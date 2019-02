." ((j r ) - Wir erinnern uns: Am 18. Januar standen die Verhandlungen um die neue EU-Urheberrechtsreform plötzlich still, nachdem sich die Regierungen der Mitgliedstaaten auf keine gemeinsame Position zum kontroversen Artikel 13 einigen konnten, der Plattformen zum Einsatz fehlerhafter Uploadfilter zwingt. Ohne eine solche Einigung im Rat musste die letzte sogenannte Trilogverhandlung abgesagt werden, wo die Reform eigentlich zwischen Europaparlament und Rat hätte ausverhandelt werden sollen. Die ganze Reform war in der Schwebe, weil die Europawahlen im Mai alle Mehrheiten ändern könnten. sp ) - Die Zahl der Abos verdoppelt, die Redaktion groß wie nie: Die "New York Times" ist mit ihrem Verleger A.G. Sulzberger zur glaubwürdigsten Stimme des Landes geworden - auch dank des Streits mit dem US-Präsidenten. Ein Besuch. ff ) - Ausschluss von Entscheidungen, Zensur, Einschränkung von Studien - für US-Forscher hat sich unter Trump vieles verändert. Nun hoffen sie auf einen neuen Berater im Weißen Haus. T. C. BoyleGespräche ( 3sat-video + im Hörfunk - 44.33 min - T. C. Boyle über Donald Trump "Das tue ich mir künstlerisch nicht an"Der US-Autor T. C. Boyle will sich US-Präsident Donald Trump literarisch nicht widmen. Er bekämpfe ihn lieber über Twitter, sagte er Schriftsteller im Studio von Deutschlandfunk Kultur) Sein neuer Roman "Licht" widmet er sich lieber dem LSD-Guru Timothy Leary.mit dem Autor über sein Buch " Das Licht ", das sich mit Timothy Leary beschäftigt, der in den 1960er Jahren durch LSD die Psychatrie revolutionieren wollte - mehr zum Roman in der Bücherschau ... T. C. Boyle Fiskadoro " von Denis Johnson... und bedtätigt sich als Buchberater mit persönliche Leseempfehlung-en von T. C. Boyle (taz ) - Die "Bild"-Zeitung darf eine Falschaussage über einen Geflüchteten nicht mehr verbreiten. Recherchefehler aber lässt das Gericht durchgehen. faz ) - Die Trägerin des Ludwig-Börne-Preises 2019 steht fest. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung geht an die Schriftstellerin und Publizistin Eva Menasse. Einziger Juror war in diesem Jahr Florian Illies. taz ) - Der höchst dotierte australische Literaturpreis geht an den Asylsuchenden Behrouz Boochani, der das Lager auf Manus beschreibt. mo ) - Im Museum Frieder Burda in Baden-Baden ist am Montag das während einer Kunstauktion geschredderte Werk "Love is in the Bin" aufgehängt worden dlfk ) - Das bei einer Auktion zur Hälfte geschredderte Banksy-Bild wird nun erstmals in Baden-Baden ausgestellt. Der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich begrüßt, dass das umstrittene Kunstwerk nun zu sehen ist und weiter darüber diskutiert werden kann.