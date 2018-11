Medien-Watchblog

Karate-Vorwurf, Verwässerter Schutz, Strategien der Kandidaten

Vom vom 9. November 2018, 07:05 Uhr

(dlf) - Kommentiert werden die Spitzenkandidatur des CSU-Politikers Weber für die Europawahl im kommenden Jahr und die weiteren Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge und Benziner. Im Mittelpunkt steht aber zunächst die Rentenreform.

Die Gewinner von Frankreichs wichtigsten Literaturpreisen

(brp) - In Frankreich wurden in den vergangenen Tagen die Preisträger der wichtigsten Literaturpreise bekannt gegeben. Eine Auswahl:

+ Prix Goncourt: Die bedeutendste und prestigeträchtigste Auszeichnung sichert sich in diesem Jahr Nicolas Mathieu. Der 1978 geborene Autor reüssierte mit "Leurs enfants après eux", seinem zweiten Roman (nach "Aux animaux la guerre", 2014). Das Buch stellt das Leben in einer ländlichen Region Frankreichs in den 1990er-Jahren vor. Damit gelingt Mathieus Verlag Actes Sud der zweite Goncourt-Sieg in Folge. - Nicolas Mathieu gewinnt den Prix Goncourt

(dlfk) - Als stünde er im Scheinwerferlicht eines Autos. So hat sich der Autor Nicolas Mathieu bei der Verleihung des Prix Goncourt gefühlt. Die vergangenen 18 Monate hatte er einsam in seinem Zimmer über Kleinstadt-Cowboys und Halbstarke in der Provinz geschrieben.

+ Prix Renaudot: Der zweitwichtigste Preis des Landes geht 2018 an Valérie Manteau. Völlig unerwartet fiel die Wahl der Jury letztlich auf die Journalistin, die mit ihrem Buch "Le Sillon" (Le Tripode) noch nicht einmal auf der Shortlist gestanden hatte. Manteau erzählt darin eine Liebesgeschichte in der Türkei - deren politische Lage ebenfalls Thema des Romans ist.

+ Prix Femina: Philippe Lançon wird für sein im Frühjahr bei Gallimard erschienenes Buch "Le Lambeau" mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. Darin thematisiert er seine Rückkehr ins Leben nach den Anschlägen auf die Redaktion von "Charlie Hebdo", die er überlebte. Die deutsche Übersetzung von Nicola Denis erscheint als "Der Fetzen" im März 2019 bei Klett-Cotta.

+ Prix Médicis: Mit dem Grasset-Titel "Idiotie" setzte sich Pierre Guyotat gegen die schriftstellerische Konkurrenz durch.

+ Prix Décembre: Der mit 20.000 Euro dotierte Preis geht an Michaël Ferrier, der in "François, portrait d'un absent" (Gallimard) den Verlust seines Freundes François verarbeitet hat, der gemeinsam mit seiner Tochter ertrunken ist.



Jochen Jung über die mangelnde Zeit für Bücher

(bb) - Woran liegt es, dass die Freude am Buch in den letzten Jahren messbar nachgelassen hat? Jedenfalls auch daran, dass Zeit und Neugier und Entgegenkommen heute weniger verfügbar sind - meint Jochen Jung.



Kosten für Büchertransporte steigen

(bb) - Anfang 2019 steht die nächste Mauterhöhung an - auch die Transportkosten in der Buchbranche werden dadurch weiter steigen: Nahezu alle Logistikanbieter wollen ihre Gebühren nach oben anpassen.



Frauen & Männer bleiben ewige Fremde

(sz) - Elena Ferrantes 1992 erschienener Debütroman "Eine lästige Liebe" liegt in einer fantastischen neuen Übersetzung vor. - Die Protagonistin Delia versucht darin den Tod ihrer Mutter aufzuklären und gerät tief hinab in ihre trügerischen Kindheitserinnerungen. Von Kathleen Hildebrand



Uwe Johnson & Gesines Geist

(faz) - Uwe Johnsons Roman "Jahrestage" wurde 48 Jahre nach Erscheinen ins Englische übersetzt, und das Goethe-Institut macht großen Bahnhof in New York. Eine Figur wie Gesine Cresspahl kommt dort gerade zur rechten Zeit.

Von Verena Lueken , New York



Gebt diesem Wolkenschaufler doch den Nobelpreis

(welt) - Die beste Krimiserie gibt's nur als Buch: Die Französin Fred Vargas schickt ihren Kommissar Adamsberg wieder los. Diesmal geht's um Spinnen, missbrauchte Kinder, gequälte Frauen und eine ganz besondere Suppe.



Skeptizismus der Wissenschafterin mit der Emphase der Dichterin

(nzz) - Auf ein ganzes Jahrhundert blickt die in Zürich lebende italienische Schriftstellerin Silvana Lattmann zurück. In ihrem Leben haben sich die Extreme berührt, ihr Werk handelt davon in poetisch genauer Sinnlichkeit.



A. L. Kennedys Figuren - und tun's am Ende doch

(nzz) - In ihrem neuen Roman bürstet die Schottin A. L. Kennedy einmal mehr die Liebe zünftig gegen den Strich. Nicht nur äussere Umstände, sondern auch ziemlich brüchige Seelen und Herzen machen ihrem Paar zu schaffen. Das kann anstrengend sein, beschert aber auch himmlische Momente.

Ein Lächeln im Moloch der Anonymität

(dlf) - In ihrem neuen Buch erzählt A. L. Kennedy davon, wie einsam Menschen in einer Großstadt wie London sein können. Zwei von ihnen begegnen sich in ihrer Geschichte. Anonym als Brieffreunde. Bis einer dem anderen auflauert.



Ein Besuch bei der "Slamily"

(nzz) - In diversen Zürcher Kulturlokalen werden zurzeit die 22. deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften ausgetragen. Bei den Wettkämpfen sind virtuose Dichter zu erleben - und auch einige Moralapostel zu hören.



Guillaume Apollinaire als wären es Bücher

(nzz) - Das Flanieren hatte der Dichter Guillaume Apollinaire in Paris zur Kunstform gemacht. Seine ersten Erfahrungen als Flaneur machte er aber an der Hand seiner Mutter in seiner Geburtsstadt Rom. Eine Spurensuche hundert Jahre nach seinem Tod.



Karen Duve über Droste

(faz) - In die Schulbücher eingehen, das hätte sie nicht gewollt

Karen Duves Romanporträt "Fräulein Nettes kurzer Sommer" begleitet Annette von Droste-Hülshoff durch entscheidende Lebensjahre.



Die Medienstrategien der Kandidaten

(ndr) - Der Journalistenansturm auf das Konrad-Adenauer-Haus ist am Montagmittag groß, als Kanzlerin Angela Merkel zum Ende der CDU-Klausurtagung vor die Presse tritt. Denn nach 18 Jahren unter ihrer Führung tut sich etwas an der Parteispitze: Sie wolle beim Parteitag im Dezember nicht noch einmal kandidieren, hatte sie eine Woche zuvor überraschend verkündet. Und das Kandidatenrennen um ihre Nachfolge läuft seitdem auf Hochtouren.



Große Freiheit

(sz) - Die Gefangenenzeitung "Lichtblick" berichtet seit 50 Jahren aus der größten deutschen Haftanstalt - unzensiert und unbequem. Die Kritik der fünfköpfigen Redaktion gilt regelmäßig dem Justizsenator, der das Blatt trotzdem eine "Zierde" nennt.





Buchzeit, 7.10.18

"Mein Ein und Alles" von Gabriel Tallents

(3sat+video) - Ein 14-jähriges Mädchen wächst alleine mit seinem besitzergreifenden Vater in einer dschungelartigen Landschaft im Norden Kaliforniens auf. Fern ab von der Zivilisation, wild, immer eine Waffe zur Hand. Eine Heldin, die fasziniert und schockiert zugleich. Gabriel Tallents Roman stand nach seinem Erscheinen wochenlang auf der Bestsellerliste der New York Times.



"Verwirrnis" von Christoph Hein

(3sat+video) - Zuerst sind sie Schulfreunde, dann verlieben sie sich ineinander. Wie lebt sich homosexuelle Liebe in den 50er Jahren in Thüringen, in einem bildungsbürgerlichen, sehr katholischen Umfeld? Wie leben mit dem Gefühl von Scham und Sünde. Christoph Heins Roman zeichnet das Psychogramm einer verbotenen Liebe vor dem Hintergrund deutsch-deutscher Zeitgeschichte. - mehr in der Bücherschau



"Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" von Ottessa Moshfegh

(3sat+video) - Eine 26-jährige arbeitet in einer New Yorker Galerie, ist wohlhabend, ausgesprochen hübsch und führt ein Hochglanzleben. Und genau dem kehrt sie plötzlich den Rücken. Mit Hilfe einer Psychiaterin und Unmengen von Medikamenten begibt sie sich in den Winterschlaf. "Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" heißt der neue Roman vom Shooting Star am amerikanischen Literaturhimmel Ottessa Moshfegh.



Druckfrisch, 7.10.18

"Kriegslicht" von Michael Ondaatje

(3sat+video) - Ein Mann recherchiert in eigener Sache. Warum haben seine Eltern ihn und seine Schwester im London der 50er Jahre einfach so bei Fremden zurückgelassen. Warum haben sie gelogen? Wer waren all die merkwürdigen Menschen, die sich plötzlich um sie kümmerten? Michael Ondaatje, der Autor des englischen Patienten, entwirft in "Kriegslicht" eine Spionage- und Familiengeschichte vor dem Hintergrund des kalten Krieges.



Denis Scheck interviewt Michael Ondaatje

(ard) - Michael Ondaatjes neuer Roman ist eine Geschichte über das Leben der Menschen in schwierigen Zeiten, über Vertrauen, verborgene Liebe, Rätsel und Gewalt. Denis Scheck hat den Autor getroffen - mehr in der Bücherschau

Dörte Hansen "Mittagsstunde"

(ard) - Es ist ihr zweiter Roman nach dem Überraschungserfolg "Altes Land". Ohne Kitsch, ohne Klischees und auch ohne Pathos, dafür sehr genau beobachtet, kenntnisreich und liebevoll beschreibt Dörte Hansen eine Welt im Vergehen. - mehr hier







Denis Scheck empfiehlt Nora Krug: "Heimat"

(ard) - "Heimat" ist gleichermaßen Selbstvergewisserung und Ortsbestimmung wie moralischer Kompass. Kein Comic und keine Graphic Novel, auch kein Scrapbook oder Bildband, sondern ein kluges, visuell herrlich opulentes Bilderbuch für Erwachsene. - mehr hier



Druckfrisch Sachbuch

(ard) - Denis Scheck kommentiert die Top Ten Sachbuch - Was Kollegah, Thilo Sarrazin und Dirk Müller gemeinsam haben? Ihre Bücher stehen diesen Monat in der Bestsellerliste Sachbuch und werden von Denis Scheck kommentiert



SWR-Lesenswert Quartett, 26.09.2018

Lesenswert Quartett

Vier Literaturkritiker diskutieren über vier Bücher

Moderation: Denis Scheck

(swr) - Ijoma Mangold, Insa Wilke und Anne-Dore Krohn diskutieren über Bücher von Nora Krug, Nino Haratischwili, Michael Kleeberg und Michael Ondaatje.



zdf-Das Literarische Quartett, 12.10.2018

Kannste nix falsch machen

(lc) - Die besprochenen Bücher:

Karen Duve: "Fräulein Nettes kurzer Sommer"

Richard "Powers: Die Wurzeln des Lebens"

Stephan Thome: "Gott der Barbaren"

David Foster Wallace: "Der Spaß an der Sache: Alle Essays"

Inger-Maria Mahlke: "Archipel"



The Man Booker Prize 2018

fürAnna Burns "Milkman"

"Who is That?"

Vor Verleihung des Man-Booker-Preises 2018

(dlfk- audio) - - Von Thomas Spickhofen (2:47 min)



In nur einem Satz erklärt

Die 20 wichtigsten Bücher

(welt) - Tausende neue Romane. Aber wer soll das bitte alles lesen? Wir hätten da ein paar Empfehlungen für den Bücherherbst - in jeweils nur einem Satz erklärt.



Die aktuellen Bestsellerlisten, 31. Oktober 2018

Sebastian Fitzek zieht vorbei

(bb) - Sebastian Fitzek landet in der Belletristik seinen nächsten Nummer-eins-Hit, Volker Kutscher schafft den Sprung auf Platz 6 - und im Sachbuch zieht Florian Illies neue Kreise: Illies, demnächst Rowohlt-Verleger, steigt mit der Fortsetzung seines "1913"-Bestsellers auf Platz 9 ein.



Die zehn besten Krimis im November

(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur und F.A.S. präsentieren die besten Krimis des Monats: Darunter vier Neueinsteiger wie "Der Zorn der Einsiedlerin" von Fred Vargas aus Frankreich und Louise Pennys "Hinter den drei Kiefern" aus Kanada.



Killer-Teenager unterwegs im US-Hinterland

(tages) - "Dodgers", der Erstling des US-Autors Bill Beverly, ist eine berührende Coming-of-Age-Geschichte im Gewand eines spannenden Noir-Thrillers.







Die 10 besten Sachbücher im November























(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur, ZDF und "Die Zeit" präsentieren die stärksten Sachbücher des Monats. Gekürt werden die Titel von einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern.



zum Download



Die besten Hörbücher im Oktober

(hr2) - Im Oktober begeisterte die Jury eine Sammlung englischsprachiger Lyrik in O-Ton und deutscher Übersetzung. Bei den Kinder- und Jugendhörbüchern geht es um einen nur scheinbar lässigen Teenager - und um eine höfliche Ameise.



(ORF) - Die zehn besten Literaturtitel im Oktober, auf Platz eins Bruder und Schwester Lenobel von Michael Köhlmeier: Märchen begegnet literarischem Großprojekt.



Österreichischen Buchpreis 2010

(bb) - Die Jury hat die fünf Titel für die Shortlist zum Österreichischen Buchpreis 2018 ausgewählt. Am 5. November wird auf der Preisverleihung im Rahmen der BUCH WIEN der Preisträger, die Preisträgerin bekannt gegeben.