." (: 11:45 Uhr(s p ) - Drei Medienmarken, die jetzt Mitarbeiter entlassen - hier klicken. Gleich mehrere junge Nachrichtenportale schwächeln. Doch das muss nicht heißen, dass "BuzzFeed" und Co. schon gescheitert sind. jour ) - In unserer neuen Serie "Mein Blick auf den Journalismus" fragen wir die klugen Köpfe der Branche, wie wir den Journalismus besser machen. Teil 3: Georg Mascolo. Er sagt: Gäbe es keinen Journalismus, dann müsste man ihn genau für diese Zeiten erfinden. Denn wenn die Beunruhigung steigt, suchen die Menschen nach Orientierung. Für Journalisten heißt das, sich wieder mehr auf Qualitätsstandards zu besinnen: Fragen stellen, Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden, mit den Menschen sprechen. Und einen kühlen Kopf bewahren. faz ) -Der Literaturwissenschaftler Helmut Lethen und seine Frau Caroline Sommerfeld, Autorin der Neuen Rechten, behaupten, ihre Familie sei Opfer von "Sippenhaft" durch politisch korrekte Kreise. Ist das so? Ein Gastbeitrag von Volker Weiß. bell ) - Viele Menschen sind der digitalen Öffentlichkeit auf Facebook, Twitter und Co. überdrüssig. Wenn auch der Arbeitgeber, deine Mutter oder alte Schulfreunde mitlesen, fühlen sich manche gehemmt und suchen neue Kanäle. Der Trend geht zu Dark Social - also halb- oder nichtöffentlicher Kommunikation über Messengerdienste wie Whatsapp und Telegram. Was Rechtsextreme dann dort tun, analysiert Miro Dittrich vom Monitoring-Projekt "De:hate" der Amadeu Antonio Stiftung. üm ) - ... und ein privates Video fast ohne Zutun von Journalisten "an die Öffentlichkeit kam" sz ) - Das Kollektiv "Konvolut" plant einen FortsetzungsromanEin musikalisches Wortspiel soll es sein. Eine Synthese aus Literatur, Musik und Bild. Und ein Experiment, an dessen Anfang eine leere Seite steht und aus dem am Ende ein gebundener Roman werden soll. Das Münchner Künstlerquartett Konvolut ruft eine neue Lesereihe ins Leben, die innovativer kaum sein könnte. Über ein Jahr wird monatlich eine Lesung stattfinden, und nach dem konventionellen Auftritt eines Autors wird es ziemlich unkonventionell.+++ Der besondere Hörtipp Bayern2 - NachtstudioEin Essay vonund eine Diskussionsrunde mitBR 1968