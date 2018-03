"Wir verlieren oft das Recht, uns zu beklagen, weil wir keinen Gebrauch davon machen - oft aber verdreifachen wir dadurch die Kraft der Klage." ( bb ) - Am Vortag der Leipziger Buchmesse (15. bis 18. März 2018) gab es in einer Pressekonferenz erste Zahlen - und ein Stimmungsbild. brp ) - Traditionell eröffnet Börsenvereins-Vorsteher Heinrich Riethmüller die Leipziger Buchmesse mit einer Rede am Mittwochabend. Im Fokus standen dieses Mal vor allem die Veränderungen auf dem Buchmarkt und die schwindenden Leserzahlen, aber auch die politisch-gesellschaftliche Relevanz des Buches als Kulturgut. fr ) - Die Buchmesse will bunt und tolerant sein. Aber schließt das auch rechte Verlage ein? Zur Eröffnung gab es ein klares Plädoyer gegen Ausgrenzung und für Diskurs - und Proteste gegen Rechts. zeit ) - Die norwegische Journalistin und Autorin Åsne Seierstad erhält den Europäischen Verständigungspreis der Leipziger Buchmesse für ihr Buch über Anders Breivik. 3sat-video ) - Der vierte Band von Michel Foucaults bahnbrechendem Werk "Sexualität und Wahrheit" ist fast 34 Jahre nach dem Tod des französischen Philosophen erschienen. Sein Verleger Frédéric Gros sagt, mit Blick auf die #MeToo-Bewegung gegen sexuelle Belästigung sei nun "der Moment für die Veröffentlichung dieser wichtigen und innovativen Arbeit gekommen". Foucault hatte eigentlich verfügt, nach seinem Tod keines seiner Werke aus dem Nachlass zu veröffentlichen. Im Buch "Les aveux de la chair" ("Die Geständnisse des Fleisches") geht es um den Umgang der frühen Christen mit Sexualität sowie die Fragen von Einverständnis und Vergewaltigung. Foucault geht der Frage nach, wie die christlichen Kirchenväter das Thema Sexualität in unsere Köpfe gebracht haben. Das Erstaunliche: Die frühen Christen verhalfen dem Sexualtrieb als Thema erst zur Geltung. So entwirft Augustinus im 4. Jahrhundert nach Christus den Mensch als sündiges Wesen, der seit der Vertreibung aus dem Paradies mit seiner unkontrollierbaren Begierde zu kämpfen habe. Wir sprechen mit dem Philosophen Martin Saar über die heutige Bedeutung des Buches. hei ) - Kürzlich brachte der Spiegel im Print ein recht interessantes Stück. Es befasste sich in ungewohnter Länge mit dem Umstand, dass Leser, die alle großen journalistischen Publikationen kritisch sehen, ja nicht alle strunzdumme Schnieptröten sind, sondern durchaus neben ihrer Wut auch Bildung und Verstand mitbringen können. Für den Redakteur war das offenbar eine neue Erkenntnis. Naja, besser spät als nie. zeit ) - Die Facebook-Seite von Britain First hat mehr als zwei Millionen Follower. Weil dort rassistische und islamfeindliche Inhalte kursierten, ist sie nicht mehr aufrufbar. dlf ) - Die Autorin Monika Maron hat ihren Schriftstellerkollegen Uwe Tellkamp für seine Äußerungen über die Flüchtlingspolitik und den Islam in Schutz genommen. sp ) - Mit Wikipedia-Auszügen neben Videos zur Mondlandung oder "Chemtrails" will YouTube gegen Verschwörungstheorien angehen. Eine billige, undurchdachte Maßnahme der Plattform, die zu einem milliardenschweren Konzern gehört. lto ) - Publiziert ein Nachrichtenmedium falsche Tatsachen, kann es zum Abdruck einer Gegendarstellung verpflichtet werden. Deutet es sie aber nur in einer Frage an, bewegt es sich meist im legalen Bereich, meint das BVerfG. taz ) - Die öffentlich-rechtlichen einstampfen und nur noch Nachrichten und Infos senden? Nein Danke. Unterhaltung ist relevant.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3sat-video ) - Vor kurzem ist er 70 Jahre alt geworden: Georg Seeßlen, einer der sensibelsten Seismografen unserer Kultur. Jetzt hat er einen fulminanten Abgesang auf die Popkultur unter dem Titel "Is This The End?" veröffentlicht. Darin folgt er der These des britischen Pop-Theoretikers Mark Fisher, der sich 2017 das Leben nahm. Der kulturelle Fortschritt hat sich bis zum Stillstand verlangsamt, so Seeßlen. Schleichend sei die Idee des Neuen, wie sie die Avantgarde des 20. Jahrhunderts prägte, aus dem zeitgenössischen Denken verschwunden, bis hin zu dem, was wir Postmoderne nennen. Pop habe seine Utopie verloren und wird von rechts vereinnahmt, sagt Seeßlen. In gewisser Weise ist sein Essay ein besonderer Beitrag zu 50 Jahren 1968, denn er fordert ein Bündnis der politischen und ästhetischen Avantgarde ein, das damals ziemlich gut funktioniert hat. Immerhin hat Popkultur einmal die Welt verändert. Laurence Sterne: Werkausgabe." ( Klappentext dlfk ) - In "Shandy Hall", einem windschiefen mittelalterlichen Haus auf dem englischen Land, schrieb der Pfarrer Laurence Sterne gleich mehrere Bestseller - echte Überraschungshits, die die Menschen noch immer inspirieren. Heute ist das Haus ein Museum - oder so etwas in der Art. - s. a. Hans von Trothas Buch