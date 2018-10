Medien-Watchblog

Umfragensorge, Dessauer Fischfilet, Informationsfreiheitzulöschengesetz

(6vor9) - Von Lorenz Meyer

1. Umfragen (horizont)

2. Löschen (fragdenstaat)

3. Haltungsfragen (journal-nrw)

4. Trolle (motherboard)

5. Lügenfabrik (spiegel)

6. "Feine Sahne Fischfilet" (mz)



Vom vom 23. Oktober 2018, 07:05 Uhr

(dlf) - Der Umgang der Bundesregierung mit EU-Schadstoff-Grenzwerten, der Umgang Italiens mit EU-Defizit-Regeln und der Umgang von US-Präsident Trump mit internationalen Verträgen - das sind die Themen der Kommentare.

(dlf) - ab 13.00 Uhr

(dra) für den 23.10.2017



Sieger des Buchblog-Awards 2018 (1)

"Ein Privileg, seine Leidenschaft leben zu können"

(bb) - Am 12. Oktober hatten der Börsenverein und NetGalley Deutschland die besten Buchblogs ausgezeichnet. boersenblatt.net befragt Buchblog-Award-Sieger Hauke Harder (Buchhandlung Almut Schmidt in Kiel) über seine Arbeit.



"Ex Libris"

Die Tankstelle des Geistes

(zeit) - Eine dokumentarische Sensation: Der große Filmemacher Frederick Wiseman porträtiert in "Ex Libris" die New Yorker Public Library. Eine Rezension von Ursula März



#ruinfamousbooks

Gemeinsam Buchtitel verschandeln User-Diskussion

(stand) - "Möbius Dick" oder "Der unterdurchschnittliche Gatsby": Welche bekannten Bücher könnten einen neuen Titel vertragen? Schon einmal von der Glutenberg-Bibel gehört? Oder dem berühmten John-Steinbeck-Klassiker "Von Läusen und Menschen"? Diese Bücher gibt es natürlich nicht wirklich, sie wurden in den vergangenen Stunden auf Twitter unter dem Hashtag #ruinfamousbooks erschaffen. Denn es ist überraschend leicht, einem bekannten und raffinierten Buchtitel auch mit nur kleinen Veränderungen einen speziellen Touch zu verpassen. -



"Der Federndieb" von Kirk Wallace Johnson

Rezensiert von Susanne Billig (5:50 min)

"Ein passionierter Fliegenfischer kommt dem größten Museumsraub der Naturgeschichte auf die Spur

Der Fall lässt ihn nicht mehr los. Als der für sein Erzähltalent gefeierte Autor Kirk Wallace Johnson erstmals davon hört, steht er bis zur Hüfte in einem Fluss, die Leine mit der schillernden Fliege ausgeworfen, und frönt seinem Angler-Hobby. Er flüchtet sich häufig in die Natur als Ausgleich für seine Tätigkeit: Der Autor und Publizist leitet eine Stiftung für Opfer des Irak-Kriegs, und nur das Fliegenfischen verhindert einen Burn-Out." (Klappentext)



Andere Zeiten-Journalistenpreis 2019 zum Thema Künstliche Intelligenz

(t-o) - Computer können nur das, womit wir Menschen sie füttern? Falsch. Durch künstliche Neuronennetze, die dem menschlichen Gehirn nachempfunden sind, können Computer inzwischen selbstständig lernen. Das eröffnet neue Horizonte - in der Medizin und der Kultur, im Haushalt und in der Pflege.



Wie Amazon echte

Besprechungen und Fake-Rezensionen zu unterscheiden versucht

(self) - In den USA hat Amazon das Rezensionssystem bereits umgestellt - aber auch in Deutschland gibt es nun erste Anzeichen dafür. Zwar entspricht die Gesamtnote derzeit noch dem arithmetischen Mittel aller Bewertungen. Doch wer sich mal die Balkengrafik der Sterneverteilung (siehe Bild) genauer ansieht, bemerkt einen kleinen, aber feinen Unterschied.



Buchverkauf am Messe-Samstag?

Offener Brief der unabhängigen Verlage

(bb) - In einem Offenen Brief an den Vorstand des Börsenvereins und die Frankfurter Buchmesse fordert der Sprecherkreis der IG Unabhängige Verlage die Erweiterung des Buchverkaufs auf den Messe-Samstag. Als Gründe führt er Standfinanzierung, Verlust von potenziellen Käufern und Erwartungshaltungen des Messepublikums an.



Ulrike Draesners Buch ihres Lebens

(dlfk-audio) - "Tristan und Isolde" von Gottfried von Straßburg (1:30 min)



Buchzeit, 7.10.18

"Mein Ein und Alles" von Gabriel Tallents

(3sat+video) - Ein 14-jähriges Mädchen wächst alleine mit seinem besitzergreifenden Vater in einer dschungelartigen Landschaft im Norden Kaliforniens auf. Fern ab von der Zivilisation, wild, immer eine Waffe zur Hand. Eine Heldin, die fasziniert und schockiert zugleich. Gabriel Tallents Roman stand nach seinem Erscheinen wochenlang auf der Bestsellerliste der New York Times.



"Verwirrnis" von Christoph Hein

(3sat+video) - Zuerst sind sie Schulfreunde, dann verlieben sie sich ineinander. Wie lebt sich homosexuelle Liebe in den 50er Jahren in Thüringen, in einem bildungsbürgerlichen, sehr katholischen Umfeld? Wie leben mit dem Gefühl von Scham und Sünde. Christoph Heins Roman zeichnet das Psychogramm einer verbotenen Liebe vor dem Hintergrund deutsch-deutscher Zeitgeschichte. - mehr in der Bücherschau



"Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" von Ottessa Moshfegh

(3sat+video) - Eine 26-jährige arbeitet in einer New Yorker Galerie, ist wohlhabend, ausgesprochen hübsch und führt ein Hochglanzleben. Und genau dem kehrt sie plötzlich den Rücken. Mit Hilfe einer Psychiaterin und Unmengen von Medikamenten begibt sie sich in den Winterschlaf. "Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" heißt der neue Roman vom Shooting Star am amerikanischen Literaturhimmel Ottessa Moshfegh.



Druckfrisch, 7.10.18

"Kriegslicht" von Michael Ondaatje

(3sat+video) - Ein Mann recherchiert in eigener Sache. Warum haben seine Eltern ihn und seine Schwester im London der 50er Jahre einfach so bei Fremden zurückgelassen. Warum haben sie gelogen? Wer waren all die merkwürdigen Menschen, die sich plötzlich um sie kümmerten? Michael Ondaatje, der Autor des englischen Patienten, entwirft in "Kriegslicht" eine Spionage- und Familiengeschichte vor dem Hintergrund des kalten Krieges.



Denis Scheck interviewt Michael Ondaatje

(ard) - Michael Ondaatjes neuer Roman ist eine Geschichte über das Leben der Menschen in schwierigen Zeiten, über Vertrauen, verborgene Liebe, Rätsel und Gewalt. Denis Scheck hat den Autor getroffen - mehr in der Bücherschau

Dörte Hansen "Mittagsstunde"

(ard) - Es ist ihr zweiter Roman nach dem Überraschungserfolg "Altes Land". Ohne Kitsch, ohne Klischees und auch ohne Pathos, dafür sehr genau beobachtet, kenntnisreich und liebevoll beschreibt Dörte Hansen eine Welt im Vergehen. - mehr hier







Denis Scheck empfiehlt Nora Krug: "Heimat"

(ard) - "Heimat" ist gleichermaßen Selbstvergewisserung und Ortsbestimmung wie moralischer Kompass. Kein Comic und keine Graphic Novel, auch kein Scrapbook oder Bildband, sondern ein kluges, visuell herrlich opulentes Bilderbuch für Erwachsene. - mehr hier



Druckfrisch Sachbuch

(ard) - Denis Scheck kommentiert die Top Ten Sachbuch - Was Kollegah, Thilo Sarrazin und Dirk Müller gemeinsam haben? Ihre Bücher stehen diesen Monat in der Bestsellerliste Sachbuch und werden von Denis Scheck kommentiert



SWR-Lesenswert Quartett, 26.09.2018

Lesenswert Quartett

Vier Literaturkritiker diskutieren über vier Bücher

Moderation: Denis Scheck

(swr) - Ijoma Mangold, Insa Wilke und Anne-Dore Krohn diskutieren über Bücher von Nora Krug, Nino Haratischwili, Michael Kleeberg und Michael Ondaatje.



TV Kritik

zdf-Das Literarische Quartett, 12.10.2018

Kannste nix falsch machen

(lc) - Die besprochenen Bücher:

Karen Duve: "Fräulein Nettes kurzer Sommer"

Richard "Powers: Die Wurzeln des Lebens"

Stephan Thome: "Gott der Barbaren"

David Foster Wallace: "Der Spaß an der Sache: Alle Essays"

Inger-Maria Mahlke: "Archipel"



buchzeit (3sat)

buecherjournal (ndr)

das-literarische-quartett (zdf)

druckfrisch (daserste)

erLesehn (orf) - Jeden zweiten Dienstag 20.15 Uhr (Wh Mi-Na, Do- & Freitag Mi)

frau-tv (wdr)

froehlich-lesen (mdr)

lesenswert (swr)

literaturclub (srf) - Dienstags (neunmal jährlich)



The 2018 Man Booker Prize

<---Shortlist



The Man Booker Prize 2018

fürAnna Burns "Milkman"

"Who is That?"

Vor Verleihung des Man-Booker-Preises 2018

(dlfk- audio) - - Von Thomas Spickhofen (2:47 min)







In nur einem Satz erklärt

Die 20 wichtigsten Bücher

(welt) - Tausende neue Romane. Aber wer soll das bitte alles lesen? Wir hätten da ein paar Empfehlungen für den Bücherherbst - in jeweils nur einem Satz erklärt.



Buchcharts - Die aktuellen Bestsellerlisten, 17.10.18

Buchpreisgewinnerin Inger-Maria Mahlke auf Platz 5

(bb) - Nach der Buchpreisverleihung geht es für Gewinnerin Inger-Maria Mahlke steil nach oben - ihrem Roman gelingt der Neueinstieg auf Platz 5 der Belletristik-Charts. Aber auch sonst hatte es die Messewoche in sich. Unser Bestseller-Extra diese Woche: die Top 25 der meistverkauften Hörbucher seit Juli.



Krimibestenliste

Unsere zehn besten Krimis im Oktober

(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur und F.A.S. präsentieren die besten Krimis des Monats: Darunter sieben Neueinsteiger wie André Georgis "Die letzte Terroristin" aus Deutschland und Jérôme Leroys "Die Verdunkelten" aus Frankreich.



Krimi der Woche

Killer-Teenager unterwegs im US-Hinterland

(tages) - "Dodgers", der Erstling des US-Autors Bill Beverly, ist eine berührende Coming-of-Age-Geschichte im Gewand eines spannenden Noir-Thrillers.







Sachbuchbestenliste

Die 10 besten Sachbücher im Oktober

























(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur, ZDF und "Die Zeit" präsentieren gemeinsam die stärksten Sachbücher des Monats. Gekürt werden die Titel von einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern.



hr2-Hörbuchbestenliste

Die besten Hörbücher im Oktober

(hr2) - Im Oktober begeisterte die Jury eine Sammlung englischsprachiger Lyrik in O-Ton und deutscher Übersetzung. Bei den Kinder- und Jugendhörbüchern geht es um einen nur scheinbar lässigen Teenager - und um eine höfliche Ameise.



ORF-Bestenliste

(ORF) - Die zehn besten Literaturtitel im Oktober, auf Platz eins Bruder und Schwester Lenobel von Michael Köhlmeier: Märchen begegnet literarischem Großprojekt.



Shortlist

Österreichischen Buchpreis 2010

(bb) - Die Jury hat die fünf Titel für die Shortlist zum Österreichischen Buchpreis 2018 ausgewählt. Am 5. November wird auf der Preisverleihung im Rahmen der BUCH WIEN der Preisträger, die Preisträgerin bekannt gegeben.