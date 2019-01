." ( welt ) - Der Fall Relotius steht für einen zynischen Journalismus, der nur das Scheitern von Politik beschreibt und damit ungewollt Populisten befeuert. In den USA fragt man sich schon länger, ob nicht auch genau das Trump zum Erfolg verholfen hat.Von Joachim Bauer dlf ) - In Vietnam ist die Kontrolle des Internets massiv verschärft worden.Ein neues Gesetz verpflichtet die Betreiber von sozialen Medien von heute an zur Löschung jeglicher Inhalte, die nach Auffassung der kommunistischen Regierung den Interessen des Staates zuwiderlaufen. Unternehmen wie Google und Facebook müssen nach Aufforderung Daten von Nutzern preisgeben. turi2 ) - Die Telekom klagt auch gegen die Vergaberegeln der 5G-Frequenzen, meldet "Welt". Schon vor Weihnachten hatten Vodafone und Telefonica Klage gegen die Auktionsbedingungen der Bundesnetzagentur eingereicht. Die Telekom halte die 5G-Vorgaben für "unrealistisch". Pikant ist die Klage vor dem Hintergrund, dass der Konzern noch zu etwa einem Drittel in Staatsbesitz ist. Die Bundesnetzagentur ist dem Wirtschaftsministerium untergeordnet. sz ) - Netflix hat eine Folge einer Comedy-Show in Saudi-Arabien gestrichen, nachdem das Königreich den Streamingdienst dazu aufgefordert hat. - In der Sendung macht sich der US-Komiker Minhaj über die Verstrickung des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi lustig. dlfk ) - Auf Lobbyismus - aber nicht für Wirtschaftsinteressen, sondern für Bürgerinteressen - setzt der Rechtsanwalt Jan Christian Sahl. Mit seinem Verein "Welobby" schmiedet er Allianzen, um die Politik zu Veränderungen zu bewegen. dlfk ) - Lässt sich der Reifegrad einer Gesellschaft auch an der Brillanz ihrer Satire ablesen? Wenn dem so ist, müssen wir schlechte Zeiten für die Bundesrepublik konstatieren, meint der Philosoph und Publizist Christian Schüle. Gespräch mit Sonja Hartl dlfk-audio ) - Von Fitzel Tomas (4:48 min)Aus dem Archiv von literaturkritik.de