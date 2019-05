+ Die besonderen Hörtipps

Marquis Hill, Trompete; WDR Big Band, Arrangements und Leitung: Florian Ross

Übertragung aus dem Stadtgarten, Köln

22.03 Uhr -

Heiner Goebbels (1) -"Die Befreiung des Prometheus" SWR2 - Hörspiel-Studio

." ( med ) -"Es braucht einen neuen Journalismus. Den Journalismus der Dinge." Sosteht es in der Einleitung des heute erschienenen "Manifests für einen Journalismus der Dinge - Strategien für den Journalismus 4.0". Es handelt sich um Version 1 und will ein Diskussionsvorschlag sein. stand ) - Am Montagabend wurde Kurier-Herausgeber Helmut Brandstätter der Ari-Rath-Preis für kritischen Journalismus verliehen. In seiner Dankesrede schlug er in der Tat kritische Töne an. sp ) - Die Verfassung beschreibt Presse- und Meinungsfreiheit in Rundfunk, Film und Presse - aber vom Internet ist keine Rede. Die FDP nimmt das Grundgesetz-Jubiläum zum Anlass und fordert eine Änderung. dlf ) - Seit 70 Jahren halten die Deutschen das rechtliche Fundament unserer Gesellschaft für ein Selbstverständnis. Doch ist unser Grundgesetz noch zeitgemäß? Wie würde es aussehen, wenn es heute verfasst würde? Zum 70-jährigen Jubiläum wollen wir unsere Verfassung unter die Lupe nehmen und neu beleuchten. stimme ) - und Medienmitarbeiter bei der Ausübung ihrer Tätigkeit. 2018 war ein besonders düsteres Jahr für die Pressefreiheit. So wurden alleine in Mexiko neun Medienschaffende ermordet. Wer über den Drogenkrieg und Korruption schreibt, lebt in Todesgefahr. Manche Reporter haben ihren Beruf inzwischen in Anbetracht der Bedrohungslage aufgegeben. dlf ) - Drei Tage lang haben sich in Berlin auf der re:publica Netzaktivisten, Politiker und Journalisten getroffen. Urheberrechtsreform, Netzpessimismus, Netzregulierung - Europas größte Digitalkonferenz hat viele große Themen berührt. Ein Überblick. mee ) - In Zeiten von Klimaprotesten, Demokratie-Verdruss und Urheberrechtsreform ging es bei der re:publica19 um die großen Fragen der jungen Generation. Die 13. Ausgabe der Digitalmesse war politischer denn je. Das ist Folge einer sich wandelnden Gesellschaft - und birgt doch Gefahren. Eindrücke von drei Tagen in Berlin. sp ) - Sprächen Politiker über Fußball ähnlich ahnungslos wie über das Internet, nähme sie niemand ernst. Bei Digitalthemen hingegen wird Unwissenheit offen zur Schau gestellt - und dann auch noch in Gesetzesvorhaben gegossen. Eine Kolumne von Sascha Lobo aweb ) - Uploadfilter, Urheberrecht & Bots. Die Urheberrechtsreform wurde in der Europäischen Union heiß diskutiert, abgestimmt und schließlich entschieden. Da stellt sich die Frage: Fördert oder gefährdet das Internet demokratische Prozesse? Wählt das Web mit? Und wenn ja, wie? ard ) - Eine Minderheit rechter Nutzer dominiert politische Diskussionen in Sozialen Netzwerken. Eine Untersuchung zeigt, wie sie vorgehen und offenbart die Ohnmacht vieler Parteien im digitalen Europawahlkampf. planet ) - Shahak Shapira hat auf Facebook AfD-Gruppen unterwandert, ungelöschte Hass-Tweets vor die deutsche Twitter-Zentrale gesprüht und Selfie-Touristen am Holocaust-Mahnmal in echte Auschwitz-Bilder montiert. Interview 1 von 2: Shapira spricht über Galgenhumor, Comedy-Vorbilder, seinen Pass und warum er Holocaust-Vergleiche ablehnt. dlfk ) - Georg Katzer war alles Aufgesetzt-Künstlerische fremd. Ihm sei es um den musikalischen und menschlichen Diskurs gegangen, erinnert sich Musikredakteur Rainer Pöllmann. Nun ist Katzer, der als wichtigster Komponist der DDR galt, gestorben