Presseschauen im Hörfunk

Vom vom 16. Oktober 2018, 07:05 Uhr

(dlf) - Fast alle Zeitungen kommentieren den Ausgang der Landtagswahl in Bayern - denn, so die Interpretation - dessen Bedeutung reicht weit über die Landesebene hinaus.

Die internationale Presseschau

(dlf) - ab 13;00 Uhr

Weitere Kulturnachrichten

(dra) für den 16.10.2017



Ende 2018

Aus für Spex

(sp) Fast 40 Jahre hat das Spex-Magazin in seinen Geschichten Pop mit gesellschaftlichen Entwicklungen verwoben, schrägen, unterdrückten und versponnenen Ideen Raum gegeben. Ende des Jahres ist damit Schluss.

"Sie hat die Welt durch das Brennglas der Popkultur betrachtet"

(dlfk) - Die wichtigste Zeitschrift für Popkultur in Deutschland, die Spex, wird eingestellt. Nach 38 Jahren und 384 Ausgaben ist Schluss. Für den ehemaligen "Spex"-Chefredakteur Max Dax ist es trotzdem überraschend, denn die Zeitschrift wurde schon oft totgesagt.

Das Internet, es scheint an allem Schuld zu sein

(sz) - Nach Groove wird nun auch Spex eingestellt, der Printmarkt verliert auf einen Schlag zwei der wichtigsten deutschen Musikmagazine. Grund dafür sind ein "immer schwierigeres Umfeld am Kiosk" und "massive Einbrüche in der Anzeigenvermarktung", wie der Verlag mitteilt.



Auszeichnung

"Das sind Grauzonen"

Bettina Wilpert, aspekte-Literaturpreisträgerin 2018, im Interview

(zdf) - Wilpert gibt mit ihrem Roman "Nichts, was uns passiert" einem drängenden und polarisierenden Thema unserer Zeit eine literarische Stimme: sexualisierte Gewalt. - mehr in der Bücherschau

Eine vermeintliche Vergewaltigung

(dlf) - Die Autorin Bettina Wilpert schreibt in ihrem Debütroman über das studentisch-universitäre Milieu: Anna beschuldigt Jonas der Vergewaltigung. Nicht nur die juristischen Konsequenzen, sondern auch die sozialen thematisiert sie - allerdings mit einiger didaktischer Penetranz.



+++ Messse-Nachlese, 2

Besucheransturm bei OPEN BOOKS

18.000 Literaturfans kamen

(bb) - Beim Frankfurter Lesefest OPEN BOOKS, das vom 9. bis 13. Oktober stattfand, zählten die Veranstalter rund 18.000 Besucher. "Die Neugier auf die neue Altstadt erweist sich als Glücksfall für das rund um den Römerberg stattfindende Lesefest", sagte Kulturdezernentin Ina Hartwig.

Weniger Fachbesucher, mehr Publikum

(bb) - Mit einem Besucherplus von 0,8 Prozent am Messewochenende und einem Rückgang von 1,8 Prozent an den Fachbesuchertagen ist die 70. Frankfurter Buchmesse am Sonntag zu Ende gegangen. Insgesamt kamen laut Messestatistik 285.024 (2017: 286.425) Besucherinnen und Besucher auf das Messegelände, das entspricht einem Rückgang von 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Wie funktioniert die Messe ohne Messestand?

(bb) ä Same same but different: Hat es einen negativen Effekt, auf den eigenen Stand zu verzichten? Oder flutscht alles wie immer, mit deutlich weniger Aufwand und Kosten? Wir haben uns in den Hallen und auf der Agora umgehört.

Diese Buchmesse war so schön wie lange nicht

(tgs) - Trotz Krise und rechter Verlage, trotz Vera Lengsfeld und Martin Sonneborn: Die 70. Frankfurter Buchmesse hat gezeigt, dass die Branche lebendig ist.

Zum Nachlesen

(ht) - Der Buchmesse-Liveticker

Auszeichnungen

Deutscher Jugendliteraturpreis

Bilderbuch

Oyvind Torseter, "Der siebente Bruder" (Gerstenberg)

Kinderbuch

Megumi Iwasa und Jörg Mühle, "Viele Grüße, Deine Giraffe" (Moritz)

Jugendbuch

Manja Präkels, "Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß" (Verbrecher Verlag)

Sachbuch

Gianumberto Accinelli und Serena Viola, "Der Dominoeffekt" (Sauerländer)

Jugendjury

Angie Thomas, "The Hate U Give" (cbt)

Sonderpreis Gesamtwerk (Übersetzung)

Uwe-Michael Gutzschhahn

Sonderpreis Neue Talente (Übersetzung)

Gesa Kunter

Friedenspreisrede

(3sat-video) - Am 14. Oktober 2018 ehrte der Börsenverein des Deutschen Buchhandels das Ehepaar Aleida und Jan Assmann mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.



+ Aktualisierungen vom 15.10.

Bücherherbst 2018

Autoren im Messe-Gespräch

(dlfk) - Dörte Hansen, Nino Haratischwili, Ursula Krechel, Jan Wagner, Steven Uhly

Steven Uhly: "Den blinden Göttern"

Die Vorstellung der Einzigartigkeit als pure Illusion

(dlfk) - Steven Uhly parodiert die Idee des literarischen Meisterwerks und das Bedürfnis nach geordneter Wirklichkeit. Sein Roman "Den blinden Göttern" feiert die Einbildungskraft des Lebens. Dabei sorgt er nicht nur für Verwirrung, sondern auch für Unterhaltung.

Messe-Gespräch

(dlfk) - In den Büchern von Steven Uhly geht es oft um Identität. "Den Blinden Göttern" heißt sein neuer, mittlerweile fünfter Roman. Was es mit diesen Göttern auf sich hat, darüber spricht er mit Jörg Plath. - mehr in der Bücherschau



Auf der Suche nach der ganzen Geschichte

Christian Berkel über seinen Roman "Apfelbaum

(dlfk) - Ergehört zu den bekanntesten deutschen Schauspielern. Nun hat er das Genre gewechselt und einen Roman geschrieben. "Der Apfelbaum" erzählt eine bewegende Familiengeschichte über mehrere Generationen. - mehr hier











+++ Bücher im Fernsehen

Buchzeit, 7.10.18

"Mein Ein und Alles" von Gabriel Tallents

(3sat+video) - Ein 14-jähriges Mädchen wächst alleine mit seinem besitzergreifenden Vater in einer dschungelartigen Landschaft im Norden Kaliforniens auf. Fern ab von der Zivilisation, wild, immer eine Waffe zur Hand. Eine Heldin, die fasziniert und schockiert zugleich. Gabriel Tallents Roman stand nach seinem Erscheinen wochenlang auf der Bestsellerliste der New York Times.



"Verwirrnis" von Christoph Hein

(3sat+video) - Zuerst sind sie Schulfreunde, dann verlieben sie sich ineinander. Wie lebt sich homosexuelle Liebe in den 50er Jahren in Thüringen, in einem bildungsbürgerlichen, sehr katholischen Umfeld? Wie leben mit dem Gefühl von Scham und Sünde. Christoph Heins Roman zeichnet das Psychogramm einer verbotenen Liebe vor dem Hintergrund deutsch-deutscher Zeitgeschichte. - mehr in der Bücherschau



"Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" von Ottessa Moshfegh

(3sat+video) - Eine 26-jährige arbeitet in einer New Yorker Galerie, ist wohlhabend, ausgesprochen hübsch und führt ein Hochglanzleben. Und genau dem kehrt sie plötzlich den Rücken. Mit Hilfe einer Psychiaterin und Unmengen von Medikamenten begibt sie sich in den Winterschlaf. "Mein Jahr der Ruhe und Entspannung" heißt der neue Roman vom Shooting Star am amerikanischen Literaturhimmel Ottessa Moshfegh.



Druckfrisch, 7.10.18

"Kriegslicht" von Michael Ondaatje

(3sat+video) - Ein Mann recherchiert in eigener Sache. Warum haben seine Eltern ihn und seine Schwester im London der 50er Jahre einfach so bei Fremden zurückgelassen. Warum haben sie gelogen? Wer waren all die merkwürdigen Menschen, die sich plötzlich um sie kümmerten? Michael Ondaatje, der Autor des englischen Patienten, entwirft in "Kriegslicht" eine Spionage- und Familiengeschichte vor dem Hintergrund des kalten Krieges.



Denis Scheck interviewt Michael Ondaatje

(ard) - Michael Ondaatjes neuer Roman ist eine Geschichte über das Leben der Menschen in schwierigen Zeiten, über Vertrauen, verborgene Liebe, Rätsel und Gewalt. Denis Scheck hat den Autor getroffen - mehr in der Bücherschau

Dörte Hansen "Mittagsstunde"

(ard) - Es ist ihr zweiter Roman nach dem Überraschungserfolg "Altes Land". Ohne Kitsch, ohne Klischees und auch ohne Pathos, dafür sehr genau beobachtet, kenntnisreich und liebevoll beschreibt Dörte Hansen eine Welt im Vergehen. - mehr hier







Denis Scheck empfiehlt Nora Krug: "Heimat"

(ard) - "Heimat" ist gleichermaßen Selbstvergewisserung und Ortsbestimmung wie moralischer Kompass. Kein Comic und keine Graphic Novel, auch kein Scrapbook oder Bildband, sondern ein kluges, visuell herrlich opulentes Bilderbuch für Erwachsene. - mehr hier



Druckfrisch Sachbuch

(ard) - Denis Scheck kommentiert die Top Ten Sachbuch - Was Kollegah, Thilo Sarrazin und Dirk Müller gemeinsam haben? Ihre Bücher stehen diesen Monat in der Bestsellerliste Sachbuch und werden von Denis Scheck kommentiert



SWR-Lesenswert Quartett, 26.09.2018

Lesenswert Quartett

Vier Literaturkritiker diskutieren über vier Bücher

Moderation: Denis Scheck

(swr) - Ijoma Mangold, Insa Wilke und Anne-Dore Krohn diskutieren über Bücher von Nora Krug, Nino Haratischwili, Michael Kleeberg und Michael Ondaatje.



TV Kritik

zdf-Das Literarische Quartett, 12.20.2018

Kannste nix falsch machen

(lc) - Die besprochenen Bücher:

Karen Duve: "Fräulein Nettes kurzer Sommer"

Richard "Powers: Die Wurzeln des Lebens"

Stephan Thome: "Gott der Barbaren"

David Foster Wallace: "Der Spaß an der Sache: Alle Essays"

Inger-Maria Mahlke: "Archipel"



The 2018 Man Booker Prize

Shortlist

The Man Booker Prize 2018

Anna Burns "Milkman"

Esi Edugyan "Washington Black"

Daisy Johnson "Everything Under"

Rachel Kushner "The Mars Room"

Richard Powers "The Overstory"

Robin Robertson "The Long Take"

+ "Who is That?"

Vor Verleihung des Man-Booker-Preises 2018

(dlfk- audio) - - Von Thomas Spickhofen (2:47 min)







+ Besten+Bestsellerlisten

Buchcharts

Die aktuellen Bestsellerlisten - 1010.18

(bb) - Charlotte Link überholt, Iny Lorentz startet auf Rang 6

Vom Deutschen Buchpreis ist zwar nichts zu sehen, in Bewegung sind die Charts aber auch so: Charlotte Link setzt sich in der Belletristik neu an die Spitze, das Autorenduo Iny Lorentz startet auf Rang 6. Als Extra diese Woche: ein Blick auf die Top 25 der Independents - und die meistverkauften Geschenkbücher.



Krimibestenliste

Unsere zehn besten Krimis im Oktober

(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur und F.A.S. präsentieren die besten Krimis des Monats: Darunter sieben Neueinsteiger wie André Georgis "Die letzte Terroristin" aus Deutschland und Jérôme Leroys "Die Verdunkelten" aus Frankreich.



Krimi der Woche

Killer-Teenager unterwegs im US-Hinterland

(tages) - "Dodgers", der Erstling des US-Autors Bill Beverly, ist eine berührende Coming-of-Age-Geschichte im Gewand eines spannenden Noir-Thrillers.







Sachbuchbestenliste

Die 10 besten Sachbücher im Oktober

























(dlfk) - Deutschlandfunk Kultur, ZDF und "Die Zeit" präsentieren gemeinsam die stärksten Sachbücher des Monats. Gekürt werden die Titel von einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern.



hr2-Hörbuchbestenliste

Die besten Hörbücher im Oktober

(hr2) - Im Oktober begeisterte die Jury eine Sammlung englischsprachiger Lyrik in O-Ton und deutscher Übersetzung. Bei den Kinder- und Jugendhörbüchern geht es um einen nur scheinbar lässigen Teenager - und um eine höfliche Ameise.



ORF-Bestenliste

(ORF) - Die zehn besten Literaturtitel im Oktober, auf Platz eins Bruder und Schwester Lenobel von Michael Köhlmeier: Märchen begegnet literarischem Großprojekt.



Shortlist

Österreichischen Buchpreis 2010

(bb) - Die Jury hat die fünf Titel für die Shortlist zum Österreichischen Buchpreis 2018 ausgewählt. Am 5. November wird auf der Preisverleihung im Rahmen der BUCH WIEN der Preisträger, die Preisträgerin bekannt gegeben.