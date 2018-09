+

." (: 14.30 Uhr taz ) - Die Zeitung ist nicht tot, sie ist ein wundervoll lebendiges Wesen. 15 Gedanken über Print, Journalismus und die Zukunft. üm ) - Warum hat Hans-Georg Maaßen öffentlich spekuliert, dass die Bevölkerung mit einem falschen Video bewusst in die Irre geführt und von einem tödlichen Angriff von Asylbewerbern abgelenkt werden sollte? Warum hat er der "Bild"-Zeitung vor vier Wochen die entsprechenden folgenreichen Zitate gegeben? Von Stefan Niggemeier 3sat-video ) - die weit verbreitete Poltikverdrossenheit und den Aufschwung von rechten, populistischen Parteien.Dossier im aktuellen Philosophie Magazin U. a. die Einführung von Svenja Flaßpöhler: SCHräglage mit Sprengkraft"Zitat: "Tatsächlich wohnt dem Elitenkonzept eine Schräglage inne, die gerade in Krisenzeiten (ob diese gefühlt sind oder real) eine hochgefährliche Dynamik zu entwickeln vermag. Jetzt, in diesen Tagen, erleben wir sie wieder. "Chemnitz": Dieses Ereignis ist nicht nur Ausdruck von Rassismus, Hetze und einem weitverzweigten, effektiv funktionierenden rechtsextremen Netzwerk. Es ist auch das Symptom eines tiefen Misstrauens, ja Hasses: "Die da oben" haben uns vergessen. (.) Wie aber kann es einer Elite gelingen, den Kontakt zu den Bürgern zu halten, ohne sich gewissen Mehr- oder auch Minderheiten durch allzu leichte Lösungen anzudienen? Das Elitenkonzept - ein schwieriger, vielleicht sogar unmöglicher Balanceakt. Höchste Zeit, ihm auf den Zahn zu fühlen." zeit ) - Glaubwürdig, aber ängstlich. Einer Studie zufolge berichten viele Lokalzeitungen zu unkritisch und scheuen sich vor Kommentierungen. Von Rita Lauter faz ) - Die Google-Führung will einem Medienbericht zufolge verhindern, dass ein Memo von Mitarbeitern an ihrem Projekt einer zensierten Suchmaschine für China nach außen dringt. dlf ) - Das Angebot an regionalen Zeitungen sinkt. Und auch regionale und lokale Blogs scheitern an der mangelnden Bereitschaft der Leser, für Inhalte zu zahlen. Braucht Deutschland eine Förderung von Lokalberichterstattung, damit die Vielfalt in der Presselandschaft nicht ausstirbt? Eine Sendung von Christian Floto (Moderation) und Brigitte Baetz gg ) - "Vielfalt" und "Ausgewogenheit" werden von einigen Medien neuerdings als hohes Qualitätsmerkmal eingestuft. Das ist eigentlich toll. Aber was bedeutet es konkret? Sind Medien, die keine "rechten" oder "populistischen" Meinungen bringen, "einseitig"? Über "Vielfalt" als Legitimation für Propaganda. Von Sylvia Sasse nd ) - für Diversität der Literatur und Buchkultur dlk-audio ) - Gespräch mit dem Verleger Christian Ruzicska bb ) - Die Ch. Links Verlag GmbH wird zum 31. Dezember Teil der Aufbau-Verlagsgruppe. Die bisherigen programmatischen Linien werden am Standort in der Berliner Kulturbrauerei eigenständig fortgeführt; Christoph Links (64) bleibt bis Ende 2020 alleiniger Geschäftsführer.