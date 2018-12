." ( bb ) - Die Verlage in 28 erfassten europäischen Ländern haben laut Federation of European Publishers 2017 rund 22,2 Milliarden Euro Umsatz erzielt − minimal weiniger als 2016 (22,3 Mrd. Euro). Die Zahl der Neuerscheinungen legte dagegen um 3,4 Prozent zu. np ) - Einfaches Abfotografieren gemeinfreier Werke erzeugt Bilder, die 50 Jahre urheberrechtlich geschützt sind. Die Folgen dieser Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshofs im Prozess zwischen Wikimedia und den Reiss-Engelhorn-Museen sind weniger frei nutzbare Werke im Netz und neue Abmahngefahren. spex ) - Als vor einigen Wochen das Ende der gedruckten "Spex" (Magazin für Popkultur) bekanntgegeben wurde, herrschte vielerorts Trauer. Nun gibt es Neuigkeiten: "Spex" wird mit dem 01. Februar 2019 online weitergeführt. Dennis Pohl zu den Gründen: "Weil dieser spezielle Masochismus, den es wohl schon immer für engagierten Pop-Journalismus brauchte, zu tief in uns verwurzelt ist. Vor allem aber, weil wir an SPEX glauben. Also daran, dass es weiterhin eine Stimme braucht, die abseitigen, marginalisierten, diskriminierten und aufrührerischen Positionen in Pop und Gesellschaft zu Gehör verhilft." fj ) - Interview mit "Finanztip"-Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen - Jeder kann und soll von ihrer Arbeit profitieren. Verbraucherjournalisten liefern Informationen, die uns zu besseren Entscheidungen befähigen sollen. Hermann-Josef Tenhagen als Vertreter dieses Genres erzählt, welches Lebensmotto ihn antreibt, wo er seine Verantwortung sieht und warum das Ressort attraktiver ist, als viele denken. dlfk ) - Gefragt ist eine selbstkritische Prüfung - Claas Relotius konnte beim "Spiegel" schreiben, was er wollte. Was treibt einen Reporter zu solchem Betrug? Für Ralf Fücks vom Zentrum Liberale Moderne liegt der Fehler im System: Denn nur wer exzellent ist, wird prämiert. dlfk ) - Frank Goosen ist ein Kind des Ruhrgebiets. Seine Bücher thematisieren das Leben "im Pott". Er sagt: Für die Menschen ist der Bergbau identitätstiftend. Wenn morgen für die Kumpel die letzte Klappe fällt, müsse das Erbe weiter gepflegt werden. dlf ) - Der Zeichner und Lyriker F.W. Bernstein ist tot. - Wie das Caricatura-Museum in Frankfurt am Main mitteilte, starb er im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit. Bernstein, der eigentlich Fritz Weigle hieß, war vor allem für seine Arbeit für die Satire-Magazine "Pardon" und "Titanic" bekannt. von 1984 bis 1999 war er Professor für Karikatur und Bildgeschichte an der Hochschule der Künste Berlin. dlfk ) - Der verstorbene Künstler Ferdinand Kriwet war ein Pionier der Medienkunst. Er wurde in den 1960er Jahren mit transmedialen Arbeiten bekannt. Ohne ihn seien heutige Hörspiele nicht denkbar, sagt Hörspielkritiker Jochen Meißner. dlfk ) - Max Brod kennen die meisten nur als Freund und Nachlassverwalter Franz Kafkas. Dabei war Brod selbst Schriftsteller. Doch sein eigenes umfangreiches - und anfangs hochgelobtes - literarisches Werk ist mehr und mehr in den Hintergrund geraten.