Deutscher Eintopf





fk ) - Seit 2002 untersuchen Leipziger Wissenschaftler die Verbreitung rechtsextremer Einstellungen und die Zufriedenheit mit demokratischen Institutionen in Deutschland. Nun ist die neunte Studie erschienen. Anhand ihrer Ergebnisse denkt Peter Kern über autoritäre Tendenzen in der Mitte der Gesellschaft nach.

" ( t-o ) - Ein Bericht der "New York Times" bringt Facebook erneut in Bedrängnis. Interne Unterlagen zeigen, dass der Konzern jahrelang exklusive Daten-Deals mit anderen Tech-Giganten unterhielt. Einige Partner konnten sogar private Chatnachrichten auslesen oder manipulieren. dlfk ) - Mit einer neuen Verordnung führt die Regierung ein Veto ein, wenn Konzerne aus dem EU-Ausland in deutsche Medienhäuser investieren wollen. Die Unabhängigkeit der Medien sei aber durch nationale Monopolisten genauso gefährdet, warnt der Medienökonom Bjørn von Rimscha im Dlf. sz ) - Die "Washington Post"hat ein neues Format zum Faktencheck. Wer eine Lüge mehr als 20 Mal verbreitet, wird mit dem "bodenlosen Pinocchio" ausgezeichnet. Bisher gibt es nur einen, wegen dem sich das lohnt. Bleibt die Frage: Lohnen sich solche Formate?