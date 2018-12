Allen LeserInnen wünscht der Medienticker besinnliche Festtage!

" ( zeit ) - Der Fall Claas Relotius zeigt die offene Flanke des Edelfederjournalismus: Die Medienbranche muss sich der Macht der narrativen Verführung bewusst werden. Ein Gastbeitrag von Bernhard Pörksen faz ) - Der "Spiegel" hätte seinen Geschichtenfälscher früher entlarven können: Claas Relotius' Vorgesetzte gingen hausinternen Einwänden offenbar nicht nach. sz ) - Der-Reporter Claas Relotius soll Spendengelder gesammelt haben, die auf seinem Privatkonto landeten. Das Magazin will deshalb Strafanzeige erstatten. In dieser Woche war bekannt geworden, dass Relotius zahlreiche Geschichten und Interviews gefälscht hat. faz-€ ) - Er spielte Schicksal mm-€ ) Jeff Bezos hat seine Firma in eine Expansionsmaschine verwandelt, die eine Branche nach der anderen kapert. Nach dem Handel sind jetzt Logistik, Gesundheit und Finanzen dran. Das Muster ist immer das gleiche. zeit ) - Deutsche Amazon-Bestellungen landen oft auf polnischen Fließbändern und werden von dort wieder zurückgeschickt. Der Grund: In Polen verdienen die Packer wenige bb ) - In der Woche vor dem vierten Advent habe das bisher eher ruhige Weihnachtsgeschäft deutlich angezogen, stellt der Einzelhandelsverband HDE in seiner Trendumfrage fest. Dabei sei das Geschäft in den Metropolen besser gelaufen als in kleineren Städten. Als Geschenk am begehrtesten sind Umfragen zufolge Gutscheine gefolgt von Kosmetik, Büchern, Schmuck und Uhren. zeit ) - Dem Berliner Lyriker F. W. Bernstein gelang es immer wieder, Sinn aus Nonsens zu erschaffen. Mit ihm ist ein Meister der Hochkomik gestorben. Ein Nachruf Von Gregor Dotzauer