Vom vom 15. Oktober 2018, 07:05 Uhr

(dlf) - Zeitungen aus ganz Europa kommentieren die Landtagswahl in Bayern und ihre möglichen Folgen. Dabei haben sie sowohl Deutschland als auch die Europäische Union im Blick.

+ Die internationale Presseschau

Weitere Kulturnachrichten

(dra) für den 15.10.2017



+ Messe-Bilanz

Lachen befreit und der Pavillon glänzt

(dlfk) - Martin Sonneborn erscheint im Graf-von-Stauffenberg-Look und stiehlt AfD-Politiker Björn Höcke die Show. Deniz Yücel und Günter Wallraff halten unverzagt der Gesellschaft kritisch den Spiegel vor - und der neue "Frankfurt-Pavillon" ist ein Hit.



+ Bücherherbst 2018

Autoren im Messe-Gespräch

(dlfk) - Dörte Hansen, Nino Haratischwili, Ursula Krechel, Jan Wagner, Steven Uhly

Steven Uhly: "Den blinden Göttern"

Die Vorstellung der Einzigartigkeit als pure Illusion

(dlfk) - Steven Uhly parodiert die Idee des literarischen Meisterwerks und das Bedürfnis nach geordneter Wirklichkeit. Sein Roman "Den blinden Göttern" feiert die Einbildungskraft des Lebens. Dabei sorgt er nicht nur für Verwirrung, sondern auch für Unterhaltung.

Messe-Gespräch

(dlfk) - In den Büchern von Steven Uhly geht es oft um Identität. "Den Blinden Göttern" heißt sein neuer, mittlerweile fünfter Roman. Was es mit diesen Göttern auf sich hat, darüber spricht er mit Jörg Plath. - mehr in der Bücherschau



+ Auf der Suche nach der ganzen Geschichte

Christian Berkel über seinen Roman "Apfelbaum

(dlfk) - Ergehört zu den bekanntesten deutschen Schauspielern. Nun hat er das Genre gewechselt und einen Roman geschrieben. "Der Apfelbaum" erzählt eine bewegende Familiengeschichte über mehrere Generationen. - mehr hier











+++ Aktualisierungen vom Wochenende

Auf der Suche nach der guten Entfremdung

Slavoj Žižek über linke Politik

(dlfk) - Slavoj Žižek ist Psychoanalytiker, Kommunist - und einer der aufregendsten europäischen Philosophen der Gegenwart. Seit fast zwei Jahrzehnten arbeitet er daran, Lenins Thesen für die Gegenwart zu beleben. Wir fragen nach: Warum?

"Ein Kopf-Komponist"

Eleonore Büning: "Sprechen wir über Beethoven"

(dlfk) - Ludwig van Beethoven lebte in einer Zeit des Umbruchs, der seine Musik stark geprägt hat, sagt Eleonore Büning. Mit "Sprechen wir über Beethoven" hat die Musikkritikerin eine leicht zugängliche Hommage an den Komponisten geschrieben.



"Ich wünsche mir von der Politik härtere Gesetze"

Oliver Polak: "Gegen Judenhass"

(dlfk) - Fassungslos beobachtet der Comedian Oliver Polak, wie Antisemitismus wieder gesellschaftsfähig wird. Die Politik begegne dem zu kraftlos, sagt er: Politiker könnten offenbar besser mit toten Juden umgehen als mit lebendigen. Sein neues Buch heißt "Gegen Judenhass".



+ Kochbücher boomen auf der Frankfurter Buchmesse

Gespräch mit Kim Kindermann

Von Großmutters Rezeptsammlung zum Lifestyle-Produkt

(dlfk) - Im Gespräch Stevan Paul, Koch, Kochbuchautor und Foodblogger, Julia Graff, Kochbuch-Verlegerin

Moderation: Klaus Pokatzky

Sie füllen meterweise die Regale in Buchhandlungen: Kochbücher. Es gibt nichts, was es nicht gibt: Ob vegane oder vegetarische Küche, Low-Carb-Empfehlungen oder Steinzeit-Diät, deftige Regional- und Landfrauen-Rezepte oder die heißesten Küchentipps der Fernsehköche. Jeder dürfte zu Hause ein oder mehrere Exemplare haben. Aber kochen wir auch danach? Was macht ein gutes Kochbuch aus? Anlässlich der Frankfurter Buchmesse diskutieren "Im Gespräch" Zuschauer mit einem Foodblogger und Kochbuchautor und einer Kochbuch-Verlegerin.



+++ Bücher im Fernsehen

Buchzeit, 7.10.18

"Mein Ein und Alles" von Gabriel Tallents

(3sat+video) - Ein 14-jähriges Mädchen wächst alleine mit seinem besitzergreifenden Vater in einer dschungelartigen Landschaft im Norden Kaliforniens auf. Fern ab von der Zivilisation, wild, immer eine Waffe zur Hand. Eine Heldin, die fasziniert und schockiert zugleich. Gabriel Tallents Roman stand nach seinem Erscheinen wochenlang auf der Bestsellerliste der New York Times.



"Verwirrnis" von Christoph Hein

(3sat+video) - Zuerst sind sie Schulfreunde, dann verlieben sie sich ineinander. Wie lebt sich homosexuelle Liebe in den 50er Jahren in Thüringen, in einem bildungsbürgerlichen, sehr katholischen Umfeld? Wie leben mit dem Gefühl von Scham und Sünde. Christoph Heins Roman zeichnet das Psychogramm einer verbotenen Liebe vor dem Hintergrund deutsch-deutscher Zeitgeschichte. - mehr in der Bücherschau



"Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" von Ottessa Moshfegh

(3sat+video) - Eine 26-jährige arbeitet in einer New Yorker Galerie, ist wohlhabend, ausgesprochen hübsch und führt ein Hochglanzleben. Und genau dem kehrt sie plötzlich den Rücken. Mit Hilfe einer Psychiaterin und Unmengen von Medikamenten begibt sie sich in den Winterschlaf. "Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" heißt der neue Roman vom Shooting Star am amerikanischen Literaturhimmel Ottessa Moshfegh.



Druckfrisch, 7.10.18



"Kriegslicht" von Michael Ondaatje

(3sat+video) - Ein Mann recherchiert in eigener Sache. Warum haben seine Eltern ihn und seine Schwester im London der 50er Jahre einfach so bei Fremden zurückgelassen. Warum haben sie gelogen? Wer waren all die merkwürdigen Menschen, die sich plötzlich um sie kümmerten? Michael Ondaatje, der Autor des englischen Patienten, entwirft in "Kriegslicht" eine Spionage- und Familiengeschichte vor dem Hintergrund des kalten Krieges.



Denis Scheck interviewt Michael Ondaatje

(ard) - Michael Ondaatjes neuer Roman ist eine Geschichte über das Leben der Menschen in schwierigen Zeiten, über Vertrauen, verborgene Liebe, Rätsel und Gewalt. Denis Scheck hat den Autor getroffen - mehr in der Bücherschau



Dörte Hansen "Mittagsstunde"

(ard) - Es ist ihr zweiter Roman nach dem Überraschungserfolg "Altes Land". Ohne Kitsch, ohne Klischees und auch ohne Pathos, dafür sehr genau beobachtet, kenntnisreich und liebevoll beschreibt Dörte Hansen eine Welt im Vergehen. - mehr hier





Denis Scheck empfiehlt Nora Krug: "Heimat"

(ard) - "Heimat" ist gleichermaßen Selbstvergewisserung und Ortsbestimmung wie moralischer Kompass. Kein Comic und keine Graphic Novel, auch kein Scrapbook oder Bildband, sondern ein kluges, visuell herrlich opulentes Bilderbuch für Erwachsene. - mehr hier



Druckfrisch Sachbuch

(ard) - Denis Scheck kommentiert die Top Ten Sachbuch - Was Kollegah, Thilo Sarrazin und Dirk Müller gemeinsam haben? Ihre Bücher stehen diesen Monat in der Bestsellerliste Sachbuch und werden von Denis Scheck kommentiert



SWR Lesenswert Quartett

mit Denis Scheck, Insa Wilke, Anne-Dore Krohn, Ijoma Mangold sprechen über

- Nora Krugs "Heimat.Ein deutsches Familienalbum"

- Nino Haratischwilis "Die Katze und der General"

- Michael Kleebergs "Der Idiot des 21. Jahrhunderts"

- Michael Ondaatjes "Kriegslicht"



Shortlist des Deutschen Buchpreis 2018







(hr2) - So haben die hr2-kultur-Hörerinnen und -Hörer abgestimmt.

Wer ist Ihr Favorit für den Deutschen Buchpreis 2018? hr2-kultur stellt die 6 Autorinnen und Autoren der Shortlist vor.

Shortlist-Autoren lasen am Sonntag, 23. September

(3sat-video) - Im Schauspiel Frankfurt lesen die Shortlist-Autoren aus ihren Werken. Wir stellen die Literaten vor.



The 2018 Man Booker Prize



+ Besten+Bestsellerlisten

Buchcharts

Die aktuellen Bestsellerlisten - 1010.18

(bb) - Charlotte Link überholt, Iny Lorentz startet auf Rang 6

Vom Deutschen Buchpreis ist zwar nichts zu sehen, in Bewegung sind die Charts aber auch so: Charlotte Link setzt sich in der Belletristik neu an die Spitze, das Autorenduo Iny Lorentz startet auf Rang 6. Als Extra diese Woche: ein Blick auf die Top 25 der Independents - und die meistverkauften Geschenkbücher.



Krimibestenliste

Unsere zehn besten Krimis im Oktober

(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur und F.A.S. präsentieren die besten Krimis des Monats: Darunter sieben Neueinsteiger wie André Georgis "Die letzte Terroristin" aus Deutschland und Jérôme Leroys "Die Verdunkelten" aus Frankreich.



Krimi der Woche

Killer-Teenager unterwegs im US-Hinterland

(tages) - "Dodgers", der Erstling des US-Autors Bill Beverly, ist eine berührende Coming-of-Age-Geschichte im Gewand eines spannenden Noir-Thrillers.







Sachbuchbestenliste

Die 10 besten Sachbücher im Oktober

























(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur, ZDF und "Die Zeit" präsentieren gemeinsam die stärksten Sachbücher des Monats. Gekürt werden die Titel von einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern.



hr2-Hörbuchbestenliste

Die besten Hörbücher im Oktober

(hr2) - Im Oktober begeisterte die Jury eine Sammlung englischsprachiger Lyrik in O-Ton und deutscher Übersetzung. Bei den Kinder- und Jugendhörbüchern geht es um einen nur scheinbar lässigen Teenager - und um eine höfliche Ameise.



ORF-Bestenliste

(ORF) - Die zehn besten Literaturtitel im Oktober, auf Platz eins Bruder und Schwester Lenobel von Michael Köhlmeier: Märchen begegnet literarischem Großprojekt.



Shortlist

Österreichischen Buchpreis 2010

(bb) - Die Jury hat die fünf Titel für die Shortlist zum Österreichischen Buchpreis 2018 ausgewählt. Am 5. November wird auf der Preisverleihung im Rahmen der BUCH WIEN der Preisträger, die Preisträgerin bekannt gegeben.