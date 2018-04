Aktualisiert

." (11:30 Uhr cb ) - Google Talk to Books ist eine neue semantische Suchmaschine, bei der Bücher und keine Webseiten als Quelle für Antworten zu gestellten Fragen dienen. Anwender erhalten so einen Einblick in Googles Forschung, die sich mit der Anwendung von AI auf Semantik befasst. det ) - Die Buchwelt ist in Aufruhr: Kaum Käufer auf dem Markt und auch die Leser scheinen immer weniger zu werden. Bedeutet das den Tod des Buches oder gibt es noch Hoffnung? sp ) - Das Bundesamt für Justiz soll dafür sorgen, dass Facebook und Twitter Hasskommentare tatsächlich löschen. Doch die Beamten haben wenig zu tun - und das tun sie erstaunlich undigital. Ein Ortstermin. Von Melanie Amann und Marcel Rosenbach mee ) - Mit dem Anschlag auf die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia haben ihre Mörder geglaubt, eine kritische Stimme für immer zum Schweigen zu bringen. Vergeblich. Weltweit haben sich Investigativ-Reporter zusammengeschlossen, um ihre Arbeit fortzusetzen. Ab dem heutigen Dienstag sollen die "Forbidden Stories", an denen: auch deutsche Medien recherchiert haben, erscheinen. stat ) - Serien und Filme bei Netflix und Co. streamen, unterwegs die neueste Musik bei Spotify durchhören, in der Bahn die Tageszeitung als ePaper lesen - digitale Medien sind praktisch und durchdringen den Alltag der Menschen immer mehr. Wie die Grafik von Statista mit Daten des Digital Market Outlooks zeigt, wird dieser Trend weiter zunehmen. In diesem Jahr erwarten die Analysten hierzulande einen Umsatz von 3,6 Milliarden Euro. Bis 2022 sollen es 4,2 Milliarden Euro werden. Die wichtigsten Segmente sind Videospiele und Musik, die zusammen rund 55 Prozent des Umsatzes mit digitalen Medien ausmachen. dlfk ) - Das Gomringer-Gedicht vielleicht sexistisch, "Profess-x" eine Zumutung, der Doppelpass wieder umkämpft. Widersprüchliches und Uneindeutiges werde heute weniger toleriert, meint Thomas Bauer. Der Islamwissenschaftler erklärt, warum er Vieldeutigkeit auszuhalten für eine kulturelle Leistung hält. sz ) - Weil Eugen Gomringers Gedicht "Avenidas" von der Fassade einer Berliner Hochschule entfernt werden soll, tobt ein erbitterter Streit um die Kunstfreiheit. Seine größte Verteidigerin wurde eine andere Sprachkünstlerin, die ihm nicht immer nahestand: seine Tochter Nora. Ein Gespräch über die Schwierigkeit, eine Familie zu sein. dlfk ) - Nach harscher Kritik an der Twitter-Ankündigung einer Sendung sagte der MDR eine Radio-Debatte ab. Zeit-Redakteur Ijoma Mangold plädiert für mehr Gelassenheit: Er warnt vor einer Welt, deren kulturelle Bestände aseptisch gereinigt sind. dlfk ) - Der Streit um geschlechtergerechte Sprachregelungen reißt nicht ab. Die Philosophin Cornelia Klinger erinnert daran, dass Frauen in männlichen Formen die längste Zeit der Geschichte nicht mitgemeint waren. Sie fragt, woher die Empörung über weibliche Formen rührt. sp ) - Die EU-Kommission sorgt sich um die Gewaltenteilung in der Türkei. In einem Bericht zur Beitrittsreife fordert sie offenbar, den seit 2016 immer wieder verlängerten Ausnahmezustand aufzuheben.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx faz ) - Schon vor der Wahl hatte er den Aufstand der Enttäuschten "legitim" genannt. Jetzt spricht der amerikanische Philosoph Michael Sandel in Berlin. Seine Botschaft: Wir selbst sind Teil des Populismus. Von Paul Ingendaay dlfk ) - Die Befragung von Mark Zuckerberg vor dem US-Congress war eine Farce. Denn staatliche Behörden und Unternehmen sitzen im selben Boot. Beide haben sich um die Abschaffung der Privatsphäre verdient gemacht. Und keiner will den anderen wirklich behindern.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ltk ) - Von Sascha SeilerPhilip Roths "Zuckerman Unbound" ltk ) - Von Johannes FranzenEine transatlantische Wahlverwandtschaft ltk ) - Von Simone KrausJonathan Safran Foers "Everything Is Illuminated" und Philip Roths "The Plot against America" im Kontext der jüdisch-amerikanischen Holocaustliteratur ltk ) - Von Michael Butter ltk ) - Eine Sammlung von Marcel Reich-Ranickis Veröffentlichungen über Philip Roth 3sat ) - Das Theater Konstanz unterbreitet seinen Zuschauern ein höchst umstrittenes Angebot: Wer bei der Aufführung von George Taboris "Mein Kampf" ein Hakenkreuz-Symbol im Saal trägt, erhält freien Eintritt. Pure Provokation? dlfk ) - Freier Eintritt mit Hakenkreuzbinde - Serdar Somuncus Inszenierung von Taboris "Mein Kampf" sorgt schon vor der Premiere für Aufregung. Zumal diese auch noch an Hitlers Geburtstag stattfindet. Somuncu findet die Kritik "oberflächlich": Das Stück sollte im Vordergrund stehen. Laurence Sterne: Werkausgabe" ( Klappentext dlfk ) - In "Shandy Hall", einem windschiefen mittelalterlichen Haus auf dem englischen Land, schrieb der Pfarrer Laurence Sterne gleich mehrere Bestseller - echte Überraschungshits, die die Menschen noch immer inspirieren. Heute ist das Haus ein Museum - oder so etwas in der Art. - s. a. Hans von Trothas Buch