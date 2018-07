Altpapier

Medienauslese

Presseschau im Hörfunk

Vom vom 26. Juli 2018, 07:05 Uhr

(dlf) - Themen der Kommentatoren sind zwei Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs. Dabei ging es zum einen um den Europäischen Haftbefehl und zum anderen um neue Formen der Gentechnik.

Weitere Kulturnachrichten

(wdr) + (dra) für den 26.07.2017



Buchcharts - die aktuellen Bestsellerlisten 25. Juli 2018

Bewährtes für die Ferien

(bb) - Keine Experimente bei der Urlaubslektüre − die Bestsellerlisten Belletristik Hardcover und Paperback kommen in dieser Woche ganz ohne Neueinsteiger aus. Im Sachbuch wird es mit Madeleine Albright ("Faschismus", DuMont) und Nelson Mandelas "Briefe aus dem Gefängnis" (C.H. Beck) politisch. Außerdem: die Bestsellerliste Wirtschaft für das erste Halbjahr 2018!



The 2018 Man Booker Prize

for Fiction Longlist Is Announced in London

'Slavery, ecology, missing persons, inner-city violence, young love, prisons, trauma, and race' all are said to figure into the Man Booker Prize for Fiction longlist, as the award starts its second 50 years of competition.













Österreich

Kasperl und Krokodil

(sz) - Zwei prominente Boulevardjournalisten liefern sich ein öffentliches Duell. Über ein bizarres Schauspiel.



Dear Parents,

ith love from your bookseller

(pw) - Children's booksellers spend a lot of time watching families. Not in a creepy way - really, we're just a captive audience who are a bit trapped on the shop floor. We might be busily carrying boxes or shelving titles when customers come in, but then we need to make ourselves available for questions, to provide suggestions, to ring up and wrap. We wait for parents to instruct the children about proper behavior in the store (or wish they would), we wait for careful perusal of the first display table, we scan for that raised eyebrow and expectant question of the "mom on a mission" - "I need a gift for an eight year old, and I don't know her at all!" or something that we can latch our bookselling expertise to.



Retail Pressures

Ukraine's Open-Air Bookselling Marketplaces Appear Headed for Closure

(pp) - As Ukraine's bookselling prospects improve, the loss of the country's open-air market book stalls may mean more challenges for the book business.



How do I get my book published?

You asked Google - here's the answer

(guard) - Every day millions of people ask Google life's most difficult questions. Our writers answer some of the commonest que



Haruki Murakami's new novel

declared 'indecent' by Hong Kong censors

(guard) - Ruling says Killing Commendatore must be wrapped with warnings of unsuitability and restricted to an adult readership



Crime Cologne Award 2018

Die Shortlist steht

(bb) - Die Jury des Crime Cologne Awards 2018 hat die Shortlist für den diesjährigen Wettbewerb verkündet. Der Sieger des mit 3.000 Euro dotierten Preises wird auf der Preisverleihung am 30. September in Köln verkündet.



Trinidadian Creole tale wins

2018 Commonwealth short story prize

(guard) - Judges praise Passage by Kevin Jared Hosein as 'all a reader could want from a short story'



Harper Lee Prize for

Legal Fiction to CE Tobisman for 'Proof'; Abigail Strom Wins RITA Award

This eighth annual prize in legal storytelling, created with Harper Lee's authorization, goes to CE Tobisman for her novel about a potential elder abuse case, the second book in her series about attorney Caroline Auden.



+ Bücher im Fernsehen

Bücherjournal

Mankells erster Roman:

"Der Sprengmeister": Ein Arbeiterleben

(ndr) - Man wundert sich ja, dass es bei einem so erfolgreichen Autor, wie es der 2015 gestorbene Schwede Henning Mankell war, einen vollständigen Roman gibt, der noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Seine Wallander-Krimis sind internationale Bestseller. Aber tatsächlich erscheint jetzt erst der allererste Roman, den Henning Mankell geschrieben hat, auf Deutsch. 1973 erschien "Der Sprengmeister", geschrieben wurde er, wie Mankell 25 Jahre später erzählte, in einem kalten in Oslo, in politisch bewegten Zeiten. Nun erst wurde er also aus dem Schwedischen von Verena Reichel und Annika Ernst übersetzt. Axel Milberg liest die Hörbuchversion.



