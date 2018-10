." ( dlf ) - 376 Journalisten aus 76 Ländern haben für die "Panama Papers" zusammengearbeitet - ein Rechercheprojekt der Superlative. Warum internationale Medienkooperationen immer wichtiger werden, war Thema einer Tagung in Ilmenau. Von Henry Bernhard bb ) - Der türkische Journalist Ahmet Altan sitzt seit zwei Jahren im Gefängnis. Am Dienstag soll er in Istanbul vor einem Berufungsgericht erscheinen. Ein Gespräch über Zukunft, Literatur und Macht nzz ) - Der Leiter des Avesta-Verlags ist Kampf und Rückschläge gewohnt. In über 20 Jahren zäher Arbeit hat er sein Programm zu einem eigentlichen Kanon kurdischsprachiger Kultur ausgebaut. Aber nun bedrohen die erneut wachsende Repression und steigende Produktionskosten sein Lebenswerk. sz ) - Nach dem Urteil gegen Jean-Claude Arnault, den Ehemann der Lyrikerin Katarina Frostenson, steht fest: Wer den Nobelpreis für Literatur retten will, muss die Schwedische Akademie neu begründen. Und zwar schnell. golem ) - Wäre Kai Diekmann noch Chefredakteur bei Bild, würde er sich vermutlich nicht so äußern. Doch als Chef einer Content-Agentur hält er das Leistungsschutzrecht für einen "Irrglauben". Den Verlagen zufolge lebt er offenbar in einer "Wahnwelt".#frauenzählen bb ) - Autoren und Kritiker dominieren den literarischen Rezensionsbetrieb maximal: Zwei Drittel aller Besprechungen beschäften sich mit Werken von Autoren, so die Pilotstudie "Sichtbarkeit von Frauen in Medien und im Literaturbetrieb" des Buchbranchenprojekts #frauenzählen. Die Studie wird am 10. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt. Die wichtigsten Kennzahlen. bb ) - Als Reaktion auf den (erneuten) Offenen Brief in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" von Autoren des Rowohlt-Verlags an Joerg Pfuhl, macht der CEO der Holtzbrinck Buchverlage den Unterzeichnern nun ein Angebot zum persönlichen Austausch "jenseits offener Briefe", wie es heißt. Auslöser für den Streit war die Entlassung der Rowohlt-Verlegerin Barbara Laugwitz. turi2 ) Bürokratische 50 Euro pro Halbjahr sollen Brüsseler Journalisten bezahlen, um zu Treffen des Europäischen Rats akkreditiert zu werden. Das Eintrittsgeld kassieren belgische Behörden für die Sicherheitsüberprüfung - die Reporter sollen also zahlen, damit die Polizei sie ausgiebig durchleuchten kann. Journalisten-Verbände und EU-Kommission kritisieren das. stand ) - Europäische Kommission kritisiert belgisches Gesetz durch das Journalisten pro Halbjahr 50 Euro für Teilnahme an EU-Gipfeln verrechnet wird hb ) - Unbekannte Angreifer haben vollen Zugriff auf fast 50 Millionen Profile bei dem Online-Netzwerk erlangt. Die Sicherheitslücke ist laut Facebook inzwischen geschlossen.