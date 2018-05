." ( dlfk ) - Die Schwedische Akademie wird 2018 keinen Literaturnobelpreis vergeben. Das teilte das Jury-Gremium am Freitag in Stockholm mit. Hintergrund sind Vorwürfe wegen Korruption und sexueller Belästigung gegen Juroren des Preises. mw ) - Pünktlich zur Fussball-WM starten Russlands Auslandmedien eine Charmeoffensive. Der TV-Sender RT setzt dazu auf Prominenz aus dem Westen. rm ) - Die DSGVO kommt - und mit ihr die Panikmache im Netz. Diese halten wir grundlegend und insbesondere im Bereich der Fotografie für überzogen. Daher unser Standpunkt zum Fotorecht, dem KUG und der DSGVO. taz ) - Bei der Verfolgung mutmaßlicher G20-Straftäter leisten einige Hamburger Medien der Polizei gute Dienste und fungieren als willfährige Hilfssheriffs.Pressefreiheit sp ) - Entführt, in Haft, gefoltert oder getötet - Journalisten leben in vielen Regionen gefährlich. Eine Übersicht der aktuellen Fakten zur Pressefreiheit. sp ) -Zensur, Hetze, Überwachung - Journalisten arbeiten oft unter härtesten, teils lebensgefährlichen Bedingungen. Hier berichten Korrespondenten und Mitarbeiter des Spiegel, was sie vor Ort erleben. bb ) - Im Haushaltsentwurf, den das Bundeskabinett gestern verabschiedet hat, beläuft sich der Kulturetat auf rund 1,67 Milliarden Euro. Das sind gut 23 Prozent mehr als im Vorjahr.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx fr ) - Neue Argumentation in der Sex-Affäre um "Stormy Daniels", neue Köpfe im Anwalts-Team: Der US-Präsident bereitet sich auf den Showdown mit Sonderermittler Mueller vor. stgtz ) - Sonst NRA-Kongress erlaubt nun verboten, wenn Trump die Waffenlobby NRA zu Veranstaltung besucht ...Donald Trump bei der Waffenlobby t-o ) - Danke fürs Einknicken, Mr. President! ltk ) - Wandlungen des literarischen Faust-Mythos in mehr als 500 Jahren.Von Manuel Bauer(l tk ) - Aspekte einer deutsch-griechischen Beziehungs- und FaszinationsgeschichteVon. Claudia Schmölders ltk ) - Warum "Faust" schon immer Pop war und was das mit dem Kanon zu tun hat. Von Jan Süselbeck ltk ) - "Gretchen am Spinnrade allein" in Goethes "Faust". Von Thomas Anz dlfk ) - Crashs und Weltwirtschaftskrisen: Dem kapitalistischen System scheinen sie nichts anhaben zu können. Dass die Krise das Wesen des Kapitalismus ist, habe schon Karl Marx klar gesehen, meint die Journalistin Ulrike Herrmann - zumindest gegen Ende seines Lebens. dlf ) - Vor knapp 200 Jahren wurde Karl Marx in Trier geboren. Mit seinen Büchern und seinen Ideen über Kommunismus und Sozialismus veränderte er die Welt. ltk ) - Wovon rede n wir, wenn wir über 200 Jahre Karl Marx sprechen?. Von Georg Fülberth ltk ) - Das Politische im Ökonomischen. Von David Salomon ltk ) - Letzte Reise und Jugend eines deutschen Revolutionärs. Von Uwe Wittstock ltk ) - Neue Darstellungen zur Philosophie von Karl Marx. Von Detlev Mares ltk ) - Ein Streifzug durch einige Neuerscheinungen zum Marx-Jubiläum- Von Dieter Kaltwasser ltk ) - In "Herr der Gespenster" führt Thomas Steinfeld die Gedanken von Karl Marx weiter und gelangt so zur Occupy-Bewegung und zu Donald Trump. Von Rafael Arto-Haumacher ltk ) - Wilfried Nippel erzählt eine knappe "äußere Biografie" von Karl Marx. Von Manuel Bauer ltk ) - Anmerkungen zu Karl Marx. Von H.-Georg Lützenkirchen ltk ) - Zum 200. Geburtstag von Karl Marx legt Jürgen Neffe eine bemerkenswerte Biografie vor. Von Manfred OrlickZusammenführung aktueller Themen zu einem proletarischen Programm ltk ) - Luise Meier versucht, den Blick auf Karl Marx zu erneuern und zu schärfen. Von Manfred Orlick ltk ) - Klaus Körner hat eine interessante Auswahl von Karl Marxʼ Texten zusammengestellt. Von Manfred Orlick ltk ) - Gunnar Hindrichs entwickelt eine "Philosophie der Revolution". Von Franz Sz. Horváth fk ) - Der Philosoph, Ökonom, Gesellschaftstheoretiker, politische Journalist und Protagonist der Arbeiterbewegung, Karl Marx, wurde vor 200 Jahren geboren. Nach den Katastrophen, die in seinem Namen stattfanden, findet sein Werk heute wieder seriöses Interesse. Der 2014 verstorbene Publizist Hans-Martin Lohmann erinnerte einst an den wortgewaltigen Schriftsteller und brillanten Theoretiker.