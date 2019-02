." ( zeit ) - Nach langem Streit scheint eine Lösung beim EU-Urheberrecht nahe. Große Online-Plattformen werden Inhalte wohl künftig nach Urheberrechtsverstößen filtern müssen. bb ) - Die Mitgliedstaaten im Rat der EU haben sich am Freitagabend in Bezug auf die Verhandlungen zur EU-Urheberrechtsreform geeinigt. Damit können die Trilogverhandlungen zwischen Rat, Parlament und Kommission bereits kommende Woche fortgesetzt werden, meldet derCui bono? bb ) - Ulrich Störiko-Blume von der literarischen ProjektAgentur findet die Kassandra-Rufe auf das Ersetzen menschlicher Intelligenz durch Künstliche Intelligenz im Verlagswesen brandgefährlich. Die Frage "cui bono?" werde nicht gestellt: "Wer hat Interesse daran, qualifizierte Menschen durch Maschinen zu ersetzen?" Ein Meinungsbeitrag. sp ) - Angela Merkel hat sich von Facebook verabschiedet - und auch die alten Beiträge ihrer Seite mit 2,5 Millionen Likes sind nicht länger sichtbar. Laut SPIEGEL-Recherchen sehen Wissenschaftler das kritisch. taz ) - Amazon-Chef Jeff Bezos wirft dem "National Enquirer" Erpressung vor. Nicht das erste Mal, dass das Blatt versucht, Trump-Gegner mundtot zu machen. ndm ) - Seit auch in Deutschland eine rechtspopulistische Partei in den Landesparlamenten und im Bundestag sitzt, fragen sich viele Medienschaffende, wie sie mit den Rechtspopulisten umgehen sollen. Bietet man ihnen zu oft eine Plattform für ihre Provokationen oder, tut man es nicht, vernachlässigt man Themen, die eine Vielzahl von Menschen umtreiben? Viele Journalist*innen stellt diese Frage vor eine Herausforderung. Nach Rücksprache mit Expert*innen und der Lektüre einiger Untersuchungen haben wir folgende Tipps zusammengestellt. nw ) - Seit mehreren Jahren wird über die Gemeinnützigkeit von Journalismus diskutiert. Jetzt bringt ein Rechtsgutachten neuen Schwung in die Debatte: Die im Auftrag der nordrhein-westfälischen Landesregierung erstellte Expertise empfiehlt, die Abgabenordnung zu ergänzen und den Journalismus steuerrechtlich als gemeinnützig anzuerkennen. üm ) - Roland Tichy arbeitet daran, als großer Nichtkämpfer für die Pressefreiheit in die Geschichte einzugehen. - Der bekannte Publizist behauptet, dass man in Deutschland Wahrheiten nicht mehr aussprechen darf, die den Mächtigen missfallen. Und anstatt für das Recht zu kämpfen, die Wahrheit zu sagen, gibt er kampflos auf. Anstatt sich mit den Mächtigen anzulegen, geht er der Auseinandersetzung mit ihnen aus dem Weg. Von Stefan Niggemeier faz ) - Anders der Rückblick von Monika Maron, die, nachdem sie sich bereits 1980 im Roman "Flugasche" mit der giftigen Kohlekraft unter DDR-Bedingungen auseinandergesetzt hatte, im Jahr 2010 den literarischen Bericht "Bitterfelder Bogen" veröffentlichte. Darin erzählt sie vom Aufstieg des Solar-Unternehmens Q-Cells, das, so die damalige Vision, im sachsen-anhaltinischen Bitterfeld die Bildung eines solar valley einleiten sollte. Die Sympathiefigur des Textes ist der früh verstorbene Q-Cells-Gründer Rainer Lemoine. Auf einigen schönen Seiten beleuchtet Maron dessen Zeit als Energiepionier Anfang der achtziger Jahre. Von Ingo Uhlig nt ) -Elsa-Sophie Jach bringt Sean Kellers Stück am Schauspielhaus Wien zur Uraufführung nt ) - Ivan Panteleev bringt Wolfram Hölls Auftragswerk für das Schauspiel Leipzig zur Uraufführung nt ) - Heinrich Breloer verfilmt Leben und Arbeiten Bertolt Brechts in zwei Teilen für die ARD dlfk ) - Der Blick in die Zukunft ist ein Menschheitstraum. Dass einige Propheten dabei vor allem ihren eigenen Nutzen im Sinn haben, zieht sich durch die Geschichte - von traditionellen Orakeln der Antike bis zu den Startups und Consultants von heute. dlfk ) - Der französische Zeichner, Buchillustrator und Schriftsteller Tomi Ungerer ist tot. Er starb im Alter von 87 Jahren in Irland. taz ) - Der einfühlsame elsässische Kinderbuchautor und bissige Karikaturist war schon zu Lebzeiten eine Legende. Nun ist Tomi Ungerer 87-jährig gestorben. dlfk ) - Das norwegische Bergen ist bekannt für schlechtes Wetter. Diese schroffe Umgebung hat Literaten wie Karl-Ove Knausgard oder Tomas Espedal inspiriert. Auch dank ihrer Bücher ist das "Tor zu den Fjorden" heute ein literarisches Zentrum.Ein Spaziergang mit dem Schriftsteller Tomas Espedal dlfk-audio ) - Von Andrea Gerk (5:55 min) -Tomas Espedals Roman "Bergeners" "." ( Klapptext ) - Bayern2 - Bayerisches Feuilleton dlfk ) - Kaum ein anderer deutschsprachiger Schriftsteller des 20. Jahrhunderts erhitzte die Gemüter so sehr wie er. Die Theaterstücke des Österreichers Thomas Bernhard verursachten Skandale, seine Romane zogen Gerichtsverhandlungen nach sich.