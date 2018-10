." ( nzz ) -Der Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher hat einen Aufruf lanciert: Am Samstag soll in ganz Europa gegen Nationalismus demonstriert werden. t3n ) - Die aktuelle ARD/ZDF-Onlinestudie 2018 versucht, die Welt in online und offline aufzuteilen. Diese Trennung hat sich im Smartphone-Zeitalter längst überlebt und zeigt ein altertümliches Verständnis vom Internet. taz ) - Das geplante Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheim-nissen verbessert auch den Schutz der Medien. Die ARD protestiert, aber nicht überzeugend. sp ) - Debatten über Fassaden-Gedichte, Instapoeten, Büchnerpreis - Lyrik ist derzeit überall. Kein Wunder: Zeitgenössische Dichtung ist ein idealer Ausdruck unserer Gegenwart. Ein Überblick.Messe-Splitter I faz ) - Buchmarkt? Uff, oje, schwierig, seufzt die Branche, und nennt dann sogleich ein paar vielzitierte Zahlen: minus zwölf Prozent beim Buchabsatz seit 2010, siebenkommadrei Millionen weniger Leser, und es schrumpft quer durch die Geschlechter und Bevölkerungsschichten. Besonders die Dreißig- bis Fünfzigjährigen sind Sorgenkinder, denn sie setzen sich nach dem harten Bürotag lieber vor Netflix und gucken Serien. Von Andrea DienerMesse-Splitter II fr ) - Diese Frage beschäftigt auch unabhängige Verlage. Sie war Gegenstand einer Podiumsdiskussion am ersten Messeabend im Historischen Museum.Messe-Splitter III nzz ) - Erst wollte der rechte Verleger mit seinem Verlag nicht an die Buchmesse kommen. Dann verkaufte Kubitschek den Antaios-Verlag am Eröffnungstag - und nun sitzt er mitten unter den linken Verlagen und lacht sich ins Fäustchen.Messe-Splitter IV dw ) - Der Buchmarkt ist in Krisenstimmung. Immer weniger Menschen nehmen ein Buch in die Hand, sondern schauen lieber aufs Smartphone. Wir blicken auf die Fakten: Wie hat sich der Buchmarkt in jüngster Zeit entwickelt?Erstmals wird 2018 das Kultur- und Wissenschaftsprogramm in Halle 3.1/Stand K-L 25 als Partner des "Blauen Sofas" auf der Messe sein. An dem gemeinsamen Stand von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat werden 88 Autorinnen und Autoren vorgestellt ...In der Lesart von Deutschlandradio Kultur Gespräch mit dem Zeichner Gespräch mit der Autorin Gespräch mit Kim Kindermann Gespräch mit der Autorin Gespräch mit der Autorin Gespräch mit der Autorin(dlfk) -Er ist wohl der bekannteste lebende Bergsteiger der Welt. Reinhold Messner hat alle Achttausender bestiegen, Wüsten durchquert, und den Südpol zu Fuß erwandert. Darüber schreibt er Bücher, hält Vorträge und dreht inzwischen auch Filme. Jetzt lässt er auch mal andere Berg-Profis zu Wort kommen.