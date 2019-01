." ( dlfk ) - Anfang des Jahres kursierten im Netz privateste Daten von Politikern, Prominenten und Journalisten. Während die Ermittlungen über die genauen Hintergründe noch laufen, stellt sich für Journalisten eine zentrale Frage: Dürfen sie die Dokumente durchforsten, obwohl sie ihnen nicht gezielt zugespielt wurden? mee ) - "Das da ist fake news, aber da ist überhaupt nichts problematisch dran" - hört sich komisch an und kann auch gar nicht sein, oder? Stimmt, sagt Dr. Christian Wendelborn, Philosoph an der Universität Konstanz. Er plädierte im Rahmen der Fachtagung "FAKE" dafür, dass wir auf den Begriff der "Fake News" ganz verzichten. Warum das so ist, und was Wissenschaft und Praxis aus der Philosophie lernen können, lesen sie hier. mes ) - Im Doppelinterview sprechen die Wirtschaftsjournalisten Jens Bergmann (brand eins) und Jan-Henrik Petermann (dpa) über das neue Selbstverständnis ihres Berufszweigs und erklären, wie sie trotz oft fehlender Auskunftspflichten für Unternehmen an Interna kommen. Das Gespräch führte Messsage-Herausgeber Volker Lilienthal zum Auftakt einer Projektwerkstatt "Wirtschaftsjournalismus" an der Universität Hamburg. dlfk-audio ) - Gespräch mit Franzobel (9:59 min)"Ein Mann in den Fängen der Justiz, ein Mord - und der Opernball als Propagandaspektakel. Der neue Kriminalroman von Franzobel- "el" ( Kappentext taz ) - Der Chemiekonzern wollte der taz eine Titelseite zum Pestizid Glyphosat verbieten. Die taz klagte dagegen - jetzt zieht Bayer zurück. -Titelseiten der taz sind bekannt für ihren Humor. Am 24. Oktober 2018 zum Beispiel druckte die Zeitung eine Persiflage auf Pharmaanzeigen. Vor einem grellen rosa Hintergrund prangte die Schlagzeile "Das Krebs-Rundumpaket". Der Untertitel pries eine Recherche auf der Seite 3 an: "Der Bayer-Konzern vertreibt Glyphosat, ein Mittel, das wohl Krebs verursacht. Er verkauft aber auch eines, das Krebs heilen soll". sz ) Mit der Fusion der Whatsapp-, Instagram- und Messenger-Technik beendet der Facebook-Chef die Unabhängigkeit der Apps endgültig. Das macht den Weg frei für eine gigantische Datenbank über Milliarden Menschen. taz ) - Eine Studie der Rosa-Luxemburg-Stiftung zeigt, dass freie Mitarbeiter*innen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk in vielen Bereichen benachteiligt sind. dlfk ) - Kiezdeutsch, Goethe, Gebrauchsanweisung: Die deutsche Sprache kann sehr unterschiedlich klingen. Das Zentrum für digitale Lexikographie will ein digitales Informationssystem schaffen, das die deutsche Sprache in all ihren Spielarten erfasst - und hörbar macht.