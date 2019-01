.( hor ) - Der Autobauer lädt Journalisten zu einer Veranstaltung ein, verbietet ihnen dort aber mitzuschreiben, zu filmen oder zu fotografieren. Dem nicht genug, verpflichtet er sie, Artikel vor Veröffentlichung von der Presseabteilung absegnen zu lassen. vz ) - Künstliche Intelligenz könnte im Verlag und in der Buchbranche an verschiedenen Stellen eingesetzt werden. Noch ist man in der Entwicklung nötiger KIs nicht sonderlich weit, aber ein Boom wird Mitte dieses Jahrhunderts erwartet, weshalb sich Verlage, die wettbewerbsfähig bleiben wollen, frühestmöglich mit diesem Thema beschäftigen sollten. nb ) - Zwei Jugendliche fallen nach einer Rangelei auf die Gleise der Nürnberger S-Bahn, werden überrollt und sterben. Ein Zweijähriger stürzt in Spanien in einen Brunnen und wird nach fast zwei Wochen Suche gefunden - tot. Zeit für etwas Mitgefühl? Nicht auf Facebook. Eine sehr persönliche Wutrede von Online-Redakteur Christian Urban. dfkl ) - Die Messengerdienste von Facebook und Instagram sowie WhatsApp sollen zusammengelegt werden, so berichten es Medien. Sollte Facebook-Chef Mark Zuckerberg das tatsächlich planen, wäre es eine politisch kluge Aktion, meint der Journalist Martin Fehrensen. mee ) - Es schien eine Kopie ohne größeren Nutzen zu sein: Facebook Stories wurden beim Launch Anfang 2017 weitgehend belächelt. Wer brauchte nach dem erfolgreichen Start des von Snapchat kopierten Stories-Formats bei der konzerneigenen Tochter Instagram eine weitere Variante beim weltgrößten Social Network? Rund eineinhalb Jahre später ist klar: Mehr als 300 Millionen Mitglieder des Social Networks. Der penetrante Push dürfte sich 2019 auszahlen: Wie die Deutsche Bank berichtet, hat Facebook die Werbeumsätze mit Stories in den letzten zwölf Monaten mehr als verdoppelt. dlf ) - Der Medienpreis des Bundestages gehört zu den renommierten Auszeichnungen für Journalisten. In diesem Jahr hat er jedoch ein umstrittenes neues Jurymitglied: den Blogger Rainer Meyer alias "Don Alphonso". Politiker und Journalisten kritisieren das. sp ) - Sprachwissenschaftler haben für 2018 ein Wort und Schriftzeichen zum Anglizismus des Jahres erklärt: Das * oder Gendersternchen. Die Jury will damit Bemühungen um eine gendergerechte Sprache würdigen. Gespräch mit Thorsten Ahrend vomLiteraturhaus Leipzig über die Vorwürfe von Andreas Platthaus (FAZ) gegenüber Christoph Hein (6:36 min)Gespräch mit der Autorin Carolin Würfel