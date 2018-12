." ( turi2 ) - Medien wandeln sich und mit ihnen das Miteinander in den Häusern. turi2.tv zeigt zum Jahreswechsel die spannendsten Gedanken aus den Interviews: So erzählt Gruner + Jahr-Chefin Julia Jäkel vom Ende der Burnout-Kultur, Handelsblatt-Chef Frank Dopheide von der Umstellung von Mann- auf Raumdeckung und Funke-Verlegerin Julia Becker schmunzelt über Männer in Führungspositionen. hei ) - Malware hat offenbar ein Verlagshaus samt Druckerei lahmgelegt, mehrere Zeitungen an der US-Westküste konnten erst verspätet ausgeliefert werden. fr ) - Accenture-Cheftechnologe Paul Daugherty spricht im Interview mit der FR über die Chancen künstlicher Intelligenz und das, was Menschen besser als Maschinen können. hei ) - Noch ist Telegram in Russland über Proxys erreichbar, berichtet Leonid Evdokimov. Der Staat jage jedoch die Verbindungsrechner mit Live-Eingriffen ins Netz. dlfk ) - Vier Tage lang trafen sich alle, die in der Hacker-Szene einen Namen haben, beim Chaos Communication Congress (CCC). 16.000 Besucher waren da, der CCC ist inzwischen eins der größten Hackertreffen der Welt. Die 35. Ausgabe fand in Leipzig statt. bb ) - Was ist Ihr Top-Thema 2018? Welche guten Vorsätze braucht die Branche für das nächste Jahr? Das haben wir bei unserer traditionellen Umfrage zum Jahreswechsel Persönlichkeiten der Branche gefragt, die neue Aufgaben übernehmen werden oder bei denen sich 2018 viel verändert hat. Heute: Heidrun Schmidt-Scheerer, Geschäftsführerin bei Prolit. hdbl ) - Über die künftige Höhe des Rundfunkbeitrages herrscht Uneinigkeit. Die ARD kann sich auch eine Verfassungsklage in Karlsruhe vorstellen. dlfk ) - Ein naiver Held erlebt im Dreißigjährigen Krieg ein spannendes Abenteuer nach dem anderen. Grimmelshausens Schelmenroman avancierte 1668 zum ersten deutschen "Volksbuch". Doch die ersten Lebensjahre des Autors liegen im Dunkeln. t-o ) - Hier, wann & wo der Klassiker läuft.10.30 Uhr RBB15.35 Uhr NDR15.40 Uhr ARD17.05 Uhr NDR18.00 Uhr WDR18.06 Uhr RBB18.45 Uhr BR19.00 Uhr MDR19.10 Uhr HR19.25 Uhr SWR19.40 Uhr NDR23.35 Uhr NDR00.05 Uhr BR01.00 Uhr ARD