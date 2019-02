." ( t-o ) - Das Bundeskartellamt hat Facebook die Datensammlung außerhalb des Online-Netzwerks zum Beispiel mit dem "Like"-Button untersagt, weil es darin unfairen Wettbewerb sieht. hb ) - Die Zeitungsverleger in Deutschland haben eine Einigung zwischen Deutschland und Frankreich bei der umstrittenen Reform des EU-Urheberrechts begrüßt. "Frankreich und Deutschland begreifen sich als Motor, um Reformen und Innovationen in Europa voranzutreiben, und dieser Motor ist wieder angesprungen", teilte der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) am Mittwoch mit. mopo ) Streit um Stella Goldschlag: Wegen Verunglimpfung der Protagonistin geht der Berliner Anwalt Karl Alich gegen Takis Würger vor. faz ) - Marie Kilg hat einen Bot programmiert, der im Stil des preisgekrönten Hochstaplers Vorschläge für Reportagen macht. Das ist ganz schön entlarvend. üm ) - Ein deutscher Journalist sitzt seit zweieinhalb Monaten in Venezuela im Gefängnis, und wenn man mal vergleicht, was vor gut zwei Jahren so los war, als der deutsche Journalist und "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel in der Türkei inhaftiert war, ist es im Moment geradezu still. piqd ) - Wussten Sie es schon? Der deutsche Journalist Billy Six sitzt in einem Militärgefängnis in Venezuela. bb ) - Amazon hat 2018 rund 19,9 Milliarden US-Dollar (nach aktuellem Kurs circa 17,4 Milliarden Euro) in Deutschland erwirtschaftet − und damit 17,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Der deutsche Anteil am gesamten Amazon-Umsatz ist jedoch gesunken. Das geht aus der Mitteilung des Online-Händlers an die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hervor. dlfk ) - Wie finanziert sich Journalismus trotz sinkender Auflagen? Der "Tagesspiegel" versucht es mit zwei kostenpflichtigen Newslettern, die sich gezielt an "Entscheider" richten. Geschrieben werden sie von hochspezialisierten Journalisten. Von Grit Eggerichs haz ) - Der Springer Verlag startet sein wöchentliches Printmagazin "Bild Politik" - und setzt voll auf Emotionen. Aber wer soll das Heft eigentlich lesen? sp ) - In jedem von uns steckt Rassismus: In einer scharfen Analyse beschreibt die Journalistin Reni Eddo-Lodge, wie Ungerechtigkeit strukturell in unserer Gesellschaft verankert ist - und was Sie dagegen tun können. ejo ) - Die Afrikaberichterstattung westlicher Medien steht oft in der Kritik: Sie sei einseitig, eurozentrisch und insgesamt werde zu wenig über Afrika geschrieben. Ein Wissenschaftler der Stanford University hat untersucht, ob die Afrikaberichterstattung tatsächlich so schlecht ist wie ihr Ruf. lto ) - Obwohl es der Bild gerichtlich untersagt wurde, das Foto einer angeblichen "G20-Plünderin" zu zeigen, druckte sie das Foto erneut ab. Dafür muss das Blatt ein Ordnungsgeld in Höhe von 50.000 Euro zahlen, so auch das OLG Frankfurt. dlfk ) - Das Magazin "VAN" erhebt in seinem aktuellen Artikel "Poltergeist. Wer hat Angst vor Daniel Barenboim" schwere Vorwürfe gegen den Berliner Generalmusikdirektor. "Das kann nur der Anfang einer Diskussion sein", sagt Musikredakteur Rainer Pöllmann. dlfk ) - An dem Komponisten Franz Schubert sei die künstliche Intelligenz bislang gescheitert, sagt der "Welt"-Journalist Andreas Rosenfelder. Auch im Feuilleton der Zeitung sieht er wenig Chancen für Algorithmen, den Menschen abzulösen. dlfk ) - Vor 100 Jahren trat in Weimar die neu gewählte Nationalversammlung zusammen, um der jungen deutschen Republik eine Verfassung zu geben. Für den Rechtsphilosophen Horst Dreier war dies ein Neuanfang mit großem Potenzial - man dürfe nicht nur auf das Ende schauen.