gewalt. Denis Scheck hat den Autor getroffen - mehr in der Bücherschau

Dörte Hansen "Mittagsstunde"

(ard) - Es ist ihr zweiter Roman nach dem Überraschungserfolg "Altes Land". Ohne Kitsch, ohne Klischees und auch ohne Pathos, dafür sehr genau beobachtet, kenntnisreich und liebevoll beschreibt Dörte Hansen eine Welt im Vergehen. - mehr hier







Denis Scheck empfiehlt Nora Krug: "Heimat"

(ard) - "Heimat" ist gleichermaßen Selbstvergewisserung und Ortsbestimmung wie moralischer Kompass. Kein Comic und keine Graphic Novel, auch kein Scrapbook oder Bildband, sondern ein kluges, visuell herrlich opulentes Bilderbuch für Erwachsene. - mehr hier



Druckfrisch Sachbuch

(ard) - Denis Scheck kommentiert die Top Ten Sachbuch - Was Kollegah, Thilo Sarrazin und Dirk Müller gemeinsam haben? Ihre Bücher stehen diesen Monat in der Bestsellerliste Sachbuch und werden von Denis Scheck kommentiert



SWR-Lesenswert Quartett, 26.09.2018

Lesenswert Quartett

Vier Literaturkritiker diskutieren über vier Bücher

Moderation: Denis Scheck

(swr) - Ijoma Mangold, Insa Wilke und Anne-Dore Krohn diskutieren über Bücher von Nora Krug, Nino Haratischwili, Michael Kleeberg und Michael Ondaatje.



TV Kritik

zdf-Das Literarische Quartett, 12.10.2018

Kannste nix falsch machen

(lc) - Die besprochenen Bücher:

Karen Duve: "Fräulein Nettes kurzer Sommer"

Richard "Powers: Die Wurzeln des Lebens"

Stephan Thome: "Gott der Barbaren"

David Foster Wallace: "Der Spaß an der Sache: Alle Essays"

Inger-Maria Mahlke: "Archipel"



+++ Besten+Bestseller-Listen

The 2018 Man Booker Prize (Shortlist)





The Man Booker Prize 2018

fürAnna Burns "Milkman"

"Who is That?"

Vor Verleihung des Man-Booker-Preises 2018

(dlfk- audio) - - Von Thomas Spickhofen (2:47 min)



+ Besten+Bestsellerlisten

In nur einem Satz erklärt

Die 20 wichtigsten Bücher

(welt) - Tausende neue Romane. Aber wer soll das bitte alles lesen? Wir hätten da ein paar Empfehlungen für den Bücherherbst - in jeweils nur einem Satz erklärt.



Buchcharts

Die aktuellen Bestsellerlisten, 31. Oktober 2018

Sebastian Fitzek zieht vorbei

(bb) - Sebastian Fitzek landet in der Belletristik seinen nächsten Nummer-eins-Hit, Volker Kutscher schafft den Sprung auf Platz 6 - und im Sachbuch zieht Florian Illies neue Kreise: Illies, demnächst Rowohlt-Verleger, steigt mit der Fortsetzung seines "1913"-Bestsellers auf Platz 9 ein.



Krimibestenliste

Unsere zehn besten Krimis im Oktober

(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur und F.A.S. präsentieren die besten Krimis des Monats: Darunter sieben Neueinsteiger wie André Georgis "Die letzte Terroristin" aus Deutschland und Jérôme Leroys "Die Verdunkelten" aus Frankreich.



Krimi der Woche

Killer-Teenager unterwegs im US-Hinterland

(tages) - "Dodgers", der Erstling des US-Autors Bill Beverly, ist eine berührende Coming-of-Age-Geschichte im Gewand eines spannenden Noir-Thrillers.







Sachbuchbestenliste

Die 10 besten Sachbücher im November























(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur, ZDF und "Die Zeit" präsentieren die stärksten Sachbücher des Monats. Gekürt werden die Titel von einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern.



SWR-Bestenliste November

zum Download



hr2-Hörbuchbestenliste

Die besten Hörbücher im Oktober

(hr2) - Im Oktober begeisterte die Jury eine Sammlung englischsprachiger Lyrik in O-Ton und deutscher Übersetzung. Bei den Kinder- und Jugendhörbüchern geht es um einen nur scheinbar lässigen Teenager - und um eine höfliche Ameise.



ORF-Bestenliste

(ORF) - Die zehn besten Literaturtitel im Oktober, auf Platz eins Bruder und Schwester Lenobel von Michael Köhlmeier: Märchen begegnet literarischem Großprojekt.



Shortlist

Österreichischen Buchpreis 2010

(bb) - Die Jury hat die fünf Titel für die Shortlist zum Österreichischen Buchpreis 2018 ausgewählt. Am 5. November wird auf der Preisverleihung im Rahmen der BUCH WIEN der Preisträger, die Preisträgerin bekannt gegeben.