." ( bb ) - Das freie Wort befindet sich in der Wahrnehmung von Autorinnen und Autoren in Deutschland unter starkem Druck − die Selbstzensur nimmt infolge von Bedrohungen zu. Das hat die PEN-Studie "Das freie Wort unter Druck" ergeben, für die über 500 Autoren und Journalisten befragt wurden. mee ) - ARD und ZDF haben wieder einmal ihre große, jährliche Online-Studie vorgelegt. Demnach steigt die Zahl der Internetnutzer in Deutschland weiter an und liegt nunmehr bei 63,3 Mio. Menschen ab 14 Jahren, was einem Anteil von 90,3% entspricht. Auch die Zeit, die Menschen online verbringen steigt, und zwar um 47 Minuten auf durchschnittlich 196 Minuten pro Tag. Interessant: junge Menschen nutzen mittlerweile stärker On-Demand-Videodienste statt lineares Fernsehen. wdr ) - Wenn man wissen möchte, wie das deutsche Netz und seine Bewohner so ticken, dann hilft ein Blick in die ARD/ZDF-Onlinestudie. Seit mehr als 20 Jahren blickt sie auf die Internetnutzung in Deutschland. Heute ist eine neue Ausgabe der Studie erschienen, voller Statistiken und Details - und ich habe mich durch die wichtigsten Ergebnisse in diesem Jahr gekämpft.von Dennis Horn (turi2 ) - Die deutschen Internetnutzer sind täglich im Schnitt 196 Minuten online, ein massives Plus von 47 Minuten im Vergleich zum Vorjahr, ermittelt die ARD/ZDF-Onlinestudie 2018. Bei den Nutzern unter 30 Jahren liegt die tägliche Nutzung sogar bei 353 Minuten, fast sechs Stunden, ein Plus von 79 Minuten. Video ist die bevorzugte Form bei der Nutzung von Medien im Netz.weiterlesen auf turi2.de dlfk ) - Im Literaturbetrieb scheinen manche vor Belesenheit nur so zu strahlen, besonders wenn gerade Frankfurter Buchmesse ist. Viel davon ist allerdings nur vorgetäuscht, sagt Romanautor Thomas Klupp. "Wenn sie's gut machen, merkt man es nicht." voll ) - Ein Essay von Ernst-Wilhelm HändlerMesse-Splitter I dlfk ) - Kulturstaatsministerin Grütters, CDU, will mit der Einführung eines "Deutschen Verlagspreis" ein Zeichen für literarische Vielfalt setzen.igentor. Ein Kommentar. Gerrit BartelsMesse- Splitter II bb ) - Ein Netflix für Hörbücher? Das schwedische Unternehmen Bookbeat will genau das bieten. In Brasilien wirbelt der Buchclub TAGlivros Staub auf und produziert steile Wachstumskurven bei den Abonnenten: Beide Unternehmen expandieren. Noch vor dem offiziellen Startschuss für die Frankfurter Buchmesse am Dienstagnachmittag haben sich Verleger der ganzen Welt auf der Konferenz THE MARKETS im exklusiven Rahmen ausgetauscht um voneinander zu lernen(t -o ) - Ein Gastbeitrag Alexander Gaulands für die "FAZ" weist Ähnlichkeiten mit einer Rede Adolf Hitlers auf. Zusätzlich erhebt nun ein Kulturwissenschaftler im Interview mit t-online.de Plagiatsvorwürfe. taz - Der "Disinformation Code of Practice" soll ein Instrument gegen Fake News und Manipulationsversuche sein. Gut in der Theorie, problematisch in der Paxis.Erstmals wird 2018 das Kultur- und Wissenschaftsprogramm in Halle 3.1/Stand K-L 25 als Partner des "Blauen Sofas" auf der Messe sein. An dem gemeinsamen Stand von Bertelsmann, ZDF, Deutschlandfunk Kultur und 3sat werden 88 Autorinnen und Autoren vorgestellt ... dlfk ) - Fünf Jahre dauerte der NSU-Prozess: Jeden Verhandlungstag haben Journalisten minutiös protokolliert. Jetzt erscheint die Mitschrift als Buch: Annette Ramelsberger und Tanjev Schultz berichten von einer einzigartigen journalistischen Herausforderung. dlfk ) - Er wurde nominiert für den International Man Booker Prize und sein Buch "Das Feld" führt seit Wochen die Bestsellerlisten an. Robert Seethaler ist einer der erfolgreichsten Schriftsteller Österreichs. Doch leicht fällt ihm das Schreiben nicht. dlfk ) - Nichts sei deutscher als eine Autobahnraststätte - mit "Müllfraß, Kondomautomat und Fernfahrerduschen". In seinem neuen Buch "Das Teemännchen" will Heinz Strunk normale Existenzen mit einem gewissen Sozialrealismus schildern. faz ) - Heinz Strunk debütiert mit Erzählungen. Wen schon sein "goldener Handschuh" erschreckte, sollte vorsichtig sein.