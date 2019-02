." ( ard ) - Diese Drohung bekam Puls4 Info-Chefin Corinna Milborn 2018. Es ist nicht die einzige im Netz gegen JournalistInnen. Das Klima verändert sich. Das beobachtet auch Ingrid Brodnig, Autorin und Journalistin aus Wien. Sie schrieb drei Bücher über die Themen Anonymität, Hass und zuletzt Lügen im Netz. "Wie eine Gesellschaft mit ihren Journalisten umgeht, ist ein guter Gradmesser, wie gesund eine Gesellschaft ist. Und ich würde sagen in den letzten Jahren ist es schlechter geworden." hb ) - Der EU-Rat will kleine Unternehmen von der Haftung für Urheberrechtsverletzungen ausnehmen. Doch der Widerstand gegen den Kompromiss wächst - auch an entscheidender Stelle.Philosophie & Belletristik voll ) - Von Felix Philipp Ingold taz ) - Seit dem Fall Relotius wird die Reportage grundsätzlich infragegestellt. Ein Gespräch mit Journalistikprofessor Michael Haller. nzz ) - Literatur zum Brexit ist im Kommen, und düstere Zukunftsprojektionen haben Hochkonjunktur. Wer näher an der Gegenwart schreibt, sucht dagegen einen moderateren, vermittelnden Ton. Eins aber eint die Bücher: Über Englands Grenze wird nicht hinausgeschaut - in den Köpfen ist der Brexit bereits Realität. Von Marion Löhndorf brp ) - Im September 2018 haben sich elf europäische Forschungsförderorganisationen zur cOAlition S zusammengeschlossen: Mit Unterstützung der Europäischen Kommission und des Europäischen Forschungsrats wollen sie einen Plan S umsetzen, der die Umstellung wissenschaftlicher Publikationen auf Open Access (OA) beschleunigen soll. tur2 ) - Amazon übernimmt Eero, Hersteller von Mesh-Routern, für einen nicht genannten Preis. Mesh-Netzwerke bestehen nicht nur aus einem, sondern mehreren Wlan-Zugangspunkten, wie z.B. Repeatern oder Powerline-Adapter, um die Abdeckung zu vergrößern. Amazon will durch die Übernahme seine Smart-Home-Geräte rund um Alexa weiter pushen. Die Marke Eero soll erhalten bleiben. Eero steckte zuletzt in finanziellen Schwierigkeiten. Anfang 2018 trennte sich das Unternehmen von 30 Mitarbeitern - etwa 20 % der Belegschaft. jour ) - In unserer neuen Serie "Mein Blick auf den Journalismus" fragen wir die klugen Köpfe der Branche, wie wir den Journalismus besser machen. Teil 4: Hannah Suppa, Chefredakteurin der Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ), der größten Tageszeitung in Brandenburg. Sie glaubt, dass der Lokaljournalismus durch das Digitale eine Renaissance erfährt. Sieben Thesen für einen Lokaljournalismus, der Zukunft hat - auch gedruckt. sp ) - Darf die Netflix-Produktion "Elisa y Marcela" im Wettbewerb der Berlinale laufen? Deutsche Kinobetreiber wollen das verhindern, ihre Begründung: Der Film starte nicht regulär im Kino. Die Festivalbetreiber widersprechen.