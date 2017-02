+

+

Freitag 15:20 Uhr mee ) - mit Business Class zur Sitzung einDie Funktionäre der Verwertungsgesellschaft (VG) Wort scheinen im Umgang mit Reise- und Hotelkosten nicht zu jeder Sekunde ihrer Tätigkeit auf Kostendisziplin bedacht zu sein ... bb ) - Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hat am 01. Februar 2017 offiziell den "Referentenentwurf eines Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft" (Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetz - UrhWissG) veröffentlicht. mee ) - Alle Branchen-Beobachter, die seit der US-Wahl behaupten, dass Donald Trump und seine ständigen Reibereien mit Fakten, Feinden und den Medien gut für den Journalismus seien, haben wohl recht. Er ist zumindest gut für die Zahlen der Online-Redaktionen und das Abo-Geschäft der großen Nachrichten-Marken. So konnte die New York Times einen massiven Anstieg (einen sogenannten "Trump Bump") der Web-Abonnenten im vierten Quartal verzeichnen. sz ) - Der umstrittene Publizist Jürgen Todenhöfer ist jetzt Herausgeber des "". Chefredakteur Jakob Augstein erklärt, warum. hor ) - Mitte 2017, möglicherweise aber schon Anfang April startet die digitale Tageszeitung "Spiegel Daily". Erste Einblicke in das redaktionelle Konzept, das mehrstufige Abomodell und das Zusammenspiel mit "Spiegel Online". taz ) - Kampf gegen Fake News im Netz: Rechtswissenschaftler Karl-Heinz Ladeur regt die Einrichtung privater Schiedsgerichte an. dra ) - Das PEN-Zentrum Deutschland hatte in die Kölner Volksbühne Lyriker eingeladen , die Krieg in ihren Heimatländern erlebt haben. Unter ihnen ist der Syrer Yamen Hussein. zeit ) - Datenschützer haben "gewaltigen Änderungsbedarf"Die Bundesregierung will die EU-Datenschutzverordnung in stark verwässerter Form in deutsches Recht übertragen. Ihr heute beschlossener Entwurf wird scharf kritisiert. t3n ) - Seit 2012 war Apple ununterbrochen die wertvollste Marke der Welt. Jetzt hat Google die Dominanz durchbrochen und sich wieder an die Spitze des Markenrankings gesetzt. Auf Platz drei lauert Amazon. cnet ) -meldet zum US-Börsenschluss am Mittwoch ein Wachstumsplus, das alle Erwartungen übertroffen hat. Die Freude der Verantwortlichen wird indes durch einen richterlichen Beschluss im Rechtsstreit mit ZeniMax getrübt, bei dem der Social-Media-Konzern einen Millionenbetrag abschreiben muss faz ) - Das soziale Netzwerk soll 500 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen. Aber die Geschäftszahlen überzeugen. faz ) - Der Online-Versandhändler Amazon hat seine Geschäftszahlen vorgelegt. Das Unternehmen kann nicht klagen, aber: Es könnte besser laufen. nt ) Madame de Sade - Alvis Hermanis zeigt in Zürich, wie sich Yukio Mishima die Frauen des Marquis de Sade fantasierte nt ) Heilig Abend - Herbert Föttinger bringt Daniel Kehlmanns Stück Heilig Abend am Wiener Theater in der Josefstadt zur Uraufführung nt ) Ein Sommernachtstraum oder Badewannengriffe im Preisvergleich - In Linz inszeniert Kurt Palm sein neues Stück und landet im humoristischen Untergrund nt ) -2017Liebe Leserin, lieber Leser,vielleicht haben Sie sich auch schon gefragt, wie es der Perlentaucher schafft, allein von Werbung zu leben? Eben weil es auch Sie gibt. Wir wollen uns nicht hinter Bezahlmauern verschanzen. Aber wir freuen uns, wenn Sie unsere Leistung freiwillig honorieren möchten. + Sie helfen uns auch, wenn Sie Ihre Bücher mit buecher.de in unserem Shop bestellen. Ideen für Buchgeschenke finden Sie hier . - Herzlich, Ihre Perlentaucher 3sat-video ) - ... und die vier Leben des Archie 3sat-video ) - "Kulturzeit"-Literaturgespräch zum Roman "4 3 2 1": Was kann aus einem Leben werden, und was entscheidet darüber? Pünktlich zu seinem 70. Geburtstag hat der Amerikaner Paul Auster einen Roman über existenzielle Fragen veröffentlicht: "4 3 2 1"."Die Welt ist in meinem Kopf"Paul Auster in Brooklyn - mehr hier dra ) - Eigentlich ist Andi Otto Schlagzeuger, der als Jugendlicher in Punkbands gespielt hat. Seit 20 Jahren besitzt er aber ein Cello, dem er mit Hilfe von Computertechnik immer wieder ungewöhnliche Klänge entlockt. Jetzt ist sein neues Album "Via" erschienen. Exklusiv präsentiert Deutschlandradio Kultur das Video zu seinem Song "Dharti Cash Puke".Musiktipp I Deutschlandfunk -"On Stage"Musiktipp II NDRInfo - Jazz SpecialMusiktipp III SRF 2 "Late Night Concert"Hörtipp I WDR 3 - HörspielHörtipp II Deutschlandfunk - Das FeatureHörtipp III RBB kulturradio - "Hörspiel" gue ) - Mit über 200 Autoren & 450 Leseterminen rd ) - Allerlei