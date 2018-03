Literatur vollplastisch

( Entwicklung des Buchgeschäfts faz ) - Live oder virtuell, auf jeden Fall echt und authentisch: Während das Buchgeschäft kriselt, boomen die Lesungen. Das Geld wird dort verdient, wo Autor und Publikum aufeinander treffen. Ein Gastbeitrag. Mehr ' ndr ) - Immer wenn im Hamburger Carlsen Verlag ein neuer Spitzentitel erscheint, ist die Kreativität von Ute Nöth gefragt. Sie ist dafür zuständig, dass das Buch die Bloggerszene erreicht. Für den neuen Jugendroman "Die fünf Gaben" hat sie sich etwas Besonderes einfallen lassen. Sie ließ die Influencer vorher einen Psychotest machen, um herauszufinden, was ihre Gabe ist - Schauspiel oder Wissen, Theater oder Musik. von Katharina Mahrenholtz

" ( zeit ) - Wie halten sie es mit der Meinungsfreiheit? Die Schriftsteller Uwe Tellkamp und Durs Grünbein suchen in ihrer Heimat Dresden nach Gemeinsamkeiten. Ohne Erfolg. faz ) - Der Schriftsteller Uwe Tellkamp rührt an viele wunde Punkte. Erstaunlich sind nicht seine Verzeichnungen, sondern die Lust daran, das Konservative als Beweggrund einer neuen deutschen Teilung zu beschwören. faz ) - In einer Podiumsdiskussion mit Durs Grünbein in Dresden überrascht Uwe Tellkamp durch rechtspopulistische Äußerungen. Götz Kubitschek springt ihm bei, der Suhrkamp-Verlag distanziert sich. Mehr ' ls ) - Nach welchem System ordnen Sie Ihre Bücher?Wollen Sie das wirklich wissen? Die richtige Frage ist doch: Wo ist noch Platz für die Bücher? ard ) - Heute hat die EU-Digitalkommissarin Marija Gabriel den Bericht einer Expertengruppe vorgelegt, in dem es um das Phänomen "Fake News" geht. 39 Männer und Frauen aus Wissenschaft, zivilgesellschaftlichen Organisationen, Print- und Broadcast-Medienhäusern sowie von den großen Plattformbetreibern (Facebook, Google, Twitter etc.) haben 10 Wochen lang an einem Report gearbeitet, der Antworten auf die Frage sucht, wie man mit dem Phänomen "Fake News" umgehen kann oder soll. Und einer von den 39 war ich. sz ) - Canan Coşkun, Reporterin der türkischen Zeitung "Cumhuriyet", erzählt, wie sich ihr Alltag seit dem Putschversuch 2016 verändert hat und warum sie trotzdem weiter macht. np ) - Der Mord am Journalisten Ján Kuciak erschüttert die slowakische Politik. Der slowakische Innenminister ist heute zurückgetreten. Wie das investigative Reporternetzwerk OCCRP berichtet, sollen die Behörden des Landes Daten von Kuciak an Dritte weitergegeben haben. faz ) - Der digitale Hörfunk "DAB+" kommt nach langer und zäher Entwicklung in Schwung: Immer mehr Geräte werden verkauft, während der Markt für UKW-Radios schrumpft. Wolfgang Tunze erklärt die Entwicklung der letzten Jahre, die Vorzüge der neuen Technik und warum sich Automobilhersteller lächerlich machen, wenn sie die digitale Hörfunktechnik als Sonderausstattung für mehrere hundert Euro verkaufen. Von Wolfgang Tunze Laurence Sterne: Werkausgabe." ( Klappentext dlfk ) - In "Shandy Hall", einem windschiefen mittelalterlichen Haus auf dem englischen Land, schrieb der Pfarrer Laurence Sterne gleich mehrere Bestseller - echte Überraschungshits, die die Menschen noch immer inspirieren. Heute ist das Haus ein Museum - oder so etwas in der Art. - s. a. Hans von Trothas Buch