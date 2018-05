Veranstaltungen ab Mai 2018

(gue) - Mit über 200 Autoren & 450 Veranstaltungen



Lukas Hartmann liest aus

"Ein Bild von Lydia"

um 20:00 Uhr in Buchrain

Termine bis November hier























Bayerischen Akademie der Schönen Künste

15. 05. | 19 Uhr

Bewegte Bilder im Kunstbetrieb - Probleme, Paradoxien und Perspektiven - Begrüßung: Winfried Nerdinger - Vortrag: Karl Schawelka

Pfingstsonntag, 20. 05.

Hommage an Toni Stadler- Die Ausstellung wird bis , verlängert.- Di - So 11 - 16 Uhr



08.05.

19:00 Uhr - Buchpräsentation

Hans-Ulrich Wiemer "Theoderich der Große. König der Goten, Herrscher der Römer" - Einführung Stefan von der Lahr (C.H. BECK) Hans-Ulrich Wiemer (Erlangen-Nürnberg) im Gespräch mit Birgit Emich (Frankfurt am Main)

Historisches Kolleg, Kaulbachstr. 15, 80539 München









24.05.

Jürgen Elverts "Europa, das Meer und die Welt. Eine maritime Geschichte der Neuzeit"

18:30 Uhr Buchpremiere im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg - Die Ausstellung zum Thema nach einer Idee des Autors im Deutschen Historischen Museum Berlin wird am 13.06.2018 (bis 6. Januar 2019) eröffnet.











09.06.

Friedrich Christian Delius liest aus seiner Erzählung "Die Zukunft der Schönheit" (mehr hier - s. a. den Medienticker vom 20.02.) -

Schloss Detmold















+++ Ausstellungen +++



Nur noch bis 27.05.

Powe r to the People, politische Kunst jetzt

in der Frankfurter Schirn

Die Demokratie scheint in der Krise, die Ära der Postdemokratie bereits angebrochen. Die Symptome dafür sind vielfältig: populistische Führer, Fake News, Rückfall in autokratische Strukturen, totalitäre Propaganda, Neoliberalismus. Dennoch ist seit einiger Zeit spürbar, dass sich die Gesellschaft wieder politisiert. Und auch die Künstler erheben zunehmend Einspruch. Sie schaffen Werke, die sie als Instrumente der Kritik verstehen und die ausdrücklich politisch motiviert sind. In einer großen Ausstellung bringt die SCHIRN künstlerische Positionen zusammen, die sich als Seismografen des politischen Handelns der Gegenwart lesen lassen.





20.04.-19.08.



Flashes of the Future



Die Kunst der 68er oder Die Macht der Ohnmächtigen

im Aacheneer Ludwig Forum für Internationale Kunst

1968 - kaum einem anderen Jahr kommt im 20. Jahrhundert ein derart symbolischer Status zu, keines ist so besetzt mit Mythen, Vorurteilen und Emotionen. Es ist ein Jahr, in dem in zahlreichen Ländern der Welt Proteste oder Revolutionen stattfanden: der Mai 1968 steht für internationale Jugend- und Protestkulturen in 56 Ländern, darunter in 22 europäischen, aber auch für eine aus ihrem elitären Elfenbeinturm ausbrechende Kunst - Pogramm + Katalog



10.05 - 16.09.

Wanderlust

Von Caspar David Friedrich bis Auguste Renoir

Alte Nationalgalerie

Wer heute an das Wandern als Motiv in der Malerei denkt, der hat Caspar David Friedrichs berühmtes Gemälde "Wanderer über dem Nebelmeer" vor Augen. Diese herausragende Leihgabe aus der Hamburger Kunsthalle bildet den Ausgangspunkt für eine Sonderausstellung in der Alten Nationalgalerie, die diesem für die Kunst überraschend zentralen Thema durch das gesamte 19. Jahrhundert bis hin zu Beispielen der klassischen Moderne nachspürt.





Dauerausstellung

Georg-​Forster-​Jahr in Wörlitz

"Südsee-​Romantik - Welterkundung - Aufklärung"

Von der "Resolution" - dem Dreimaster Captain Cooks - bis zur Revolution in Mainz

Der erste Teil der Georg-Forster-Dauerausstellung in Schloss und Park Wörlitz

Leben, Werk und Wirkung des großen Europäers und Weltbürgers in den Blick.

Literatur: Frank Vorpahls "Der Welterkunder. Auf der Suche nach Georg Forster" - mehr im Medienticker vom 8. Mai