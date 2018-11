Medien-Watchblog

(mdr) - Die Kolumne wird von Montag bis Freitag am späten Vormittag vom MDR publiziert ...



Medienauslese

Spätfolgen, Hochhaus, journalismus

(6vor9) - Von Lorenz Meyer

1. Facebook (deutschlandfunk)

2. Schweizer Medien (medienwoche)

3. Springer-Hochhaus (rbb)

4. Belästigungen (buzzfeed)

5. Verbraucherjournalismus (netzwerkrecherche)

6. 1 Thema, 2 Farben (twitter)



Presseschauen im Hörfunk

Vom vom 28. November 2018, 07:05 Uhr

(dlf) - Ein Thema sind die Berichte über die angeblich erste Geburt genmanipulierter Kinder in China. In erster Linie beschäftigt die Kommentatoren aber der sich zuspitzende Konflikt zwischen der Ukraine und Russland.

Die internationale Presseschau

(dlf) - ab 13.00 Uhr

Weitere Kulturnachrichten

(dra) für den 28.11.2017



+ Theater-Nachtkritiken

Tod am Traualtar

"Gegen die Freiheit (Contra la llibertat)" in Wien

(nt) Im Rahmen eines europaweiten Dramenaustauschs inszeniert Hans

Escher von den Wiener Wortstaetten Esteve Soler am Werk X in Wien

Bekennt euch!

(nt) Kolumne: Als ob! - Michael Wolf wünscht sich mehr Glauben an die Kunst

Nachtkritik.de-Charts

(nt) Die beinahe wissenschaftliche Antwort auf die Frage: Was müsste ich

eigentlich mal angucken?



10. Europäische Literaturtage in der Wachau

"Manche Filmfiguren sind besser geworden als meine Romanfiguren"

(bb) - An mehreren Veranstaltungsorten in Krems und Spitz fanden vom 22. bis 25. November unter dem Motto "Literatur & Film" die zehnten Europäischen Literaturtage statt. Im Mittelpunkt stand der interdisziplinäre Austausch zwischen Kulturschaffenden zum Thema Literaturverfilmungen.



Meinungsvielfalt

Warum Demokratie rechte Bücher in Bibliotheken aushalten muss

(wk) - In einer Demokratie muss man es aushalten können, wenn in Stadtbibliotheken Bücher rechter Verlage in den Regalen stehen, findet unsere Autorin Iris Hetscher.



Kohl-BuchNeues

Verfahren gegen einstigen Ghostwriter

(dlf) - Die Witwe von Alt-Bundeskanzler Kohl, Maike Kohl-Richter, hat ein neues Gerichtsverfahren gegen das Buch "Vermächtnis: Die Kohl-Protokolle" angestrengt



Ein Übersetzer erklärt

Wie Darwin wirklich schrieb - und was wir lesen

(welt) - Auch bei Büchern gilt: The survival of the fittest. Klassiker müssen immer neu angepasst werden. Wie es war, als vierter Mensch überhaupt das Hauptwerk von Charles Darwin ins Deutsche zu übersetzen.



Bücher beim Discounter

Aldi verkauft erstmals in den Filialen auch Bestseller

(wz) - Ab dem 29. November bietet der Discounter 18 aktuelle Titel namhafter Autoren an. Eine neue Konkurrenz für die Buchhändler - und eine Chance für den Buchhandel?



Nachruf

Gerhard Jäger ist tot

(bb) - Der österreichische Journalist und Schriftsteller Gerhard Jäger ist am 20. November im Alter von 52 Jahren gestorben, wie der Picus Verlag mitteilte.



Martin Pollack ausgezeichnet

Österreichischer Staatspreis für Kulturpublizistik

(bb) - Martin Pollack wurde am 22. November mit dem Österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik 2018 geehrt. Der Preis wird alle zwei Jahre von der Kunstsektion des Bundeskanzleramts vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert.



Die Widerlegung des Raketenzeitalters -

Beim Reimen aus dem Vollen schöpfen

(fk) - Der Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Hans Magnus Enzensberger erstreckt sich über zehn Jahre und 130 Korrespondenzstücke. Nun ist der Briefwechsel erstmals erschienen, und Jamal Tuschick hat ihn gelesen.



Bild hat genau jene

Unterstützung in Anspruch genommen,

(mee) - die sie jetzt an den Pranger stellt: WMP-Chef Inacker kritisiert "Blut-Scheich"-Enthüllung der BamS



Schmerzhafte Aufarbeitung der Vergangenheit

Géraldine Schwarz "Die Gedächtnislosen"

(dlfk) - Der Großvater von Géraldine Schwarz profitierte von der Arisierung, verdrängte nach 1945 seine Schuld und ihr Vater lehnte sich dagegen auf. In "Die Gedächtnislosen" arbeitet sie ihre Familiengeschichte auf. Ein aufrüttelndes Werk über Mitläufertum.



"Jörg Schröder erzählt Ernst Herhaus "Siegfried"

März-Verlag, 68er-Literatur & jede Menge Sex

(dlf) - Der März-Verleger Jörg Schröder - im Oktober 80 Jahre alt geworden - gilt als Ikone der 68er-Literatur und der deutschen Verlagslandschaft. Nun wagt die Wiederauflage seines Romans "Siegfried" den Test, ob ein Werk über den westdeutschen Literaturbetrieb der 50er- bis 70er-Jahre tatsächlich mehr liefert als verdämmerte Sex- und Klatschgeschichten.



+++ Bücher im Fernsehen

Buchzeit, 7.10.18

"Mein Ein und Alles" von Gabriel Tallents

(3sat+video) - Ein 14-jähriges Mädchen wächst alleine mit seinem besitzergreifenden Vater in einer dschungelartigen Landschaft im Norden Kaliforniens auf. Fern ab von der Zivilisation, wild, immer eine Waffe zur Hand. Eine Heldin, die fasziniert und schockiert zugleich. Gabriel Tallents Roman stand nach seinem Erscheinen wochenlang auf der Bestsellerliste der New York Times.



"Verwirrnis" von Christoph Hein

(3sat+video) - Zuerst sind sie Schulfreunde, dann verlieben sie sich ineinander. Wie lebt sich homosexuelle Liebe in den 50er Jahren in Thüringen, in einem bildungsbürgerlichen, sehr katholischen Umfeld? Wie leben mit dem Gefühl von Scham und Sünde. Christoph Heins Roman zeichnet das Psychogramm einer verbotenen Liebe vor dem Hintergrund deutsch-deutscher Zeitgeschichte. - mehr in der Bücherschau



"Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" von Ottessa Moshfegh

(3sat+video) - Eine 26-jährige arbeitet in einer New Yorker Galerie, ist wohlhabend, ausgesprochen hübsch und führt ein Hochglanzleben. Und genau dem kehrt sie plötzlich den Rücken. Mit Hilfe einer Psychiaterin und Unmengen von Medikamenten begibt sie sich in den Winterschlaf. "Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" heißt der neue Roman vom Shooting Star am amerikanischen Literaturhimmel Ottessa Moshfegh.



Druckfrisch, 25.11.18

(ard) - 29 Min. | Verfügbar bis 25.11.2023

László Krasznahorkai zeichnet anhand eines abgestürzten Barons ein morbides Bild seiner Heimat Ungarn. Und: Warum Übersetzer den Autoren in der Sprachkunst oft in nichts nachstehen

Druckfrisch Sachbuch

(ard) - Denis Scheck kommentiert die Top Ten Sachbuch - Was Kollegah, Thilo Sarrazin und Dirk Müller gemeinsam haben? Ihre Bücher stehen diesen Monat in der Bestsellerliste Sachbuch und werden von Denis Scheck kommentiert



SWR-Lesenswert Quartett, 26.09.2018

Lesenswert Quartett

Vier Literaturkritiker diskutieren über vier Bücher

Moderation: Denis Scheck

(swr) - Ijoma Mangold, Insa Wilke und Anne-Dore Krohn diskutieren über Bücher von Nora Krug, Nino Haratischwili, Michael Kleeberg und Michael Ondaatje.



TV Kritik

zdf-Das Literarische Quartett, 12.10.2018

Kannste nix falsch machen

(lc) - Die besprochenen Bücher:

Karen Duve: "Fräulein Nettes kurzer Sommer"

Richard "Powers: Die Wurzeln des Lebens"

Stephan Thome: "Gott der Barbaren"

David Foster Wallace: "Der Spaß an der Sache: Alle Essays"

Inger-Maria Mahlke: "Archipel"



TV-Literatursendungen

buchzeit (3sat)

buecherjournal (ndr) -

das-literarische-quartett (zdf)

druckfrisch (daserste)

erLesehn (orf) - Jeden zweiten Dienstag 20.15 Uhr (Wh Mi-Na, Do- & Freitag Mi)

frau-tv (wdr)

froehlich-lesen (mdr)

lesenswert (swr)

literaturclub (srf) - Dienstags (neunmal jährlich)





+++ Besten+Bestseller-Listen

Buchcharts

Die aktuellen Bestsellerlisten

21. November 2018

Ein Triple für Michelle Obama

(bb) - Knapp 200.000 verkaufte Exemplare in weniger als einer Woche: "Becoming" von Michelle Obama entwickelt sich in kürzester Zeit zum Superseller - und zieht Penguin Random House mit. Was sich in den Top 25 sonst noch so tut: boersenblatt.net gibt den Überblick.



In nur einem Satz erklärt

Die 20 wichtigsten Bücher

(welt) - Tausende neue Romane. Aber wer soll das bitte alles lesen? Wir hätten da ein paar Empfehlungen für den Bücherherbst - in jeweils nur einem Satz erklärt.



Krimibestenliste

Die zehn besten Krimis im November

(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur und F.A.S. präsentieren die besten Krimis des Monats: Darunter vier Neueinsteiger wie "Der Zorn der Einsiedlerin" von Fred Vargas aus Frankreich und Louise Pennys "Hinter den drei Kiefern" aus Kanada.



Krimi der Woche

Killer-Teenager unterwegs im US-Hinterland

(tages) - "Dodgers", der Erstling des US-Autors Bill Beverly, ist eine berührende Coming-of-Age-Geschichte im Gewand eines spannenden Noir-Thrillers.







Sachbuchbestenliste

Die 10 besten Sachbücher im November























(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur, ZDF und "Die Zeit" präsentieren die stärksten Sachbücher des Monats. Gekürt werden die Titel von einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern.



SWR-Bestenliste November

zum Download



hr2-Hörbuchbestenliste

Die besten Hörbücher im Oktober

(hr2) - Im Oktober begeisterte die Jury eine Sammlung englischsprachiger Lyrik in O-Ton und deutscher Übersetzung. Bei den Kinder- und Jugendhörbüchern geht es um einen nur scheinbar lässigen Teenager - und um eine höfliche Ameise.



ORF-Bestenliste

(ORF) - Die zehn besten Literaturtitel im Oktober, auf Platz eins Bruder und Schwester Lenobel von Michael Köhlmeier: Märchen begegnet literarischem Großprojekt.



Shortlist

Österreichischen Buchpreis 2010

(bb) - Die Jury hat die fünf Titel für die Shortlist zum Österreichischen Buchpreis 2018 ausgewählt. Am 5. November wird auf der Preisverleihung im Rahmen der BUCH WIEN der Preisträger, die Preisträgerin bekannt gegeben.