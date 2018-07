Altpapier mdr ) - Die Kolumne wird von Montag bis Freitag am späten Vormittag vom MDR publiziert ... 6vor9 ) - Von Lorenz Meyer1. Bild & der Rassismus (uebermedien)2. Ausgebamft (taz)3. Verleger warnt Trump (spiegel)4. Sprachpolizei" spricht (sz)5. DSGVO (telemedicus)6. Weniger Deutsche in Dresden (twitter)Vom vom, 07:05 Uhr

dlf ) - Bundesgesundheitsminister Spahn geplanten Vorgaben zur Zahl der Pflegekräfte in Krankenhäusern sowie der Aufruf von SPD-Chefin Nahles an ihre Partei, sich stärker von den Grünen abzugrenzen. Außerdem geht es um den laut Medienberichten bevorstehenden Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin. wdr ) + ( dra ) für den 30.07.2017 bb ) - Vom 23. bis 26. August lädt das 38. Erlanger Poetenfest in den Schlossgarten der Stadt ein. Erwartet werden über 80 Schriftsteller, Literaturkritiker und Publizisten. sp ) - Ein mehrfacher Abschied: Kurz vor seinem Tod schrieb Peter Härtling über einen Mann kurz vor dem Tod. Ein großer, ein lakonischer Roman. tages ) - Eric Nil erzählt von den Nöten eines verunsicherten Vaters, dessen zerstrittene Familie bei der Abifeier seiner Tochter zum ersten Mal aufeinandertrifft.Monika Helfer und Michael Köhlmeier dlfk ) - Ist es Last oder Lust, wenn bei einem Paar beide Schriftsteller sind? Monika Helfer und Michael Köhlmeier leben und schreiben unter einem Dach und können es sich nicht anders vorstellen. Sie sind gegenseitig die ersten Leser - was manchmal auch schmerzhaft ist.Bewährtes für die Ferien

( bb Heimkehr nach Fukushima ndr ) - In der Hierarchie der Katastrophen ist das Dreifach-Desaster von Fukushima - das Erdbeben, der Tsunami, der Störfall im Atomkraftwerk - weit nach hinten gerutscht: Andere Unglücke haben sich vorgedrängelt, Fukushima ist einfach schon zu lange her, über sieben Jahre schon. Das Problem ist nur: Unter den Folgen der Verstrahlung werden Mensch und Natur nach Lage der Dinge noch jahrhundertelang zu leiden haben. Vergessen und Verdrängen wäre zwar möglich, aber fatal. Hier ist - wie immer, wenn's ernst wird - die Literatur gefragt. Adolf Muschg, der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller aus der Schweiz, legt jetzt seinen neuen Roman vor: "Heimkehr nach Fukushima". Der fast 85-Jährige ist eng mit Japan verbunden, seine Frau kommt von dort.