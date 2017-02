+

: 15:00 Uhr aug ) - Google verwertet redaktionelle Inhalte der Verlage, ohne dafür zu zahlen. Verstößt das gegen das Urheberrecht? Das soll ein Gerichtsverfahren klären. Von Josef Karg(turi2) - Der Streit zwischen der VG Media und Google kommt vor das Landgericht Berlin. Das Gericht soll feststellen, ob Google ein Inhalte-Verwerter im Sinne des Gesetzes ist. Davon verspricht sich die Verwertungsgesellschaft einen Anspruch auf Schadenersatz für die vergangenen dreieinhalb Jahre in Höhe von 6 % von Googles Umsätzen im Suchmaschinengeschäft in Deutschland. bb ) - Kurz vor der Präsidentschaftswahl bereitet Frankreich seinen Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse vor. Und feiert die Freundschaft mit Deutschland. Ein Streifzug durch die Literaturszene von Paris. faz ) Fake News begegnen einem nicht nur auf Facebook. Am Zeitungskiosk sind sie schon lange Teil der Medienwelt. Die Yellow Press erfindet jede Woche neue "falsche Nachrichten". Ein Kommentar. Von Jörg Thomann turi2 ) - Der Spiegel geht mit seinem aktuellen Titelbild auf Konfrontationskurs: Bild.de-Chef Julian Reichelt twittert, die Grafik sei das "mit Abstand abstoßendste und geschmackloseste 'Spiegel'-Cover aller Zeiten". FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff sagt "Bild", der Titel spiele "in ekliger Weise mit dem Leben von Terroropfern". Die "Washington Post" dagegen findet das Cover "überwältigend". zeit +video) - Klaus Brinkbäumer sagt, dass er das Spiegel-Titelbild von US-Präsident Donald Trump für nicht so provokant halte. "Es zeige, worum es gehe: Demokratie, Freiheit und Menschrechte." 3sat ) - In sozialen Netzwerken erstreckten sich die Reaktionen von "sehr mutig" bis "geschmacklos" und "lächerlich". Auch zahlreiche US-Medien berichteten über das Titelblatt. Dieließ den Zeichner Edel Rodriguez zu Wort kommen. dra-audio ) - Ein Gespräch mit Markus Peichl(05:48 Min) tages ) - Berkeley-Linguistin Elisabeth Wehling im Interview über die Rhetorik von Rechtspopulisten, über alternative Fakten und über die Sprache von Martin Schulz. nzz ) - Die Literatursprache verflacht. Was blüht, ist die Stillosigkeit. - Das Schreiben generell, die Schreibgeste im Besondern verändert sich seit dem Aufkommen digitaler Informationsübertragung fundamental - und ständig. Es klingt wie die Erinnerung an eine längst vergangene Zeit, wenn ich eingangs festhalte: Schreibwerkzeug, Schreibbewegung, Schriftträger und Textsorten sind in ihrer Wechselbeziehung während Jahrhunderten stabil geblieben. Von Felix Philipp Ingold ze.tt ) - Die South-Park-Macher verzweifeln an TrumpDie Experten des anarchischen Humors sind überfragt: Wie soll man Satire machen, wenn die Realität sie überholt hat? welt ) - Ein Juror wünscht sich mehr mutige Texte beim Ingeborg-Bachmann-Preis. Doch das Grundproblem des Literaturwettbewerbs sieht er gar nicht: Juroren stimmen über das ab, was sie selbst nominiert haben.Von Marc Reichwein lesen ) - Der ehemalige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz ist in dieser Woche zum Bundeskanzlerkandidaten der SPD gekürt worden. Schulz ist ausgebildeter Buchhändler und war zwei Jahrzehnte in der Branche tätig, auf Verlagsseite und mit einem eigenen Buchladen. Für die AfD unerträglich. dra ) - So geht rechte Geschichtspolitik in Deutschland