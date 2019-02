." (Charles de Gaulle) dlfk ) -Facebook vernetzt die Menschen - aber Facebook fördere auch Extremismus und Populismus, heißt es oft. Netzpolitiker Yannick Haan fordert daher ein neues, offenes Netzwerk: von allen, für alle und ohne kommerzielle Absichten. welt ) - Dieser Tage erscheint bei Kampa der Krimi "Ein Espresso für den Commissario". Liest man den Text der Verlagsvorschau, mag man es kaum glauben. Denn der Roman scheint ein einziges "Product Placement bb ) - Nach dem vorläufigen Platzen des Trilogs zur europäischen Urheberrechts-Richtlinie wird zwischen Paris und Berlin um eine neue Kompromissformel gerungen. boersenblatt.net hat mit der Europaparlamentarierin Helga Trüpel (Grüne), zugleich stellvertretende Vorsitzende des Kultur- und Bildungsausschusses, über die Chancen einer Einigung gesprochen. frei ) Focus Online hat auf seiner Internetseite mehrere von Osthessen News gelieferte Artikel gelöscht - zwei davon hatte der Freigeber als Verstöße gegen den Pressekodex bemängelt. Bei dem Beitrag über den Besuch eines Grünen-Politikers handelte es sich um eine nicht gekennzeichnete Pressemitteilung, ein Beitrag über die Rabattaktion eines Autohauses legte den Verdacht auf Schleichwerbung nahe. ard ) - Rund 70 Millionen teils vertrauliche Dokumente hatte Rui Pinto als Informant "John" an Medien weitergegeben - bekannt geworden als Football Leaks. Nach seiner Festnahme äußert er im Interview Angst um sein Leben. sz ) Takis Würger tourt mit "Stella" durch ausverkaufte Literaturhäuser. Die fiktionalisierte Geschichte der jüdischen Nazi-Kollaborateurin stieß auf heftige Kritik - auf die der Autor wenige Antworten hat. Von Nicolas Freund nt ) - Der Erfolgsfilm von 1998, von Bettina Bruinier am SaarländischenStaatstheater Saarbrücken als Pop-Musical inszeniert nt ) - Brit Bartkowiak setzt in Ingolstadt kraftvoll Luk PercevalsHans-Fallada-Adaption in Szene nt ) - In Stuttgart etabliert Anna-Sophie Mahler zusammen mit Peacheseinen queerfeministischen Blick auf Brecht und Weills Stoff nt ) - An den Wuppertaler Bühnen geht Rimini Protokoll mit John Cage aufeuropäische Suche nach der Oper nt ) - Carl Philip von Maldeghem inszeniert in Salzburg Ödön von HorváthsVolksstück nt ) - Roger Vontobel inszeniert Ewald Palmetshofers Überschreibung vonGerhart Hauptmanns Naturalismuskracher"I am Europe" in Hamburg nt ) - Falk Richters Europa-Stück bei den Lessingtagen am Thalia TheaterHamburg ist vorbildlich divers nt ) - In Lübeck stellt Regisseurin Mirja Biel den Charme des Bösen inCamus' Drama aus (nt ) - In Weimar gelingt Jan Neumann der Balanceakt zwischen Klassikertreueund -erneuerung, Enrico Stolzenburg aber verfehlt Christoph Hein