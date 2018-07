+

dlf ) - Vor allem geht es um das Treffen zwischen EU-Kommissionspräsident Juncker und US-Präsident Trump angesichts des Handelsstreits. Kommentiert wird zudem die Kritik des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Voßkuhle, an der Wortwahl von Politikern im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik. wdr ) + ( dra ) für den 27.07.2017Bewährtes für die Ferien Céline Minard: "Das große Spiel" dlf ) - Eine Hightech-Hütte hoch in den Bergen - dahin hat sich eine Frau allein zurückgezogen. Sie will nichts Geringeres als ihre Identität verlieren. Wie macht man das? Ein atemberaubendes philosophisches Spiel beginnt. - mehr in der Bücherschau dlf ) - "Bov Bjergs Text ist dicht und beziehungsreich, schwer und leicht zugleich, sprachlich brillant und hat Humor, den man nicht zu erklären braucht" - so die Begründung der Jury bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt, wo Bjerg mit dem Dlf-Preis ausgezeichnet wurde. Wir senden die Lesung. guar ) - Nearly two-thirds of female writers have experienced sexual harassment, as 'Friends' decision of 2006 blamed for continued climate in writers' rooms pw ) - On July 21, Forbes published (and later retracted) a badly misinformed editorial by Panos Mourdoukoutas, chair of the department of economics at LIU Post, titled "Amazon Should Replace Local Libraries to Save Taxpayers Money." Clearly, professor Mourdoukoutas would have benefited from the assistance of a librarian, who could have helped him find several economic studies related to library value pp ) - Share to Facebook2Share to TwitterShare to LinkedInShare to Google+Share to Google TranslateShare to EmailOpening a new era of collegial exchange and professionalism that reflects its international drawing power, the former Jerusalem International Book Fair runs May 12 to 15 in its new conceptualization as the Jerusalem International Book Forum. Heimkehr nach Fukushima ndr ) - In der Hierarchie der Katastrophen ist das Dreifach-Desaster von Fukushima - das Erdbeben, der Tsunami, der Störfall im Atomkraftwerk - weit nach hinten gerutscht: Andere Unglücke haben sich vorgedrängelt, Fukushima ist einfach schon zu lange her, über sieben Jahre schon. Das Problem ist nur: Unter den Folgen der Verstrahlung werden Mensch und Natur nach Lage der Dinge noch jahrhundertelang zu leiden haben. Vergessen und Verdrängen wäre zwar möglich, aber fatal. Hier ist - wie immer, wenn's ernst wird - die Literatur gefragt. Adolf Muschg, der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller aus der Schweiz, legt jetzt seinen neuen Roman vor: "Heimkehr nach Fukushima". Der fast 85-Jährige ist eng mit Japan verbunden, seine Frau kommt von dort.