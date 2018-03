"Zehn Späße bringen dir hundert Feinde ein. "( GT ) - Ein bedrohtes Medium? Mitnichten! Solange Bücher Lesenden eine Pause von den Aufgeregtheiten einer überdrehten Welt bieten, finden sie Leser, glaubt unsere Gastkolumnistin. taz ) - Der Verband Deutscher Zeitungsverleger kritisiert in einem offenen Brief die Datenschutzpläne der EU - und vergisst dabei den Datenschutz. zeit ) - Wer besiegt Hass i m Netz? Das, woran etwa Facebook scheitert, könnte ausgerechnet Reddit gelingen, dem Ort für Verschwörungen und virale Hits. Chef Huffman zeigt, wie.Von Eike Kühl, Austin vorw ) - Der Schriftsteller Uwe Tellkamp sieht sich als Opfer einer angeblichen "Gesinnungsdiktatur". Die Meinungsfreiheit in Deutschland sei bedroht, sagt er. Diese Mythen gilt es zu entlarven - um unserer Demokratie willen. zeit ) - Der Dresdner Schriftsteller äußert sich in der ZEIT zur Debatte um Uwe Tellkamp und eine vermeintliche "Gesinnungsdiktatur". Seinen Kollegen ordnet er als Pegida-nah ein. sz ) - Der Schriftsteller Uwe Tellkamp hat sich mit seinen Aussagen zur Flüchtlingspolitik rechts positioniert, sein Verlag hat sich distanziert. Beide können und dürfen das. Die Meinungsfreiheit ist erst in Gefahr, wenn sich kein Widerspruch mehr regt. von Georg Diez taz ) - Ignorieren? Debattieren? Gar angreifen? Die Buchmesse naht - und damit auch die Frage: Wie mit Leuten umgehen, die Rechtsradikales verbreiten? tsp ) - Die norwegische Journalistin und Autorin Åsne Seierstad erhält den für Europäischen Verständigungspreis der Leipziger Buchmesseihr Buch über Anders Breivik. Gerrit Bartels stand ) - Politiker äußerten sich wieder über den Einfluss gewalthaltiger Computerspiele - derstandard. presse ) - Heinz-Christian Strache und Armin Wolf treffen einander doch nicht vor Gericht: Der Politiker entschuldigt sich beim ORF-Moderator auf Facebook und in der "Krone" und zahlt 10.000 Euro Entschädigung.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sz ) - Sein Vater war beim Hitlerputsch mitmarschiert, er selbst wurde im Jahre 1933 geboren. Arnfrid Astel, der 1959 debütierte, wurde zum Meister der kleinen Form in der Dichtung. Von Willi Winkler dlfk ) - Der britische Astrophysiker Stephen Hawking ist im Alter von 76 Jahren in Cambridge gestorben. Sein ganzes Leben war er auf der Suche nach der Theorie, die alles erklärt: Hawking lieferte Erkenntnisse über den Urknall, schwarze Löcher und die Quantenphysik. Ein Nachruf. Laurence Sterne: Werkausgabe." ( Klappentext dlfk ) - In "Shandy Hall", einem windschiefen mittelalterlichen Haus auf dem englischen Land, schrieb der Pfarrer Laurence Sterne gleich mehrere Bestseller - echte Überraschungshits, die die Menschen noch immer inspirieren. Heute ist das Haus ein Museum - oder so etwas in der Art. - s. a. Hans von Trothas Buch